台股盤後－台塑四寶先攻 股王破底翻領權值股拉尾 大漲141點過中秋

台股在台塑四寶大漲貢獻超過 50 點，以及股王大立光擺脫頹勢，由近逼跌停逐步拉到翻紅，尾盤激勵電子、金融權值股發動攻勢，跌深被動元件族群、矽晶圓也回神大漲，終場加權指數強漲 141 點，收今日最高 10972.41 點，收復月季線，成交值放大到 1555 億元，周線上漲 104 點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲 1.94%、食品股漲 0.8%、塑化股漲 2.73%、紡織股漲 3.34%、機電股漲 0.78%、造紙股漲 0.58%、營建股漲 0.6%、金融股漲 1.2%。

國際原油近期一路上漲，布蘭特原油每桶近 80 美元，讓台塑四寶行情大噴發，台塑化今日股價續創新高，終場上漲 5.76%、收在 147 元，台塑、台化、南亞連袂上揚，台塑四寶合計市值近 3.6 兆元。二線塑化也強強滾，包括聯成、台達化、華夏都勁揚。

而大立光早盤差一點吞下本周第二根跌停，最低跌到 3425 元後出現破底翻，終場不但翻紅，還上漲 70 元、1.84%，收今日最高價 3870 元。

大立光尾盤的愈走愈強，也帶動電子、金融權值股，台積電收在 261.5 元、上漲 0.58%；鴻海市值遭超車，因為上檔均線承壓，大半場都在平盤下游走，尾盤終於翻紅收在 75.8 元、小漲 0.26%，但是仍在所有短期均線之下。

金融股部分，元大金、玉山金、國泰金、富邦金、開發金都表現亮眼，拉抬金融指數上漲超過 1% 作收，指數突破 1300 點，創近 20 年新高。

除了權值股強勢表態，跌深股也強彈，尤以矽晶圓族群股價表現相當搶眼，環球晶以漲停作收，合晶、中美晶、嘉晶都表現強勁。

法人認為，台股多方今天突破月線與季線，9 日 KD 指標在低檔轉為黃金交叉後，目前仍持續向上揚升，且 5 日均線已由下往上穿越 10 日均線，加上成交量能重新站回 20 日均量以上，短線對於多方有利，不過，下周一因為中秋節休市，秋節連假過後大盤即將挑戰 11000 點，短期來講中美貿易戰暫時告一段落，但是不排除川普隨時啟動第 3 階段 2670 億美元關稅再反制措施，在中美貿易戰疑慮未除，短線仍是以跌深反彈行情視之。

