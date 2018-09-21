中國不斷加快期貨市場建設 力爭提升大宗商品價格全球話語權

中國正在不斷加快國內期貨市場的建設步伐，通過完善新品種、引入國際投資者、與國際化市場規則接軌等手段，力爭提升期貨品種價格的國際影響力和話語權，以成為重要的國際大宗商品定價中心。

中國巨大的經濟體量對全球大宗商品市場供求關系的影響，此前一直通過全球期貨交易所之間價格傳導的方式，被融入到價格形成機制過程中，不過，當前貿易壁壘的形成開始加速打亂原有的定價格局。

“原有的格局是建立在自由貿易基礎上的，現在打破了，會加速新的定價權的形成。”中國期貨界元老、資深期貨專家張宜生指出。

由於貿易壁壘將重塑全球大宗商品貿易體系，在新體系發展過程中，市場會很自然的尋找新的價格形成機制。而中國作為多數大宗商品全球最大的買家或賣家，其定價模式有望得到國際市場的認可。

張宜生認為，中國經濟的快速發展帶來全球經濟格局的結構性變化，盡管大宗商品定價話語權改變的過程還很漫長，但這種變化往往會逐漸從增量開始，進而也會對存量產生深遠的影響。

“大家更願意在新合同、新產品中進行嘗試和改變。”他說。

目前，中國正在完善市場拼圖，積極發展期權、衍生品等期貨產品體系，為投資者提供廣泛多樣的價格參考和風險管理工具，並培育部分成熟的大宗商品品種，擴展海外市場，吸引境外資金和客戶參與。

中國證監會副主席方星海近日表示，中國今後將積極推動符合條件的期貨品種引入境外交易者，所有發展成熟的大宗商品期貨品種，未來都要向國際投資者開放。

中銀國際期貨總經理吳敏認為，中國要建立區域性定價中心，必然伴隨著期貨品種的國際化。只有吸引了足夠規模的國際投資者參與國內大宗商品市場，才能談得上國際定價話語權。

“如銅期權的推出就有助於吸引更多的國際投資者參與中國期貨市場，提高我國期貨市場的國際競爭力。”吳敏說。

上海期貨交易所(ShFE)於周五推出銅期權交易，想在不斷成長的期權業務中占有一席之地。上期所去年推出了糖和豆粕期權之後，也在考慮向外國投資者開放其旗艦銅期貨。銅期權的推出，是中國發展衍生品行業的長期努力中的重要一步。

**品種國際化先行**

業內人士認為，建立國際認可的大宗商品價格形成機制，需要凝聚企業、銀行和投資人等市場各方合力，而選擇適當的期貨品種作為突破口，是能否成功的關鍵。

專家預計，中國獨有的上市品種有望率先取得全球定價權，因為這些品種的定價過程是新建的，市場各方容易接受，而且選擇其他市場價格作為定價參考的余地有限，如螺紋鋼期貨、天然橡膠等其他市場缺乏的品種。

“要選擇一些可操作的品種，成功後這個影響就會擴散。”張宜生說。

他認為，中國企業在“一帶一路”對外投資過程中存在避險需求，而中國和海外貿易應首選使用人民幣結算，人民幣在期貨定價領域的運用範圍會慢慢擴大，可避免因美元結算對企業帶來的匯率波動風險。

此外，期貨品種國際化還要滿足全球參與者對實物交割的需求，交割體系的全球化布局是一項龐大的配套工程。目前中國央企很多已經是全球布局，借助他們的力量很容易推動全球交割體系布局的完成。

“操作便利，成本低，市場參與者多，多方博弈後才能形成市場認可的定價權。”全球最大石油供應商一名高級市場分析員認為。

**耐心培育市場**

目前中國國內期貨市場的國際化進程仍處於起步階段，在產品體系完整性、交易規則透明度和交易便利性上還有待提升，因此培育市場需要耐心。國外投資者對市場的信任度需慢慢建立，而非一日之功。

專家表示，中國要建立國際認可的大宗商品價格形成機制，既要重視國際投資者，制定符合國際慣例的基礎性規則，通過立法和監管等手段增加國際投資者的信心，又要符合中國的國情。

“外資進入新的市場，風險控制無疑是首位的，對市場的信任度也要慢慢建立。”上述市場分析員指出。

對此，方星海透露，中國證監會正加快推動中國期貨法立法，完善對期貨交易基礎制度的交易保障，另外也將進一步完善交易制度，加強跨境監管；鼓勵期貨交易所設立境外交割倉庫。

業內人士指出，市場充分交易後形成的讓價格才會被廣泛接受和認同，同時市場充足的流動性也是吸引外資的重要因素，中國期貨市場部分品種仍處於穩起步階段，交易的活躍不可能一蹴而就。

此外，建立客觀、中立、科學的全球大宗商品定價形成機制離不開人民幣國際化，市場使用人民幣交易結算，就必須讓人民幣匯率價格形成機制國際化。

“由於貿易戰的出現，可能很多人願意用人民幣計價，不過，這是個漫長的過程。”張宜生認為。

路透北京9月21日 作者 張曉翀