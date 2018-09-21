香港逾半受訪者看淡今年樓市 入市意欲創新低--調查

香港加息步伐漸行漸近加上其他利淡因素，物業代理--香港置業周五發表的調查結果顯示，超過一半受訪者看淡今年樓市走勢，只有33%考慮在未來12個月置業，比例創同類型調查新低。

香港置業指出，中美爆發貿易戰、人民幣貶值、加上預期美聯儲（FED）本月底進一步加息，本港銀行很大機會跟隨上調利率，令第三季香港樓市充斥利淡因素。

香港置業行政總裁李志成預期，第四季發展商仍將繼續積極推盤，在開價克制的情況下，會對二手市場構成壓力，屆時樓價可能出現輕微調整，但因業主防守力強，大幅減價個案料不多。

該行本月稍早進行的第三季“置業意向調查”顯示，逾五成受訪者看淡樓市，較多人認為未來12個月個樓價跌幅在5%以內。調查亦顯示，只有33%受訪者計劃未來12個月入市，比例不但較上季下跌3.1個百分點，更創同類調查有紀錄以來即10季新低，反映在市場前景不明朗下，市民的觀望情緒升溫。

美聯儲在下周議息，市場預期將進一步加息，而香港銀行亦很大機會跟隨加息，上調已有接近10年不變的最優惠利率（P），為香港正式進入加息周期揭開序幕。金管局總裁陳德霖今天表示，市場一般預期美國美聯儲將於下周宣布加息，香港個別銀行將要考慮是否調高貸款基準利率。

香港置業的調查並顯示，有23.2%的受訪者希望政府放寬按揭成數助“上車”，按季升3.7個百分點；其次為取消壓力測試，占19.3%。香港置業營運總監姚偉南稱，二手市場最近較為淡靜，個別業主願意擴闊議價空間，造就上車機遇，惟不少政策已不合事宜，呼籲政府審視按揭成效，協助有需要市民置業。若樓價跌勢加劇及加息周期重臨，政府宜適時檢訂房策，回應市民上車訴求。

此外，62.8%受訪者傾向購買二手物業，較上季升7.5個百分點，已連續四季高於傾向買一手樓比例，反映二手購買力仍相對穩固，主要因為價錢相較吸引及實用率高。至於傾向購買一手樓的市民，最主要考慮按揭優惠，其次為價錢吸引及屋苑設施。

李志成表示，據該行數據，今年首八個本港的二手住宅樓價錄得12.3%按年升幅，然而，近期市場氣氛由樂觀轉趨冷靜，樓市亦受利淡因素籠罩，主要因為中美貿易戰僵持，股市波動，本港銀行今年內亦很大機會加息，令樓市交投放緩。

路透香港9月21日