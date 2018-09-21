【大行報告】FXTM富拓：港元兌美元錄得15年最大漲幅背後原因

9月21日港幣兌美元錄得15年最大漲幅，富拓FXTM中國市場分析師劉敏認為，存在多重因素疊加效果：

首先，港元匯率政策執行的是「聯繫匯率制」，監管層在7.85關口設置了「弱方保證金兌換」，即香港金管局會在7.85買入港幣，賣出美元，維持港元匯率穩定。今年3月以來，港元兌美元一直保持在7.85的弱方兌換保證水平附近窄幅震盪，並引發香港金管局多次干預。

其次，香港金管局下週有望跟隨美聯儲加息、包括滙豐銀行、東亞銀行和星展銀行在內的香港多家商業銀行提前上調定期存款利率—資金面收緊也為港幣上漲提供了潛在支持。北京時間9月19日週三傍晚，滙豐銀行宣佈，將從9月20日起在香港提高港元、美元、人民幣定期存款利率。這是該行月內第二次在香港上調定存利率！而在此之前，已經有多家香港中小銀行上調了港元活期存款利率。

然而，港幣為什麼選擇在今日大幅走高，錄得15年來最大漲幅。昨日晚間，中國央行宣佈與香港金管局簽署了《關於使用債務工具中央結算系統發行中國人民銀行票據的合作備忘錄》，這表明中國央行可以通過發行央票來調節離岸人民幣流動性以及穩定市場預期。央票實質是中央銀行債券，目的是減少商業銀行可貸資金量，在貨幣政策執行功能上產生類似於「加息」的效應。此外，此舉也助於推進人民幣國際化，並進一步鞏固了香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。前者對於美元國際化地位正在潛在挑戰，後者，突出了港幣的吸引力。離岸人民幣HIBOR和港幣HIBOR大幅上漲，均反映出對該事件的敏感。