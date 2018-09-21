◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月21日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 16231 0 00637L 元大滬深300正2 -25533 0 2303 聯電 4151 -17704 2337 旺宏 -9318 -17661 2883 開發金 3597 -2200 00633L 富邦上証正2 -5501 0 1402 遠東新 3493 7456 2317 鴻海 -5144 -32370 1605 華新 3399 -7573 00632R 元大台灣50反1 -3749 0 2891 中信金 2916 10968 2409 友達 -3529 6445 2027 大成鋼 2598 -763 00655L 國泰中國A50正2 -2782 0 2887 台新金 2516 -5312 2834 臺企銀 -2279 1090 2882 國泰金 2485 -2551 3481 群創 -2241 -22584 2323 中環 2358 -9570 2324 仁寶 -2163 -5463 2884 玉山金 2356 7549 00631L 元大台灣50正2 -2074 0 1301 台塑 2194 1797 0050 元大台灣50 -1982 -9145 2002 中鋼 2059 6824 2353 宏碁 -1942 3075 2881 富邦金 1933 -1506 1312A 國喬特 -1745 0 2880 華南金 1824 4767 00739 元大MSCI A股 -1292 -2098 5880 合庫金 1568 -550 1101 台泥 -1290 435 1303 南亞 1554 393 2408 南亞科 -1239 -8973 2301 光寶科 1337 1498 2349 錸德 -1071 -2389 2890 永豐金 1297 10310 2344 華邦電 -1014 -23548 1326 台化 1216 216 2368 金像電 -955 -7212 00743 國泰中國A150 1146 753 00636 國泰中國A50 -911 -7240 5469 瀚宇博 1144 -159 8046 南電 -852 -1769 2801 彰銀 1054 8496 2412 中華電 -835 3886 2014 中鴻 1024 -4458 2888 新光金 -802 -43 1314 中石化 959 12150 2515 中工 -679 -1778 2456 奇力新 940 77 00693U 華頓S&P黃豆 -667 0 00662 富邦NASDAQ 919 549 2382 廣達 -649 -9815 2327 國巨 902 991 00665L 富邦恒生國企正2 -579 0 2345 智邦 893 -837 2392 正崴 -569 -1446 1102 亞泥 868 -2390 6239 力成 -532 -2479 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股鉅亨台北資料中心
留言載入中...