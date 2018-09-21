◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月21日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 6488 環球晶 1344 1408 4939 亞電 -830 439 6182 合晶 1175 -1313 6147 頎邦 -583 -1247 5820 日盛金 956 1863 8069 元太 -555 -5725 5347 世界 692 -906 739711 VHQ元大83購01 -406 0 5483 中美晶 483 -1121 4147 中裕 -358 -1910 8415 大國鋼 421 519 3228 金麗科 -255 -364 4123 晟德 250 11 8936 國統 -218 -36 3707 漢磊 235 -2311 6244 茂迪 -183 -4440 8086 宏捷科 172 -503 5371 中光電 -160 2365 8436 大江 155 367 00719B 元大美債1-3 -125 0 6446 藥華藥 150 154 4167 展旺 -124 -423 1586 和勤 148 151 6220 岳豐 -84 -904 1597 直得 115 118 6180 橘子 -69 -440 6274 台燿 100 442 6111 大宇資 -65 -37 8299 群聯 94 170 5530 龍巖 -62 479 4130 健亞 73 -88 3227 原相 -61 -114 6509 聚和 68 509 4174 浩鼎 -60 -110 4946 辣椒 67 129 5481 華韡 -60 -363 1785 光洋科 64 -531 8076 伍豐 -58 0 1784 訊聯 58 166 6016 康和證 -56 -1381 3323 加百裕 53 211 3624 光頡 -49 70 5425 台半 50 -1117 6190 萬泰科 -47 -242 737558 VHQ元大7C購03 49 0 4513 福裕 -46 -210 5227 立凱-KY 46 46 8933 愛地雅 -46 -230 6173 信昌電 45 -830 5351 鈺創 -45 -242 6462 神盾 44 -337 8358 金居 -45 438 6411 晶焱 42 197 8421 旭源 -45 26 3552 同致 41 40 3299 帛漢 -44 -309 4105 東洋 37 -539 4736 泰博 -43 484 8171 天宇 37 215 6238 勝麗 -42 -228 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股