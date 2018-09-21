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◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月21日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
6488   環球晶                  1344      1408 4939   亞電                    -830       439  
6182   合晶                    1175     -1313 6147   頎邦                    -583     -1247  
5820   日盛金                   956      1863 8069   元太                    -555     -5725  
5347   世界                     692      -906 739711 VHQ元大83購01           -406         0  
5483   中美晶                   483     -1121 4147   中裕                    -358     -1910  
8415   大國鋼                   421       519 3228   金麗科                  -255      -364  
4123   晟德                     250        11 8936   國統                    -218       -36  
3707   漢磊                     235     -2311 6244   茂迪                    -183     -4440  
8086   宏捷科                   172      -503 5371   中光電                  -160      2365  
8436   大江                     155       367 00719B 元大美債1-3             -125         0  
6446   藥華藥                   150       154 4167   展旺                    -124      -423  
1586   和勤                     148       151 6220   岳豐                     -84      -904  
1597   直得                     115       118 6180   橘子                     -69      -440  
6274   台燿                     100       442 6111   大宇資                   -65       -37  
8299   群聯                      94       170 5530   龍巖                     -62       479  
4130   健亞                      73       -88 3227   原相                     -61      -114  
6509   聚和                      68       509 4174   浩鼎                     -60      -110  
4946   辣椒                      67       129 5481   華韡                     -60      -363  
1785   光洋科                    64      -531 8076   伍豐                     -58         0  
1784   訊聯                      58       166 6016   康和證                   -56     -1381  
3323   加百裕                    53       211 3624   光頡                     -49        70  
5425   台半                      50     -1117 6190   萬泰科                   -47      -242  
737558 VHQ元大7C購03             49         0 4513   福裕                     -46      -210  
5227   立凱-KY                   46        46 8933   愛地雅                   -46      -230  
6173   信昌電                    45      -830 5351   鈺創                     -45      -242  
6462   神盾                      44      -337 8358   金居                     -45       438  
6411   晶焱                      42       197 8421   旭源                     -45        26  
3552   同致                      41        40 3299   帛漢                     -44      -309  
4105   東洋                      37      -539 4736   泰博                     -43       484  
8171   天宇                      37       215 6238   勝麗                     -42      -228  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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