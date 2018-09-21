中國人行將在港發行央票 經濟學家：一石二島

中國人民銀行宣布，會利用香港金管局的債務工具中央結算系統 (CMU) 債券投標平台，在香港招標發行中國人民銀行票據。這將會是人行首次在香港發票據。經濟學家分析，中國人行在離岸人民幣市場發行央票，有短期穩定人民幣匯率、中長期建立完善的離岸人民幣市場利率曲線的「一石二鳥」的目的。

中國人行行長易綱和香港金管局總裁陳德霖昨 (20) 日簽訂合作備忘錄，但沒有披露人行在港發票據的金額。金管局預告會另行公布發行的細節。

港金管局總裁陳德霖表示，一直以來，離岸人民幣市場對於優質和高流動性的人民幣資產需求殷切，繼財政部每年在香港發行國債，人民銀行票據可進一步滿足這方面的需求，尤其是對期限較短的債務工具的需求。

另外，此舉可以進一步完善離岸市場的債券殖利率曲線，為金融機構開發人民幣產品提供更好的基礎，並為金融機構管理人民幣流動性提供更多選擇。人民銀行在香港發行票據，亦有助鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。

CMU 由金管局運作，為債券發行提供招標、交收及結算的平台。2010 年起，財政部每年使用 CMU 債券招標平台，為離岸人民幣國債進行招標。不過，財政部的發債規模在近年有所減少，今年只發人民幣 100 億元，更沒有提及有零售國債。

目前香港的人民幣資金池大部分為存款，截至最新 7 月底的數字為人民幣 6076 億元。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩表示，此舉意味著中國人行的貨幣政策工具進一步擴展至海外人民幣市場。聯繫到近期人行在在岸人民幣市場重啟「逆週期因子」、並重征遠期購匯風險準備金的背景下，在離岸人民幣市場發行央票，有短期穩定人民幣匯率、中長期建立完善的離岸人民幣市場利率曲線的「一石二鳥」的目的。

中國人行發行央票可追溯到 2008 年金融危機之前，當時中國面臨大規模的資本流入，央票作為回收市場流動性的重要工具，曾被中國人行大規模使用。

央票的期限十分靈活，短至以天為單位，長至數年，在市場流動性調節中發揮了重要的作用。近年來央票逐步退出公開市場操作，逐步被正回購、逆回購以及 MLF 等流動性操作工具所代替。但無論如何，作為央行流動性操作的重要工具之一，央票仍然在央行的一系列政策工具中。

周浩表示，此次考慮在香港發行央票，也意味著央行開始考慮以更加系統性的方式，向離岸人民幣市場傳導自身的貨幣政策立場。

短期來看，央票的發行會對離岸市場的流動性造成一定程度的緊縮效用，這在某種程度上對市場造成「升息」效應。市場普遍預期美國聯準會 (Fed) 將在下週召開利率會議時宣佈升息，這將造成人民幣與美元利差收窄，對人民幣匯率造成壓力，因此選在在這個時間點向市場釋出「升息」預期，表明中國人行然希望保持匯率的穩定性。

此外，中國將在下週末開始進入「十一」假期，在此期間將無法通過人民幣中間價向市場傳達政策意圖，因此在這個時點上給市場一個較為明確的預期，其政策意圖也表現得相當明顯。

中長期來看，因央票的期限相對靈活，同時發行的程式相對簡便，可以在較短的時間內建立起較為完善的利率曲線，這對於引導離岸市場的人民幣利率定價具有關鍵性作用。

周浩指出，若央票具規模、有節奏的發行，意味著市場中將出現一個具有指導意義的離岸人民幣利率定價體系，有利於市場尋找到利率之錨，發展更加豐富的離岸人民幣衍生品市場，成為人民幣國際化的重要基礎之一。