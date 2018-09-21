極右翼候選人領先 巴西不確定性仍在 里爾貶勢難止

由於極右翼候選人在巴西總統選舉中處於領先、國會支離破碎的可能性，以及經濟數據恐將惡化，投資人對巴西 10 月大選後情勢戒慎恐懼，持續看跌巴西貨幣里爾。

今年新興市場貨幣一片重挫中，里爾也是其中一員。FactSet 數據顯示，今年 1 月以來，巴西里爾兌美元跌幅逾 23%，而在不確定性持續、政治情勢不穩之下，今年剩下的時間裡里爾仍承受壓力。

巴西里爾近一年走勢

週四的民調結果顯示，兩週前遭到刺傷的極右翼候選人 Jair Bolsonaro，目前以 28% 支持率暫居領先，被視為前總統魯拉 (Luiz Inacio Lula da Silva) 代理人的 Fernando Haddad，以 16% 的支持率居次。

這也顯示在 10 月 7 日總統和國會選舉中，沒有明確的領先者有望在首輪取勝，排名前 2 的候選中會在 10 月 28 日舉行可能的決選。而國會也可能非常分化，進一步使政策和改革進程複雜化，衍生更進一步的問題。

評級機構惠譽的一份報告指出，巴西如果沒有持續的改革，財政赤字將保持高位，政府債務的情況將進一步更廣泛的投資者信心和經濟活動。”

在貨幣政策方面，巴西央行週三晚些時候，將基準利率維持在 6.5% 不變，符合預期。但里爾持續疲軟，以及經濟數據可能惡化，會讓央行行長重新思考問題。

巴西先前在 3 月降息。不過惠譽認為，如果通膨如預期走高，央行可能被迫在 10 月升息。

ADM Investor Services International 全球策略師兼首席經濟學家 Marc Ostwald 認為，巴西里爾走勢雖受整體新興市場拖累，但主要走低的原因，仍是選舉的不確定性。通膨對里爾的影響，則預計在隨後出現。

前次巴西公布到 9 月中為止的通膨情況，為年增 4.4%。