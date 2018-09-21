華擎主板百分百越南出貨 美中貿易戰意外得利 市佔、ASP、毛利看升

美中貿易戰，主板廠華擎 (3515) 得利！因主板產能全在越南廠，據悉，美國一宣布 2 千億美元新一波關稅措施之後，隔天馬上就有廠商找上華擎詢問可否支援出貨，預期在美中貿易戰陰霾下，華擎主板市佔率與平均單價 (ASP) 將可望攀升。此外，英特爾 14 奈米產能吃緊導致 CPU 缺貨，尤其低階 CPU 的影響最大，華擎總經理許隆倫指出，因高階產品衝擊不大，反而令市場上高階產品殺價的現象緩和下來，有利於營收毛利率的穩定，至於低階產品則轉向 AMD 產品供貨，而華擎在 AMD 產品上一向較具優勢，且毛利率較高，在產品配比的調整下，英特爾處理器缺貨效應反而對華擎有利。



目前華擎 AMD CPU 主板佔整體主板銷售比重超過三成。許隆倫說，預期第四季 AMD 主板產品的銷售量會開始提升，加上英特爾新改版的 Coffee Lake Refresh 主板產品將在 10/8 正式推出，英特爾應該不會讓這種新款高階處理器缺貨，第四季整體的業績展望看升。



針對美中貿易戰衝擊科技產業，許隆倫表示，因為華擎主板出貨都在越南，因此美國加徵關稅對該公司完全沒有影響，甚至可以增加一些市佔。他透露，在美國宣布 2 千億元新一波關稅措施之後，隔天就有廠商找上華擎洽談支援供貨的事宜，因為華擎是所有主板廠唯一不在中國大陸生產的，在美國高關稅的影響之下，已經陸續有廠商找上門尋求合作。



不過，他也強調，現在大家都還在觀察美中貿易戰要怎麼打下去，打的程度如何，因為如果越演越烈，最終就會影響終端市場買氣，對大家都不好，畢竟主板只是 PC 零組件的一環，當其他的部分都受到影響，主板買氣也無法獨善其身，所以未來美中談判至關重要。