傳統旺季效應支持 華擎Q3業績估勝Q2 Q4英特爾新品點火主板行情

英特爾 (Intel) 處理器缺貨傳擴大，並延燒到伺服器領域，板卡廠華擎 (3515) 指出，此現象今年以來持續存在，市場確實受到衝擊，但第三季傳統旺季行情仍在，處理器缺貨的問題反而淡化，至於英特爾新品第四季推出，有利主板市場發展。在伺服器產品線方面，華擎認為，因佔其業績比例不高，感受英特爾處理器缺貨問題不明顯，不過，因伺服器業務毛利率較高，相較 PC 而言，推測受到缺貨衝擊的情況應相對低。



華擎近日股價受到盤勢拖累，加上市場對板卡雜音增加，包括英特爾新品延後以及缺貨問題發酵等因素，短線重挫逾 17%，並面臨 50 元大關保衛戰，本益比已低於 10 倍，表現弱勢。



不過，就華擎第三季業績表現來看，則屬相對平穩，7、8 月合併營收分別為 8.42 億元與 8.04 億元，累計 16.46 億元，預估單季合併營收上看 24-25 億元，雖低於同期但優於上季。



針對英特爾處理器缺貨的狀況，華擎認為這是今年一直以來的問題，處理器供應的不明朗性的確很高，業者只能調整產品線來因應。不過，至下半年，雖英特爾新處理器要到第四季才上市，但第三季傳統旺季的效應仍然存在，相較第二季，第三季沒有下滑的理由。



至於英特爾處理器缺貨是否提高對應 AMD 處理器的主板銷售動能，華擎表示，由於在 PC 市場，英特爾處理器仍是主流，加上 AMD 現階段也已無新品效應，這種轉嫁效應不明顯。

