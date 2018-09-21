遠傳樂觀看待新iPhone將帶動高資費用戶 目前登記以XS Max最熱烈

遠傳 (4904) 個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，今年預約登記以 iPhone XS Max 最熱烈，尤其大螢幕符合台灣消費者需求，預計是銷售主力機款。而今年中秋三天連假，iPhone 銷售量持續增溫，應與去年表現差不多。目前觀察，今年 iPhone 申辦資費以 1399 元最多，隨著 iPhone 新機上市，預估高資費將帶動營收成長，樂觀看待第四季營運表現。尹德洋指出，遠傳 iPhone 用戶的比例一直穩定成長中。而往年新機推出後，iPhone 會針對既有機款調降價格，因此 iPhone 價格與機款呈現多元化，產品價格區間擴大，提供消費者更彈性的選擇，在市占表現上每年都持續穩定成長。



此外，尹德洋表示，除 1399 元資費外，也看好 999 元資費，遠傳 999 方案多補貼 1000 元，而且是遠傳首次提供 iPhone 手機 「999 雙飽」，遠傳提供用戶多元的資費方案，滿足消費者不同需求。



至於針對 499 用戶，遠傳提供換約服務，不需繳違約金。此外，遠傳也是業界唯一推出 36 個月合約方案的業者，有鑑於現在消費者換機時間拉長，獨家推出 36 個月的資費選擇，換算約為空機價 5.5 折。



至於 eSIM 服務目前台灣電信技術已準備好，只是推出的時間還須視蘋果公佈。