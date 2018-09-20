華擎伺服器業績爆發 H2將較H1翻兩番 明年續增3-5成開始貢獻獲利

主機板廠華擎 (3515) 雲端伺服器業務耕耘績效顯現，客戶訂單湧入，下半年業績大爆發，業績將較上半年翻兩番，明年成長率超過三成，上探五成。在獲利方面，負責伺服器業務的永擎電子，今年上半年虧損約 3 千餘萬元，預估第三季即可實現單季損平，第四季轉盈。永擎也將減資 5 成並增資，華擎在 3 億元之內參與增資。



華擎切入伺服器市場，鎖定美系二線資料中心市場發展，佈局數年之後，今年下半年效益開始顯現。華擎總經理許隆倫透露，永擎下半年雲端伺服器接單暢旺，正式邁入成長階段。



據了解，雖上半年伺服器業績基期較低，但永擎的虧損卻已明顯縮減，去年虧損超過 8 千萬元，上半年僅約逾 3 千萬元，下半年預估伺服器業績將較上半年大增兩倍，刷新紀錄。



而訂單動能將延續到明年，法人預估，永擎明年業績還有成長 3-5 成的空間，並正式實現全年轉虧為盈的局面。從下半年到明年，對整體業績貢獻力道加大，獲利開始挹注母公司。