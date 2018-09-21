華擎總座稱玩家回流DT Game市場 成為主板、桌機銷售新動能

全球電競市場成長趨勢明確，更成為桌上型電腦 (DT) 市場的救贖！華擎 (3515) 總經理許隆倫指出，近期看到越來越多的玩家，從遊戲機與手遊的領域回頭去打桌機遊戲，尤其日本市場這個現象最為明顯，此現象將有助於 DT PC 與主板市場的買氣。針對主板市場大環境走向，許隆倫表示，主要有四個力量在牽動，包括英特爾 (Inrel)、AMD、輝達(nVIDIA) 等科技巨擘在處理器、繪圖卡上面的發展與推陳出新，另一個新的力量就是遊戲(Game)，甚至近年 Game 的主導力量可能更強，如果有些遊戲推出之後需要用到比較好的 PC，就會提升消費者換機購買的意願，牽動主板、桌機市場的銷售動能。



他觀察，現在有些區域回頭打 DT Game 的人越來越多，先前跑去玩遊戲機與手遊的玩家，現在很多回流到 DT Game，這個現象尤以日本最為明顯，這就會拉抬 DT PC 的買氣。此外，若未來包括虛擬實境 (VR)、AR(擴增實境) 等應用越來越普及，也將驅動市場成長。