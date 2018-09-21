中美貿易戰升溫 美吉吉-KY攜手正大拚增中國、東南亞業績

美吉吉 - KY(8466) 上半年受到歐洲庫存調節影響，營運表現不如預期，然美吉吉 - KY 表示，目前歐洲主要客戶逐步回歸正常下單，再加上中國自有品牌業務推動符合預期的表現下，8 月營收月增率已重回成長。美吉吉 - KY 董事長陳本源指出，下半年向來是產業傳統旺季，加上今年第一季受到包括匯率、原物料調漲等不可控制因素影響使得比較基期較低，下半年業績有望較上半年明顯回升。 而提到中美貿易戰，陳本源則認為，目前仍持續與客戶共同觀察當中，然上半年美國地區營收比重約 19.79%，相較於同業，美吉吉 - KY 受傷相對輕微，而歐洲仍為營收主力，占比約六成，中國占比則由去年的 6.16% 上升至 11.09%，因此評估中美貿易戰對整體營運影響程度有限，然在中美貿易戰持續加溫下，也不排除轉往東南亞等地生產，降低營運風險。



美吉吉 - KY 指出，中國營運加溫快速，雖目前在中國已有品牌能見度，但仍沒有品牌價值，希望在自有品牌的推廣下，拉升中國內需動能，目標今年中國營收能達 5 億元水準，力拼業績較去年倍增。



展望明年，除第二季 SPC 新產品將開始量產外，美吉吉 - KY 提到，正大集團已正式取得公司一席董事，除了資金方面的挹注外，也將開始事業上的合作，未來在東南亞及中國市場皆有全新合作計畫，再加上歐洲主要客戶庫存調節完畢，看好明年營運將優於今年表現。