歐洲客戶備貨力道減弱 美吉吉-KY Q2獲利腰斬 H2營運力拼逐季成長

美吉吉 - KY(8466) 第二季稅後淨利 0.76 億元，年減逾五成，每股稅後盈餘 1.15 元，美吉吉 - KY 指出，由於第二季仍受歐洲地區主要客戶庫存調整影響整體備貨力道，壓縮第二季營收表現，惟受惠中國、台灣等地區自有品牌銷售持續升溫，以及美元兌人民幣及台幣走升，挹注業外匯兌收益之貢獻，帶動第二季獲利季增 125.88%。美吉吉 - KY 表示，近年積極擴大旗下美吉吉與普隆兩大自有品牌於中國、台灣等市場占有率，除採取擴大工程通路、經銷通路、以及異業結盟等策略，並持續推出新款塑膠地板產品，帶動第二季中國、台灣地區營收比重較第一季分別成長至 13.53%、9%，其他包括歐洲、北美等地區營收比重仍分別保持 48.93%、22.74% 之水準。



美吉吉 - KY 指出，2018 年第二季整體毛利率、營業利益率分別為 19.31%、5.36%，係因第二季營收較低分攤基礎較小所致，而預期隨著產品組合持續優化、美元匯率升值等挹注，以及內部費用良好控管下，將下降原物料、人力等成本增加之影響，營運獲利將逐季好轉。



美吉吉 - KY 7 月營收 2.41 億元，月增 0.16%，年減 24.83%；累計 1-7 月營收 16.66 億元，年減 22.82%。美吉吉 - KY 提到，為反映成本過去一年以來受 PVC 原料價格上升及匯率升值波動等影響，已針對自有品牌及代工客戶達成產品漲價協議，將對營運有正面效益。



展望第三季，美吉吉 - KY 看好整體營運將逐步回歸成長軌道，並保持逐季成長表現，尤其在中國發展自有品牌塑膠地板業務的銷售表現持續暢旺，今年產品出貨量有機會持續放大，未來將持續尋求異業結盟、併購等機會，擴大旗下自有品牌市占率。



此外，美吉吉 - KY 也提到，去年的地毯紋系列，以及今年的仿磁磚或石板之柔性地磚，產品表現優於複合木地板之硬板地板等，且產品良率可達近百分之百，未來外銷訂單將採取 ODM 業務接單轉型策略，以期能夠在熱銷產品發揮量產規模，持續顯現生產自動化效益，有效下降單位生產成本並創造良好獲利表現。