美吉吉-KY結親中國正大 有意加速整合擴版圖

塑膠地板製造大廠美吉吉 - KY(8466) 宣佈結親中國正大集團，並表示，已於 9 月 5 日舉行股東臨時會完成全面改選董事 (含獨立董事)，其中，正大集團順利取得一席董事，凸顯未來雙方業務加速整合之企圖心，加大雙方業務版圖可發揮資源綜效。而美吉吉 - KY 今年上半年以來受歐洲地區主要客戶庫存調整影響整體備貨力道，使得前 8 月營收較去年同期減少近 23%。美吉吉 - KY 表示，8 月開始，歐洲地區客戶庫存調整已順利落幕並逐步恢復以往出貨表現，再加上旗下美吉吉、普隆兩大自有品牌於中國、台灣地區持續衝刺市場占有率，持續挹注整體營運保持良好成長動能。



在美國部分，美吉吉 - KY 提到，美國地區仍持續推動業務布局調整，積極耕耘國際知名大型品牌客戶業務拓展契機，目標朝 ODM 業務接單轉型策略，可有效發揮量產規模優勢達到下降單位生產成本利基，除此之外，亦仍持續觀察中美貿易戰影響，目前美國營收比重占 19.79%，且在花壓紋技術、環保材質研發享有優勢，評估對整體營運影響程度相當小。



展望第三季，美吉吉 - KY 看好整體營運將逐步回歸成長軌道，並保持逐季成長表現，在中國發展自有品牌塑膠地板業務的銷售表現持續暢旺，今年產品出貨量有機會持續放大，目前中國旗下於重慶、北京、上海、廣州、武漢及西安等共有 6 個經銷據點，已於 5 月進軍瀋陽地區設立經銷據點兼發貨倉庫，可有效縮短產品運送期間，及時搶攻東北地區現貨市場商機，並持續尋求異業結盟、併購等機會，擴大旗下自有品牌市占率。



美吉吉 - KY 票選出董事九席 (含獨立董事三席)，新當選之董事包括 Black Dragon Assets Limited(代表人陳本源)、CROWN HARVEST COMPANY LIMITED(代表人陳建元)、元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶、Chairman Management Corp.(代表人高震聲)、林安修先生、謝明峰先生，三席獨立董事則由林江亮先生、葉春榮先生、廖文志先生擔任。新任董事(含獨立董事) 之任期三年，自 2018 年 9 月 5 日至 2021 年 9 月 4 日止。