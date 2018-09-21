正隆估今年本業比去年好 明年Q1越南平陽紙器廠可望加入營運

正隆 (1904) 今(21)日參加證交所業績發表會，正隆總經理蔡東和表示，未來發展方面，在台灣將強化造紙紙器一貫，提高市占，發展精緻化、差異化及環保商品；至於中國將持續整合，而東南亞將擴大投資，提升產能與營運規模；其中越南市場斥資 2.4 億美元興建的越南平陽造紙廠第一期，首階段規劃年產能 30 萬噸，而預計量產時程為今年 12 月；而明年第一季平陽紙器廠也將加入量產，擴大正隆在東南亞市占率。此外，蔡東和指出，今年本業會比去年好。正隆上半年合併營收 207.71 億元，年減 0.18%，毛利率 18.37%、營益率 5.43%，合併稅後淨利 30.81 億元，年增達 3.21 倍，每股盈餘 2.4 元，創同期新高。



中國大陸實施禁廢令，導致廢紙原料及工紙產品價格波動幅度大，正隆因已將海外營運重心移轉越南，中國大陸僅剩紙器廠，蔡東和指出，對正隆沒什麼衝擊影響。

