Nvidia新一代繪圖卡表現低於分析師預期 股價應聲下跌

摩根士丹利表示，Nvidia(NVDA-US) 最新繪圖顯卡「圖靈」表現低於預期。Nvidia 股價在週四 (20 日) 應聲下跌。

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 週四 (20 日) 在給客戶的一份報告中表示：「新遊戲繪圖的媒體審查禁令解除，但是評測後發現新產品只是舊遊戲的性能改進，並不是我們最初希望的飛躍性進步。」

他認為，最新的圖靈架構繪圖卡只是提升了舊款遊戲的性能，並無明顯的性能升級，低於先前預期。有鑑於價格更高，媒體評論也是憂喜參半。

Nvidia 股價週四收盤下跌 2.1%。

Moore 同時也表示，Nvidia 的新款 RTX 2080 繪圖卡在 4K 解析度上，也只比上一代的 1080Ti 繪圖卡提升了 3% 的解析度。「我們感到驚訝的是，RTX 2080 只比一年前推出的 1080ti 略好，價格還更高。RTX 2080 有更高的時脈、更高階的核心和超出 40% 的記憶體寬頻，我們先前預期效能應該會有更大的提升。」

因此，分析師預期 Nvidia 新一代繪圖顯卡的市場接受度會比預期來的慢，並且預計未來兩季該公司的遊戲部門不會因新產品的推出而有大幅的上漲空間。面對聖誕長假的來臨，遊戲玩家對於圖靈顯卡的接受度及普及率有待後續觀察。

儘管低於分析師預期，Nvidia 依然擁有強大的科技領導地位，Moore 重申了他對 Nvidia 股票的「加碼」的評級，並設立目標價在 273 美元。