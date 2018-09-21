過去兩年的引擎熄火 美國晶片股真的要涼涼了？

美股「動力引擎」晶片股最近很是疲軟，在標普 500 再創新高的同時卻表現不佳。

自 2016 年底以來，受益於智慧型手機的需求強勁，以及企業向雲業務轉型，全球儲存器晶片行業欣欣向榮。

不過，隨著供應過剩、技術瓶頸以及貿易爭端的加劇，對於行業超級周期可能即將結束的疑慮，使得密切關注 NAND 與動態隨機存取記憶體 (DRAM) 晶片價格趨勢的投資者趨於謹慎。

高盛認為，今年第四季和明年上半年將迎來 DRAM 內存晶片的超量供給，「內存晶片需求的滾雪球式下跌，將導致內存晶片價格暴跌」，一般內存晶片下行周期將持續幾個季度，消費者將延遲採購來等待更低價格，進而帶動價格加速回落，整個行業跌幅或較投資者最初預期更為惡化。

全美最大內存晶片製造商領銜下跌

過去三個月，美光科技（Micron）累計跌幅超過 20%，而周四公布的營收和利潤率預估不及預期，更是雪上加霜。

美光科技預計，第一財季營收為 79-83 億美元，市場預期 84.54 億美元，當季非 GAAP 下 EPS 為 2.88-3.02 美元，市場預期 3.10 美元。

其股價周四收漲逾 2%，收創兩周新高，財報數據公布後，盤後漲幅一度擴大到 5% 以上，但很快轉跌，一度跌超 7%。

在電話會議上，美光科技首席財務官 David Zinsner 表示，近期毛利將受到貿易戰的影響，影響將在 50 到 100 個基點，對公司業績的拖累會長達一年。

作為全球三大內存供應商之一，美光科技有接近 50% 的營收來自中國市場，美光還是阿里巴巴、華為、騰訊、百度等中國網路企業的服務器 SSD 模組供應商。

國際半導體產業協會（SEMI）報告指出，中國半導體消費 2017 年達到 1315 億美元，占全球市場的 32%，已成為全球最大市場。

貝爾德（Baird) 將美光科技的目標價從 100 美元下調至 75 美元，並警告 Nand 閃存晶片供過於求。摩根士丹利也發出了同樣的警告。

由於美光科技的持續下跌，引發市場對晶片股前景的擔憂，費城半導體指數自三月高點以來累計下跌 4%，本月依然承壓。而晶片巨頭英特爾自 6 月以來也下跌近 15%。

英偉達、AMD 前景依然向好

與其他細分晶片股不同，主打新興的 AI 相關晶片、為雲服務器深度計算提供算力基礎設施的英偉達及 AMD 則普遍被看好。

周四，英偉達在日本 GTC 大會上，發布了推理專用 GPU Tesla T4 加速器。Tesla T4 基於「圖靈」GPU 架構，用於 GeForce RTX 和 Quadro RTX 卡，可通過機器學習算法增強動態射線跟蹤。

上周三，英偉達推出了 AI 數據中心平台 TensorRT，該平台可以為服務提供業內頂尖的推理加速技術，例如進一步完善的自然語言交流，以及直接回答用戶的搜尋請求而不是列出一系列可能的答案。新的 TensorRT 平台可以幫助英偉達在深度學習推理的市場獲得更大的市場市佔率。

由於在 AI 領域的不斷創新，WellsFargo 上調英偉達評級至「跑贏大盤」，目標價上調到 315 美元，而華爾街分析機構 Needham 更是將英偉達的目標股價提高到了 350 美元。

英偉達老對手 AMD 同樣來勢洶洶，從 8 月在 20 美元一路往上高歌開始，美銀美林等多家券商都紛紛上調 AMD 的目標價。AMD 此前推出 7 納米的晶片，強勢趕超了被卡在 10 納米已經數年的英特爾，這個製程優勢的確對股價形成了強支撐。本月初，Cowen 和 Jefferies 都將 AMD 目標價上調至 30 美元。