Nvidia推出新GeForce遊戲顯卡 股價應聲上漲

Nvidia(NVDA-US) 週一 (20 日) 發布了新一代遊戲晶片，結合最新的光線追蹤技術和人工智慧，讓遊戲玩家可以體驗更逼真的圖像。透過此次新遊戲顯卡的推出，該公司希望能提振正在放緩的需求。

搭載新一代圖靈架構的 GeForce 遊戲顯卡，採用即時光線追踪 (real time ray tracing)，該繪圖晶片能夠過計算單個光線的路徑來模擬光線在視覺場景中如何反彈，有助於遊戲影像和其他電腦圖形更貼近真實世界。之前在遊戲中不可能即時進行如此多的計算，其中圖像必須根據快速移動的動作而立即更新。該顯卡將於 9 月 20 日起售，價位在 499 美元到 999 美元不等。

Nvidia 上週才發表「圖靈 GPU 顯示架構。除了光線追踪 (ray-tracing) 的技術整合在裡面之外，運算效能也較之前的提升多倍。該顯示架構採用高達 186 億組電晶體，採用 4608 組 CUDA 核心，應對達 16 TFLOPS 的運算效能。此外，Nvidia 也推出 RTX 開發平台，整合了及時光線追蹤技術、模擬、人工智慧等功能，讓專業人士能結合圖靈架構及 RTC 開發平台更好地來完成各種繪圖運算的功能需求，尤其對於工業設計和電影產業。

即使面對連續六年下滑的個人電腦市場，為遊戲玩家設計的 GeForce 繪圖晶片產量依舊成長，佔 Nvidia 一半以上的營收。Nvidia 上週表示，最近一季遊戲產品的營收成長了 52%，達到 18 億美元。

上週四，因加密貨幣的挖礦需求消失，銷售預期低於預估，該公司股價大幅下挫。不過，在連續三天下跌之後，Nvidia 股價應聲走高，盤中一度攀升 2.8% 來到 251.55 美元。