〈房產〉高總價豪宅放量推出 估北台灣今年銷售建案突破1兆元

市場研調單位住展統計，北台灣今年上半年新成屋、預售屋推案量達 5615.56 億元，年增 39.97%，為近 4 年來推案最大量，預估 2018 全年推案量將突破 1 兆元大關，創史上第 3 高推案金額紀錄。

住展企研室經理何世昌表示，建商推案信心狂飆，主要是受到房市買氣回升激勵，但目前市場需求增加無多，但供給面卻掀起大浪，究竟市場能否消化，則有待進一步觀察。

住展統計，歷年上半年新成屋、預售屋推案量在 2014 年創下 6634.8 億元新高，但受到房市反轉、和市場餘屋量過多所拖累，建商推案意願減弱，導致 2015 年至 2017 年上半年推案量連續 3 下滑。

何世昌分析，今年來買氣復甦、房價跌幅趨緩，推升建商信心，再加上雨遮新制上路前引發搶照潮，取得建照的建案陸續於今年起開賣，使今年上半年推案爆出近 4 年來大量，全年案量可望衝破 1 兆元，成為歷年來第個推案量達兆元的年度。

在各縣市推案量方面，台北市今年上半年推案量為 1501.7 億元，比去年同期增加 457.99 億元、年增幅約 44%；北市案量主要集中在大安、中正、北投、內湖與文山，五個行政區推案量均逾 100 億元。今年年中到年底，還有指標豪宅案將登場，若豪宅案如期釋出，北市案量將放得更大。

新北市今年上半年案量達 1986.45 億元，較去年同期增加 127.6 億元、年增幅約 7％；推案量較多的行政區為板橋、汐止、土城與新莊，推案量都超過 200 億元；除了汐止外，其他 3 區推案來源多集中在重劃區內。

桃園市今年上半年推案量為 1329.68 億元，較去年同期暴增 753.79 億、年增幅將近 1.31 倍，尤以中壢逾 300 億元的案量最多，另桃園、八德、蘆竹案量也達百億以上。新竹市今年上半年推案量達 644.94 億，較去年同期量增 259.39 億、年增幅約 67%，其中竹市東區、竹縣竹北等 2 區推案量已逾 100 億元。由於指標大案多已開賣，下半年新竹地區推案量應會減少。

何世昌認為，雖然今年買氣回升，但市場增加的量遠高過於需求量，再加上建商讓利幅度萎縮、建案賣價變硬，銷售狀況不容樂觀。假如銷售率大幅上揚，那麼房市頭過身就過，但若年度銷售率仍僅有 3-4 成，現在的供給量恐會成為未來的賣壓，業者需要謹慎因應。