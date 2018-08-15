〈房產〉豪宅交易轉熱 信義路三段「安峰」成交單價上攻202萬元

依最新實價揭露資料顯示，台北市正對大安森林公園信義路三段上的中古豪宅「安峰」，最新成交 1.8 億元，換算每坪成交單價為 202 萬元，躋身大安森林公園第一排的 200 萬俱樂部豪宅，另外，包括「文華苑」、「皇翔御琚」、「國美信義花園」等指標豪宅，近期也都有實價成交的紀錄。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，頂級豪宅市場過去兩、三年沉寂一段時間，不過隨政策較為鬆手，加上經濟復甦帶動企業主身價翻揚，可發現指標豪宅陸續出現點狀的成交紀錄，買方除了上市櫃公司的經營者與大股東外，台灣潛藏許多各行各業的隱形冠軍，也成為豪宅市場的潛在買盤。

此次揭露信義路三段的中古豪宅「安峰」，10 樓成交 1.8 億元，拆算車位後每坪成交單價為 202 萬元，成為大安森林公園第一排每坪 200 萬元的豪宅之一，另外信義計劃區內的「皇翔御琚」，15 樓成交約 6.5 億元，每坪成交單價約 220 萬元，距離不遠的「國美信義花園」，11 樓成交 1.9 億元，拆算車位後每坪成交價格達 195 萬元，據了解該戶已經空置相當久一段時間，此次以每坪 195 萬元的價格成交，屋主也相當滿意該價格，而買方也具有相當的實力，買屋並未有貸款設定的資料。

依實價揭露資料顯示，北市松山區指標豪宅「文華苑」，近期也有兩筆移轉登記發生，其中一筆 10 樓的實價揭露，今年 5 月成交約 4.8 億元，每坪單價為 169.8 萬元。

曾敬德表示，許多頂級豪宅的成交價格和景氣高檔時相比，房價已經有段修正，不過房價修正過後，從近期的實價行情來看，豪宅價格仍有一定支撐，至於豪宅市場的走勢變化，則可觀察一些新完工頂級豪宅的銷售狀況與成交價格。