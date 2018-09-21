【安聯投信】價量齊揚 台股收復所有均線 站上10900

美中關稅清單優於預期，在關稅議題淡化下，激勵美股大漲，市場投資信心回溫，21 日亞股全面收紅，台股由傳產股點燃多方信心，開高走高，類股齊揚，終場大漲 141 點，收在 10972.41 點，台股一舉收復各均線，並站上 10900 點，成交量也放大至 1500 億元以上。

觀察近期盤面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易關稅議題持續反覆影響台股，由於大盤仍呈現箱型波動整理的格局，類股輪動快速，電子、傳產金融類股輪動表現。

在電子股方面，廖哲宏表示，隨著蘋果新機上市開賣，在相關板塊已陸續反映新機題材之後，接下來應把焦點再拉回到基本面，關注終端銷售的表現。另一個關注方向則是歐美傳統消費旺季的表現。整體而言，部分零組件缺貨狀況未見紓解，電子產業整體基本面仍然不差。

在消息面，廖哲宏表示，隨著貿易協商議題擴及層面愈來愈大，對於企業未來資本支出的心理層面和可能對實質面的潛在影響，也要持續關注。基於基期因素、企業展望以及評價問題，未來在檢視投資方向和選股上，亦應將這些影響納入中長線的考量，擇優、伺機布局。

在資金面，廖哲宏表示，外資持續買超台股，不過，有鑑於全球主要央行將非常審慎推展貨幣政策正常化，故在未來布局上也要考量到資金板塊的挪移，可能對市場帶來的波動影響。

至於在非電族群方面，蕭惠中表示，塑化仍在高原期維持，故相對看好；在其他原物料方面，持續看多水泥、鋼鐵，一方面受惠於中國「打贏藍天保衛戰計畫」，環保稽查仍然不會放鬆；另一面相對不受美中貿易戰影響。

在成衣代工、製鞋和機能布料等題材方面，蕭會中表示，部分族群近期股價來到波段新高，反映基本面的回溫。另外，由於美國鋁板捲和不鏽鋼市場供料仍吃緊，也支撐相關產品價格維持在高檔，部分鋼鐵股也受惠。

根據預估資料顯示，2018 年台股企業獲利預估成長 7%，第三季能見度高，第四季則是進步淡季。另外在類股年度盈餘成長預估資料也顯示，電子增長 5.6%；金融增長 15%；非電金增長 5%。

展望後市，廖哲宏表示，現階段台股年線下檔支撐相對強勁，對台股後市可持審慎態度，操作上同步留意電子、傳產布局機會，但須留意族群快速輪動，電子股可留意跌深反彈股、避開高檔補跌股。

廖哲宏表示，現階段，在布局方向上，傳產電子都有機會；Global Foundry 停止 7nm 的研發將使半導體族群中具有先進製程的相關個股評價走高，Data center 的高傳出需求、Server 平台的轉換、汽車電子與人工智慧等族群未改其成長股地位，將留意相關題材於籌碼整理後的投資機會。

於傳產股，蕭惠中表示，我們布局重心在保健、e-bike 與具有漲價題材的水泥、塑化、鋼鐵等類股上。

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