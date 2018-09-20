【統一投信】台股年線支撐強 後市審慎樂觀

美國 17 日宣布自 9 月 24 日起，向中國 2,000 億美元進口商品加徵 10% 關稅，年底將提高到 25%，並揚言若中國有報復行動，將再啟動 2,670 億美元加徵關稅計畫，而中國 18 日立刻宣布反制措施，同步向美國加徵 600 億美元商品 5%~10% 進口關稅。

統一中小基金經理人林世彬表示，美中兩國交戰不斷，但國際股市對美中貿易戰利空已經逐漸鈍化，甚至 18 日兩國戰火激烈當天，陸股及日、韓股市開低震盪後皆以上漲作收。而台股今年來多次受到外界紛爭干擾，令加權指數波動加大，但只要跌破年線出現 1% 以上的乖離，也很快就會反彈站回年線之上，下檔支撐強勁。

林世彬指出，由於美國總體經濟持續改善，台灣經濟也穩健回溫，對台股後市看法依然審慎樂觀，預期指數是區間震盪，類股快速輪動，選股不選市仍是主要策略，布局以電子、傳產均衡並重，布局中長期值得持有、股價基期低、較不受到中美貿易戰影響的個股。看好人工智慧（AI）、雲端、汽車智能化、5G 布建等長線大趨勢所帶來的新商機。

針對美中貿易爭端，林世彬表示，表面上美國是在處理美中貿易逆差，但背後戰略動機其實十分明顯，主要在防堵中國大國崛起的目標，打擊「中國製造 2025」、「一帶一路」等戰略發展，意圖壓制中國在全球經濟地位及政治影響力的擴大，一連串動作不單只是縮減貿易逆差的經濟目的。

林世彬指出，受到美國與中國貿易爭端影響，台灣主要設廠於大陸的電子產業近期有下單放緩的現象，而許多台廠也在尋找大陸地區以外的生產基地，甚至回台灣設廠，但產線的移轉需要時間，部份受到牽連的廠商可能接單及營運會受影響，但另一方面，也會有廠商受惠於轉單效益，不過，到底有哪些項目被列入貿易戰報復清單、所受影響程度如何，都有待進一步釐清，這些都是要保持密切觀察，隨時調整手中的投資組合。

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