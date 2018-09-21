[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/09/20 107/09/19 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.56790 10.56690 0.00100 0.00946 大華銀多元特別收益平衡基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.83760 9.81890 0.01870 0.19045 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.83950 9.82080 0.01870 0.19041 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.81900 9.80630 0.01270 0.12951 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.81920 9.80650 0.01270 0.12951 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.13910 9.12830 0.01080 0.11831 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.42070 9.40860 0.01210 0.12861 中國信託台灣活力基金 13.73000 13.94000 -0.21000 -1.50646 中國信託台灣優勢基金 16.11000 16.36000 -0.25000 -1.52812 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.33000 10.42000 -0.09000 -0.86372 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.21000 9.29000 -0.08000 -0.86114 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.65000 9.72000 -0.07000 -0.72016 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.60000 9.72000 -0.12000 -1.23457 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.25000 10.38000 -0.13000 -1.25241 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.91050 9.91850 -0.00800 -0.08066 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.23520 9.24270 -0.00750 -0.08115 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.28920 10.29190 -0.00270 -0.02623 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.55030 9.55290 -0.00260 -0.02722 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.93380 11.06120 -0.12740 -1.15177 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.49720 9.60790 -0.11070 -1.15218 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.00420 10.96340 0.04080 0.37215 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.87480 9.83820 0.03660 0.37202 中國信託智能運動基金-台幣 11.15000 11.21000 -0.06000 -0.53524 中國信託智能運動基金-美元 10.85000 10.91000 -0.06000 -0.54995 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98970 10.98950 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.39200 9.40160 -0.00960 -0.10211 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.00560 9.01480 -0.00920 -0.10205 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.53360 9.54050 -0.00690 -0.07232 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.13590 9.14260 -0.00670 -0.07328 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.71000 11.74000 -0.03000 -0.25554 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.88000 11.90000 -0.02000 -0.16807 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.54000 11.56000 -0.02000 -0.17301 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 59.52000 60.45000 -0.93000 -1.53846 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.80910 38.83580 -0.02670 -0.06875 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.04000 17.77000 0.27000 1.51941 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42890 11.42800 0.00090 0.00788 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.56560 10.55740 0.00820 0.07767 元大上證50基金 28.33000 28.34000 -0.01000 -0.03529 元大大中華TMT基金-人民幣 10.95000 10.86000 0.09000 0.82873 元大大中華TMT基金-新台幣 9.78000 9.70000 0.08000 0.82474 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.49000 13.34000 0.15000 1.12444 元大大中華價值指數基金-美元 12.68700 12.52800 0.15900 1.26916 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.10100 16.89700 0.20400 1.20731 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.93300 9.85000 0.08300 0.84264 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.57800 9.49200 0.08600 0.90603 元大中國平衡基金-人民幣 2.92000 2.89000 0.03000 1.03806 元大中國平衡基金-新台幣 13.10000 12.96000 0.14000 1.08025 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.45410 45.37930 0.07480 0.16483 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46060 10.46620 -0.00560 -0.05351 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66670 9.67190 -0.00520 -0.05376 元大中國機會債券基金-新台幣 9.64880 9.64730 0.00150 0.01555 元大巴西指數基金 5.29000 5.26000 0.03000 0.57034 元大巴菲特基金 26.96000 27.16000 -0.20000 -0.73638 元大日經225基金 29.69000 29.69000 0.00000 0.00000 元大台商收成基金 23.48000 23.72000 -0.24000 -1.01180 元大台灣50單日反向1倍基金 12.12000 12.09000 0.03000 0.24814 元大台灣50單日正向2倍基金 39.98000 40.18000 -0.20000 -0.49776 元大台灣中型100基金 32.65000 32.88000 -0.23000 -0.69951 元大台灣加權股價指數基金 25.63200 25.68700 -0.05500 -0.21412 元大台灣卓越50基金 85.91000 85.94000 -0.03000 -0.03491 元大台灣金融基金 18.58000 18.47000 0.11000 0.59556 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.00000 32.12000 -0.12000 -0.37360 元大台灣高股息基金 27.11000 27.38000 -0.27000 -0.98612 元大台灣電子科技基金 36.16000 36.30000 -0.14000 -0.38567 元大全球ETF成長組合基金 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 元大全球ETF穩健組合基金 14.82000 14.83000 -0.01000 -0.06743 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.25000 13.37000 -0.12000 -0.89753 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.27000 9.35000 -0.08000 -0.85561 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.99000 13.11000 -0.12000 -0.91533 元大全球不動產證券化基金-美元 12.24000 12.33800 -0.09800 -0.79429 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.79000 8.70000 0.09000 1.03448 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.68000 6.61000 0.07000 1.05900 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.48000 8.50000 -0.02000 -0.23529 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.64000 6.65000 -0.01000 -0.15038 元大全球股票入息基金-美元配息 9.65700 9.63500 0.02200 0.22833 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 元大全球新興市場精選組合基金 13.17000 13.08000 0.09000 0.68807 元大全球農業商機基金 17.98000 17.94000 0.04000 0.22297 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.33200 8.20200 0.13000 1.58498 元大印度指數基金 9.87600 9.82400 0.05200 0.52932 元大印度基金 12.41000 12.35000 0.06000 0.48583 元大多多基金 17.19000 17.47000 -0.28000 -1.60275 元大多福基金 52.34000 52.86000 -0.52000 -0.98373 元大亞太成長基金 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.50260 8.49920 0.00340 0.04000 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.98160 6.97890 0.00270 0.03869 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.56500 9.47500 0.09000 0.94987 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.76000 9.67000 0.09000 0.93071 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.11200 10.08100 0.03100 0.30751 元大卓越基金 45.69000 46.06000 -0.37000 -0.80330 元大店頭基金 7.98000 8.10000 -0.12000 -1.48148 元大泛歐成長基金 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 元大美元貨幣市場基金-美元 10.28100 10.28050 0.00050 0.00486 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.60360 9.60250 0.00110 0.01146 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.65200 31.69420 -0.04220 -0.13315 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.86630 37.17480 -0.30850 -0.82986 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.63880 19.50770 0.13110 0.67204 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.95870 18.21290 -0.25420 -1.39571 元大美國政府7至10年期債券基金 38.52590 38.66550 -0.13960 -0.36105 元大高科技基金 18.41000 18.60000 -0.19000 -1.02151 元大得利貨幣市場基金 16.25880 16.25860 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98570 11.98560 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 11.85000 11.95000 -0.10000 -0.83682 元大華夏中小基金 6.82000 6.74000 0.08000 1.18694 元大新中國基金-人民幣 9.15000 9.08000 0.07000 0.77093 元大新中國基金-美元 8.61400 8.53200 0.08200 0.96109 元大新中國基金-新台幣 8.56000 8.49000 0.07000 0.82450 元大新主流基金 23.81000 24.22000 -0.41000 -1.69282 元大新東協平衡基金-美元 9.27400 9.24900 0.02500 0.27030 元大新東協平衡基金-新台幣 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.89330 9.84910 0.04420 0.44877 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.20050 9.14720 0.05330 0.58269 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.91330 9.86220 0.05110 0.51814 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.58730 8.54310 0.04420 0.51738 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.76950 9.77340 -0.00390 -0.03990 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.34470 9.34840 -0.00370 -0.03958 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.90450 9.91480 -0.01030 -0.10389 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.47820 9.48810 -0.00990 -0.10434 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.50320 9.50860 -0.00540 -0.05679 元大新興亞洲基金 11.28000 11.16000 0.12000 1.07527 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.77880 8.72640 0.05240 0.60048 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.56060 8.50950 0.05110 0.60051 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.00790 8.95990 0.04800 0.53572 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.78350 8.73670 0.04680 0.53567 元大萬泰貨幣市場基金 15.10610 15.10590 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.63000 36.95000 -0.32000 -0.86604 元大實質多重資產基金-人民幣 8.98000 9.03000 -0.05000 -0.55371 元大實質多重資產基金-美元 8.29700 8.32800 -0.03100 -0.37224 元大實質多重資產基金-新台幣 8.74000 8.78000 -0.04000 -0.45558 元大滬深300單日反向1倍基金 15.72000 15.69000 0.03000 0.19120 元大滬深300單日正向2倍基金 13.49000 13.54000 -0.05000 -0.36928 元大摩臺基金 39.60000 39.64000 -0.04000 -0.10091 元大標普500基金 26.95000 26.95000 0.00000 0.00000 元大標普500單日反向1倍基金 12.72000 12.74000 -0.02000 -0.15699 元大標普500單日正向2倍基金 36.22000 36.15000 0.07000 0.19364 元大標智滬深300基金 15.78000 15.85000 -0.07000 -0.44164 元大歐洲50基金 24.22000 24.14000 0.08000 0.33140 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.52530 9.49050 0.03480 0.36668 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.19150 10.19120 0.00030 0.00294 元大績效基金 49.53000 50.37000 -0.84000 -1.66766 元大韓國KOSPI200基金 22.51000 22.30000 0.21000 0.94170 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.77000 14.93000 -0.16000 -1.07167 日盛上選基金 31.57000 31.84000 -0.27000 -0.84799 日盛小而美基金 17.58000 18.02000 -0.44000 -2.44173 日盛中國內需動力基金 9.11000 9.00000 0.11000 1.22222 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.66030 11.65800 0.00230 0.01973 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.72350 9.72160 0.00190 0.01954 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.67040 11.66190 0.00850 0.07289 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.72640 9.71930 0.00710 0.07305 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.59680 10.59300 0.00380 0.03587 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.81600 8.81290 0.00310 0.03518 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.94000 9.83000 0.11000 1.11902 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.50000 9.36000 0.14000 1.49573 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.80000 9.66000 0.14000 1.44928 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 日盛日盛基金 13.04000 13.19000 -0.15000 -1.13723 日盛目標收益組合基金(美元) 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.16230 10.17170 -0.00940 -0.09241 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.48920 9.49790 -0.00870 -0.09160 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.98430 9.99680 -0.01250 -0.12504 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.32490 9.33650 -0.01160 -0.12424 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39650 2.39610 0.00040 0.01669 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65440 1.65420 0.00020 0.01209 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36210 0.36150 0.00060 0.16598 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25070 0.25040 0.00030 0.11981 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.03280 12.01900 0.01380 0.11482 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.19800 8.18850 0.00950 0.11602 日盛亞洲機會基金 6.69000 6.61000 0.08000 1.21029 日盛首選基金 16.33000 16.64000 -0.31000 -1.86298 日盛高科技基金 17.06000 17.28000 -0.22000 -1.27315 日盛貨幣市場基金 14.77410 14.77400 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 37.88000 38.31000 -0.43000 -1.12242 日盛精選五虎基金 36.17000 36.86000 -0.69000 -1.87195 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48880 13.48870 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 28.59000 29.09000 -0.50000 -1.71880 台新MSCI中國基金 19.88000 19.44000 0.44000 2.26337 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.66000 17.61000 0.05000 0.28393 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.75000 22.85000 -0.10000 -0.43764 台新大眾貨幣市場基金 14.16570 14.16550 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.43430 10.44320 -0.00890 -0.08522 台新中美貨幣市場基金-美元 10.53960 10.53450 0.00510 0.04841 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10620 10.10780 -0.00160 -0.01583 台新中國通基金 40.28000 41.20000 -0.92000 -2.23301 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.46680 0.45950 0.00730 1.58868 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.35100 14.13700 0.21400 1.51376 台新中國精選中小基金-美元 0.31720 0.31190 0.00530 1.69926 台新中國精選中小基金-新台幣 9.77000 9.62000 0.15000 1.55925 台新主流基金 22.03000 22.61000 -0.58000 -2.56524 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.10000 20.38000 -0.28000 -1.37390 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65720 0.66590 -0.00870 -1.30650 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.91000 15.11000 -0.20000 -1.32363 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48600 0.49240 -0.00640 -1.29976 台新台灣中小基金 31.77000 32.51000 -0.74000 -2.27622 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.93180 10.01490 -0.08310 -0.82976 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.24390 9.30540 -0.06150 -0.66091 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.69000 8.75000 -0.06000 -0.68571 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.38480 10.45380 -0.06900 -0.66005 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.75000 9.83000 -0.08000 -0.81384 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.35410 10.34650 0.00760 0.07345 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.21220 11.20410 0.00810 0.07229 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 台新印度基金 15.01000 15.05000 -0.04000 -0.26578 台新亞美短期債券基金 10.90050 10.89880 0.00170 0.01560 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.48800 8.48780 0.00020 0.00236 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28140 0.28120 0.00020 0.07112 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.85460 11.85430 0.00030 0.00253 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38760 0.38730 0.00030 0.07746 台新真吉利貨幣市場基金 11.09360 11.09350 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.09260 29.20410 -0.11150 -0.38180 台新智慧生活基金-美元 10.62650 10.65040 -0.02390 -0.22440 台新智慧生活基金-新台幣 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.25170 8.22280 0.02890 0.35146 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.42290 8.39890 0.02400 0.28575 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.91600 8.88460 0.03140 0.35342 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.10840 9.08240 0.02600 0.28627 台新新興市場債券基金(A類型) 10.38160 10.31330 0.06830 0.66225 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33230 0.32990 0.00240 0.72749 台新新興市場債券基金(B類型) 7.70620 7.65560 0.05060 0.66095 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25980 0.25800 0.00180 0.69767 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.38000 5.33000 0.05000 0.93809 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.98000 21.02000 -0.04000 -0.19029 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.86600 10.82000 0.04600 0.42514 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.67000 15.63000 0.04000 0.25592 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.79060 11.79210 -0.00150 -0.01272 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.48610 9.48730 -0.00120 -0.01265 未來資產亞洲新富基金 19.36000 19.17000 0.19000 0.99113 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56990 12.56970 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 11.04000 11.24000 -0.20000 -1.77936 未來資產新興市場債券基金A 8.67730 8.68550 -0.00820 -0.09441 未來資產新興市場債券基金B 6.56390 6.57020 -0.00630 -0.09589 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.12020 11.11940 0.00080 0.00719 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.92920 9.90020 0.02900 0.29292 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11720 9.15680 -0.03960 -0.43247 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.39950 10.40810 -0.00860 -0.08263 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.74080 7.75050 -0.00970 -0.12515 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.89050 8.87110 0.01940 0.21869 永豐中小基金 50.21000 51.24000 -1.03000 -2.01015 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75190 1.76280 -0.01090 -0.61833 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32970 2.33210 -0.00240 -0.10291 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.99080 8.01720 -0.02640 -0.32929 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.31050 10.29180 0.01870 0.18170 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.53000 4.49000 0.04000 0.89087 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.39000 20.14000 0.25000 1.24131 永豐主流品牌基金 18.22000 18.25000 -0.03000 -0.16438 永豐永豐基金 34.53000 35.13000 -0.60000 -1.70794 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.81670 9.85470 -0.03800 -0.38560 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.92730 9.92350 0.00380 0.03829 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.75660 9.79660 -0.04000 -0.40830 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.86730 9.86590 0.00140 0.01419 永豐亞洲民生消費基金 11.12000 10.97000 0.15000 1.36737 永豐南非幣2021保本基金 12.94310 12.93040 0.01270 0.09822 永豐高科技基金 22.84000 23.05000 -0.21000 -0.91106 永豐貨幣市場基金 13.88650 13.88630 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09900 2.11280 -0.01380 -0.65316 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49160 2.49830 -0.00670 -0.26818 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.70800 7.73900 -0.03100 -0.40057 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.39020 10.38890 0.00130 0.01251 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.99340 7.02080 -0.02740 -0.39027 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.81420 10.81320 0.00100 0.00925 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.35000 9.24000 0.11000 1.19048 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.41000 7.30000 0.11000 1.50685 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.03000 16.79000 0.24000 1.42942 永豐臺灣加權ETF基金 56.09000 56.21000 -0.12000 -0.21349 永豐領航科技基金 36.97000 37.73000 -0.76000 -2.01431 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.22000 11.17000 0.05000 0.44763 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 永豐趨勢平衡基金 41.20000 41.19000 0.01000 0.02428 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.59840 11.59730 0.00110 0.00948 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.48190 9.47780 0.00410 0.04326 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73520 9.73100 0.00420 0.04316 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.50360 9.50350 0.00010 0.00105 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.67610 9.67600 0.00010 0.00103 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.49630 9.49260 0.00370 0.03898 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87900 9.87510 0.00390 0.03949 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.47860 9.47820 0.00040 0.00422 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.73140 9.73100 0.00040 0.00411 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.66000 10.47000 0.19000 1.81471 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.41000 9.24000 0.17000 1.83983 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.06000 9.87000 0.19000 1.92503 兆豐國際中小基金 14.93000 15.08000 -0.15000 -0.99469 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.56000 13.35000 0.21000 1.57303 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.97000 17.67000 0.30000 1.69779 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.85000 17.55000 0.30000 1.70940 兆豐國際生命科學基金 16.68000 16.76000 -0.08000 -0.47733 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.38280 10.37940 0.00340 0.03276 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.61570 10.60720 0.00850 0.08013 兆豐國際全球基金 32.37000 32.34000 0.03000 0.09276 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.28650 10.28600 0.00050 0.00486 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.05980 10.05860 0.00120 0.01193 兆豐國際國民基金 21.55000 21.71000 -0.16000 -0.73699 兆豐國際第一基金 12.71000 12.82000 -0.11000 -0.85803 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.96530 9.95870 0.00660 0.06627 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.87470 7.90010 -0.02540 -0.32151 兆豐國際萬全基金 20.03000 20.17000 -0.14000 -0.69410 兆豐國際電子基金 24.19000 24.48000 -0.29000 -1.18464 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.59000 22.61000 -0.02000 -0.08846 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.28000 16.24000 0.04000 0.24631 兆豐國際豐台灣基金 32.93000 33.17000 -0.24000 -0.72355 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50600 12.50590 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.00000 11.14000 -0.14000 -1.25673 合庫全球高收益債券基金A類型 11.16990 11.18170 -0.01180 -0.10553 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.01910 12.02320 -0.00410 -0.03410 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.77420 10.78050 -0.00630 -0.05844 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.54180 11.54720 -0.00540 -0.04676 合庫全球高收益債券基金B類型 8.13090 8.13950 -0.00860 -0.10566 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46000 9.46380 -0.00380 -0.04015 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.01760 9.02290 -0.00530 -0.05874 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.93070 8.93430 -0.00360 -0.04029 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.28020 9.28560 -0.00540 -0.05815 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 合庫全球新興市場基金 8.91000 8.81000 0.10000 1.13507 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 合庫貨幣市場基金 10.13260 10.13250 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.36120 9.35830 0.00290 0.03099 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.61890 9.61340 0.00550 0.05721 合庫新興多重收益基金A類型 9.92140 9.91920 0.00220 0.02218 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.33440 11.32950 0.00490 0.04325 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.48030 13.48770 -0.00740 -0.05486 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.65180 8.64800 0.00380 0.04394 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.32480 9.31950 0.00530 0.05687 合庫新興多重收益基金B類型 7.76870 7.76690 0.00180 0.02318 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.62900 8.62570 0.00330 0.03826 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.99440 9.99980 -0.00540 -0.05400 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.99840 10.99770 0.00070 0.00636 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.95800 9.92690 0.03110 0.31329 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79720 9.77300 0.02420 0.24762 安聯中國東協基金 15.22000 15.03000 0.19000 1.26414 安聯中國策略基金-美元 10.19000 10.01000 0.18000 1.79820 安聯中國策略基金-新臺幣 13.18000 12.96000 0.22000 1.69753 安聯中華新思路基金-人民幣 13.03000 12.90000 0.13000 1.00775 安聯中華新思路基金-美元 12.18000 12.02000 0.16000 1.33111 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.41000 11.27000 0.14000 1.24224 安聯台灣大壩基金 27.06000 27.49000 -0.43000 -1.56421 安聯台灣科技基金 44.43000 45.12000 -0.69000 -1.52926 安聯台灣貨幣市場基金 12.49520 12.49500 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.51000 30.12000 -0.61000 -2.02523 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13890 10.14350 -0.00460 -0.04535 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.05790 15.06760 -0.00970 -0.06438 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61900 9.62520 -0.00620 -0.06441 安聯四季成長組合基金-美元 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.35620 12.36000 -0.00380 -0.03074 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15690 10.16130 -0.00440 -0.04330 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.24810 12.25460 -0.00650 -0.05304 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47160 9.47540 -0.00380 -0.04010 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.33210 9.33610 -0.00400 -0.04284 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.99740 9.00220 -0.00480 -0.05332 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.48000 11.45000 0.03000 0.26201 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.09470 12.09110 0.00360 0.02977 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.01100 11.00400 0.00700 0.06361 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.67360 10.66770 0.00590 0.05531 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.91470 8.90970 0.00500 0.05612 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.71020 8.70470 0.00550 0.06318 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.41800 8.41340 0.00460 0.05467 安聯全球人口趨勢基金 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.15000 37.15000 0.00000 0.00000 安聯全球油礦金趨勢基金 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948 安聯全球計量平衡基金 12.96000 12.96000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.91950 11.92480 -0.00530 -0.04445 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.31390 10.31850 -0.00460 -0.04458 安聯全球新興市場基金 17.39000 17.17000 0.22000 1.28130 安聯全球農金趨勢基金 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 安聯全球綠能趨勢基金 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 安聯亞洲動態策略基金 22.28000 22.03000 0.25000 1.13482 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.05820 10.05670 0.00150 0.01492 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81370 9.81230 0.00140 0.01427 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.70190 82.72570 -0.02380 -0.02877 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.29580 12.28960 0.00620 0.05045 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.62010 64.64210 -0.02200 -0.03403 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.52910 9.52430 0.00480 0.05040 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57560 2.57800 -0.00240 -0.09310 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.48010 10.47340 0.00670 0.06397 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19480 2.20010 -0.00530 -0.24090 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.70020 8.69460 0.00560 0.06441 宏利台灣動力基金 30.42000 30.73000 -0.31000 -1.00879 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.20180 10.17780 0.02400 0.23581 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.98680 9.96950 0.01730 0.17353 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.00000 7.98120 0.01880 0.23555 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.97140 7.95660 0.01480 0.18601 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149 宏利全球債券組合基金 13.02850 13.03570 -0.00720 -0.05523 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76900 2.76620 0.00280 0.10122 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66350 11.65790 0.00560 0.04804 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.62720 8.62280 0.00440 0.05103 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41780 2.42450 -0.00670 -0.27635 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.86180 10.86090 0.00090 0.00829 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.57870 3.55550 0.02320 0.65251 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57780 0.57450 0.00330 0.57441 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.73000 16.64000 0.09000 0.54087 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.84940 11.85600 -0.00660 -0.05567 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.53390 10.53910 -0.00520 -0.04934 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21210 10.22010 -0.00800 -0.07828 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.94530 8.94950 -0.00420 -0.04693 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.54550 8.54970 -0.00420 -0.04912 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.45850 8.46500 -0.00650 -0.07679 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.41270 8.41690 -0.00420 -0.04990 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74140 2.73690 0.00450 0.16442 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39780 0.39690 0.00090 0.22676 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.07610 12.05390 0.02220 0.18417 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90660 0.90470 0.00190 0.21001 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.30340 7.28980 0.01360 0.18656 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.01910 2.01500 0.00410 0.20347 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29060 0.29000 0.00060 0.20690 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.94480 8.92840 0.01640 0.18368 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32670 0.32590 0.00080 0.24547 宏利萬利貨幣市場基金 13.64450 13.64440 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.55000 2.50000 0.05000 2.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.57000 11.38000 0.19000 1.66960 宏利臺灣股息收益基金 26.66000 26.92000 -0.26000 -0.96582 宏利澳幣保本基金 12.18270 12.19630 -0.01360 -0.11151 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.52000 11.48000 0.04000 0.34843 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.11000 11.04000 0.07000 0.63406 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.85000 11.78000 0.07000 0.59423 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.21980 10.22620 -0.00640 -0.06258 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.50890 9.50110 0.00780 0.08210 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.92780 8.92630 0.00150 0.01680 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.67270 10.67090 0.00180 0.01687 貝萊德亞美利加收益基金 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 貝萊德新台幣基金 12.93600 12.93580 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 25.88000 26.01000 -0.13000 -0.49981 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23910 11.23710 0.00200 0.01780 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89860 9.88850 0.01010 0.10214 保德信大中華基金-人民幣 9.42000 9.27000 0.15000 1.61812 保德信大中華基金-美元 9.33000 9.17000 0.16000 1.74482 保德信大中華基金-新台幣 27.72000 27.26000 0.46000 1.68745 保德信中小型股基金 41.69000 42.35000 -0.66000 -1.55844 保德信中國中小基金-人民幣 8.71000 8.59000 0.12000 1.39697 保德信中國中小基金-美元 8.42000 8.29000 0.13000 1.56815 保德信中國中小基金-新臺幣 8.11000 8.00000 0.11000 1.37500 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.08820 9.02570 0.06250 0.69247 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.15250 9.09180 0.06070 0.66763 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.21440 9.15200 0.06240 0.68182 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.97320 9.90570 0.06750 0.68143 保德信中國品牌基金-人民幣 8.59000 8.45000 0.14000 1.65680 保德信中國品牌基金-美元 8.57000 8.44000 0.13000 1.54028 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.28000 9.14000 0.14000 1.53173 保德信台商全方位基金 33.56000 33.87000 -0.31000 -0.91526 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.48000 30.52000 -0.04000 -0.13106 保德信全球消費商機基金 18.63000 18.62000 0.01000 0.05371 保德信全球基礎建設基金 12.42000 12.54000 -0.12000 -0.95694 保德信全球資源基金 8.19000 8.15000 0.04000 0.49080 保德信全球醫療生化基金-美元 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.36000 34.36000 0.00000 0.00000 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.75200 9.75240 -0.00040 -0.00410 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.59940 10.59990 -0.00050 -0.00472 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.24410 9.25060 -0.00650 -0.07027 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.03210 10.03920 -0.00710 -0.07072 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.15920 8.16330 -0.00410 -0.05022 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80500 10.81040 -0.00540 -0.04995 保德信亞太基金 21.10000 20.86000 0.24000 1.15053 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.43980 8.42540 0.01440 0.17091 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.22890 11.20970 0.01920 0.17128 保德信店頭市場基金 29.91000 30.38000 -0.47000 -1.54707 保德信拉丁美洲基金 6.61000 6.60000 0.01000 0.15152 保德信金平衡基金 29.96000 30.01000 -0.05000 -0.16661 保德信金滿意基金 41.69000 42.07000 -0.38000 -0.90326 保德信科技島基金 24.88000 25.24000 -0.36000 -1.42631 保德信高成長基金 91.43000 92.45000 -1.02000 -1.10330 保德信第一基金 24.94000 25.15000 -0.21000 -0.83499 保德信貨幣市場基金 15.77330 15.77310 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.66360 10.65560 0.00800 0.07508 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.82480 10.82360 0.00120 0.01109 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.89370 10.88620 0.00750 0.06889 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.35420 10.35380 0.00040 0.00386 保德信新世紀基金 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.94330 7.95100 -0.00770 -0.09684 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.79780 10.80830 -0.01050 -0.09715 保德信新興趨勢組合基金 10.93000 10.80000 0.13000 1.20370 保德信瑞騰基金 15.54820 15.54810 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.68670 9.67380 0.01290 0.13335 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.91590 9.90270 0.01320 0.13330 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.62630 9.61480 0.01150 0.11961 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.73740 9.72580 0.01160 0.11927 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.81470 9.79410 0.02060 0.21033 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.79970 9.77810 0.02160 0.22090 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.67310 9.65600 0.01710 0.17709 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.67570 9.65860 0.01710 0.17704 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.97290 9.95750 0.01540 0.15466 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92710 9.90210 0.02500 0.25247 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98510 9.96350 0.02160 0.21679 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.82670 9.80770 0.01900 0.19373 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.82690 9.80780 0.01910 0.19474 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.49520 9.47440 0.02080 0.21954 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.35740 9.33930 0.01810 0.19380 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.96580 9.94530 0.02050 0.20613 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.96570 9.94530 0.02040 0.20512 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.05460 10.05830 -0.00370 -0.03679 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.10520 10.09140 0.01380 0.13675 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.99940 9.98520 0.01420 0.14221 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.99980 9.98570 0.01410 0.14120 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94110 1.94130 -0.00020 -0.01030 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65570 2.65610 -0.00040 -0.01506 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29230 0.29180 0.00050 0.17135 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43400 0.43320 0.00080 0.18467 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.36620 8.35190 0.01430 0.17122 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.65910 11.64040 0.01870 0.16065 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.37970 9.38710 -0.00740 -0.07883 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.52220 11.53130 -0.00910 -0.07892 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.50110 8.49080 0.01030 0.12131 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.46820 10.45550 0.01270 0.12147 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05000 10.03170 0.01830 0.18242 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.97530 9.95810 0.01720 0.17272 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.03150 10.01470 0.01680 0.16775 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.58810 10.57040 0.01770 0.16745 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.93660 9.92110 0.01550 0.15623 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71750 9.70470 0.01280 0.13189 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.02190 10.00860 0.01330 0.13289 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.69750 9.68700 0.01050 0.10839 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.88510 9.87370 0.01140 0.11546 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.38890 10.39360 -0.00470 -0.04522 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.10730 6.09280 0.01450 0.23799 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.54650 10.52150 0.02500 0.23761 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65120 11.65110 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 17.99000 18.26000 -0.27000 -1.47864 施羅德樂活中小基金-I類型 4108.93000 4170.63000 -61.70000 -1.47939 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.16680 10.09130 0.07550 0.74817 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.15050 11.06110 0.08940 0.80824 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.40530 10.32260 0.08270 0.80115 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.01820 8.95120 0.06700 0.74850 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.40750 9.33220 0.07530 0.80688 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.23440 9.16100 0.07340 0.80122 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.33760 10.26080 0.07680 0.74848 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.84960 10.76270 0.08690 0.80742 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.80450 10.71860 0.08590 0.80141 柏瑞五國金勢力建設基金 6.18000 6.13000 0.05000 0.81566 柏瑞巨人基金 12.70000 12.83000 -0.13000 -1.01325 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65710 13.65700 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.03000 16.01000 0.02000 0.12492 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.48540 13.47760 0.00780 0.05787 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.84830 11.83440 0.01390 0.11745 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.45550 12.44340 0.01210 0.09724 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.82840 8.82320 0.00520 0.05894 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.75950 6.75560 0.00390 0.05773 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.72170 8.71150 0.01020 0.11709 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.48470 8.48140 0.00330 0.03891 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.70880 10.69850 0.01030 0.09628 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.30790 8.30380 0.00410 0.04937 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.02400 12.01000 0.01400 0.11657 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.68280 11.67600 0.00680 0.05824 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.92560 11.92100 0.00460 0.03859 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.33840 11.32740 0.01100 0.09711 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.95800 8.95280 0.00520 0.05808 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.74540 9.73400 0.01140 0.11712 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.69770 9.69400 0.00370 0.03817 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.52410 9.51490 0.00920 0.09669 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.38520 9.38060 0.00460 0.04904 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.27470 10.29700 -0.02230 -0.21657 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.13220 10.15000 -0.01780 -0.17537 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.01600 10.03370 -0.01770 -0.17641 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.08640 10.10990 -0.02350 -0.23245 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.97890 10.00050 -0.02160 -0.21599 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.75990 9.77710 -0.01720 -0.17592 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.72280 9.74000 -0.01720 -0.17659 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.79460 9.81730 -0.02270 -0.23122 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.25550 10.27780 -0.02230 -0.21697 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.13210 10.15000 -0.01790 -0.17635 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.01600 10.03380 -0.01780 -0.17740 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.08650 10.10990 -0.02340 -0.23146 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.97880 10.00050 -0.02170 -0.21699 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.76010 9.77730 -0.01720 -0.17592 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.72280 9.74000 -0.01720 -0.17659 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.79470 9.81740 -0.02270 -0.23122 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.64950 10.65010 -0.00060 -0.00563 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82870 11.82570 0.00300 0.02537 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.23760 11.23430 0.00330 0.02937 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.98740 8.98800 -0.00060 -0.00668 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.66520 9.66280 0.00240 0.02484 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.53970 9.53680 0.00290 0.03041 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.36260 10.36320 -0.00060 -0.00579 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.01390 11.01120 0.00270 0.02452 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.85680 10.85360 0.00320 0.02948 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.98760 8.98820 -0.00060 -0.00668 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.66550 9.66320 0.00230 0.02380 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.54010 9.53730 0.00280 0.02936 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.83000 12.72000 0.11000 0.86478 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.68000 13.54000 0.14000 1.03397 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.98000 8.89000 0.09000 1.01237 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.44000 8.36000 0.08000 0.95694 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.36000 9.26000 0.10000 1.07991 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.14000 11.04000 0.10000 0.90580 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.21000 11.10000 0.11000 0.99099 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.45000 11.34000 0.11000 0.97002 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.76000 12.62000 0.14000 1.10935 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.93000 12.79000 0.14000 1.09461 柏瑞拉丁美洲基金 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.32830 11.34920 -0.02090 -0.18415 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.40020 7.41380 -0.01360 -0.18344 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.30820 11.31270 -0.00450 -0.03978 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.96960 10.97020 -0.00060 -0.00547 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.10270 10.10320 -0.00050 -0.00495 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.25130 8.25460 -0.00330 -0.03998 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.26850 9.26900 -0.00050 -0.00539 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.30550 9.30590 -0.00040 -0.00430 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.55210 10.55270 -0.00060 -0.00569 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.93050 9.93440 -0.00390 -0.03926 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.08630 10.08670 -0.00040 -0.00397 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.60220 9.60270 -0.00050 -0.00521 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.91560 8.91910 -0.00350 -0.03924 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.85120 8.85960 -0.00840 -0.09481 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.32950 9.32990 -0.00040 -0.00429 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.62190 11.58720 0.03470 0.29947 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.08860 11.04940 0.03920 0.35477 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.53140 10.49560 0.03580 0.34110 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.89080 6.87020 0.02060 0.29985 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.60910 8.57870 0.03040 0.35437 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.20650 9.17520 0.03130 0.34114 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.99050 9.96070 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柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.03000 16.96000 0.07000 0.41274 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.83520 12.83700 -0.00180 -0.01402 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.73650 10.70670 0.02980 0.27833 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.66180 11.63530 0.02650 0.22776 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.31180 12.29110 0.02070 0.16841 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.19000 11.15710 0.03290 0.29488 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.72820 9.70130 0.02690 0.27728 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.25400 10.23060 0.02340 0.22873 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.17860 10.16150 0.01710 0.16828 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.16450 10.13460 0.02990 0.29503 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.86780 9.84040 0.02740 0.27844 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.05080 10.02790 0.02290 0.22836 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.80500 11.78520 0.01980 0.16801 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.10570 10.07610 0.02960 0.29376 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.35000 14.33000 0.02000 0.13957 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.72000 25.82000 -0.10000 -0.38730 國泰大中華基金 19.01000 19.13000 -0.12000 -0.62729 國泰小龍基金 14.88000 14.98000 -0.10000 -0.66756 國泰中小成長基金 40.76000 41.01000 -0.25000 -0.60961 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.99310 3.92150 0.07160 1.82583 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.95000 17.62000 0.33000 1.87287 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.67530 0.66230 0.01300 1.96286 國泰中國內需增長基金美元級別 0.63670 0.62450 0.01220 1.95356 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18230 2.18280 -0.00050 -0.02291 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.61120 9.60500 0.00620 0.06455 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.11700 8.11170 0.00530 0.06534 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31410 0.31370 0.00040 0.12751 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.53090 11.53000 0.00090 0.00781 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67890 1.67650 0.00240 0.14316 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.98610 9.97920 0.00690 0.06914 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32940 0.32900 0.00040 0.12158 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.12850 4.06190 0.06660 1.63963 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.55000 18.24000 0.31000 1.69956 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.59740 0.58700 0.01040 1.77172 國泰中港台基金人民幣級別 3.05590 3.00340 0.05250 1.74802 國泰中港台基金台幣級別 13.74000 13.49000 0.25000 1.85322 國泰中港台基金美元級別 0.44770 0.43940 0.00830 1.88894 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 29.09000 29.09000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.93000 11.89000 0.04000 0.33642 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 39.61000 39.81000 -0.20000 -0.50239 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.42230 10.42740 -0.00510 -0.04891 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.27700 10.28190 -0.00490 -0.04766 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.29980 10.30480 -0.00500 -0.04852 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33810 0.33810 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33320 0.33320 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33390 0.33390 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.41480 12.41470 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 25.83000 26.07000 -0.24000 -0.92060 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.51020 2.51330 -0.00310 -0.12334 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36670 0.36670 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50730 0.51040 -0.00310 -0.60737 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.10000 13.18000 -0.08000 -0.60698 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45220 0.45460 -0.00240 -0.52794 國泰全球資源基金台幣級別 5.91000 5.91000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金美元級別 0.18920 0.18910 0.00010 0.05288 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41630 0.41590 0.00040 0.09618 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37560 0.37530 0.00030 0.07994 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44170 0.44130 0.00040 0.09064 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51800 0.52080 -0.00280 -0.53763 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.10000 21.17000 -0.07000 -0.33066 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.62000 22.59000 0.03000 0.13280 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.49730 2.47570 0.02160 0.87248 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.26530 11.15880 0.10650 0.95440 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.08830 9.99290 0.09540 0.95468 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36570 0.36210 0.00360 0.99420 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32750 0.32430 0.00320 0.98674 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50270 0.50080 0.00190 0.37939 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.46000 11.40000 0.06000 0.52632 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38440 0.38210 0.00230 0.60194 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.85000 18.80000 0.05000 0.26596 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61220 0.61020 0.00200 0.32776 國泰科技生化基金 31.90000 32.34000 -0.44000 -1.36054 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.31000 28.09000 0.22000 0.78320 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.89000 12.97000 -0.08000 -0.61681 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.37120 38.67290 -0.30170 -0.78013 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.10730 19.97660 0.13070 0.65427 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.19610 18.46040 -0.26430 -1.43171 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.62670 39.80700 -0.18030 -0.45294 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.08580 41.17890 -0.09310 -0.22609 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.66990 43.70300 -0.03310 -0.07574 國泰紐幣2021保本基金 12.20750 12.20850 -0.00100 -0.00819 國泰紐幣八年期保本基金 12.49670 12.49650 0.00020 0.00160 國泰紐幣保本基金 12.46050 12.46040 0.00010 0.00080 國泰高科技基金 11.82000 11.98000 -0.16000 -1.33556 國泰國泰基金台幣I級別 21.77000 21.99000 -0.22000 -1.00045 國泰國泰基金台幣級別 21.77000 21.99000 -0.22000 -1.00045 國泰富時中國A50基金 18.18000 18.17000 0.01000 0.05504 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33660 0.33670 -0.00010 -0.02970 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47250 0.47570 -0.00320 -0.67269 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.62000 11.64000 -0.02000 -0.17182 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37580 0.37610 -0.00030 -0.07977 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.52760 0.53140 -0.00380 -0.71509 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35060 0.35030 0.00030 0.08564 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49230 0.49490 -0.00260 -0.52536 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.50440 10.49120 0.01320 0.12582 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.50140 7.49200 0.00940 0.12547 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35530 0.35480 0.00050 0.14092 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25180 0.25140 0.00040 0.15911 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.21180 2.20200 0.00980 0.44505 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.90260 9.85200 0.05060 0.51360 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32060 0.31880 0.00180 0.56462 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.93910 39.99300 -0.05390 -0.13477 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.76000 18.76000 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金台幣級別 11.68000 11.54000 0.14000 1.21317 國泰新興市場基金美元級別 0.37930 0.37460 0.00470 1.25467 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.22970 2.22850 0.00120 0.05385 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46010 1.45930 0.00080 0.05482 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33570 0.33510 0.00060 0.17905 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33420 0.33340 0.00080 0.23995 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22200 0.22160 0.00040 0.18051 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.28970 10.27260 0.01710 0.16646 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.61150 6.60050 0.01100 0.16665 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.73000 13.70000 0.03000 0.21898 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.59000 36.77000 -0.18000 -0.48953 國泰價值卓越基金 14.04000 14.25000 -0.21000 -1.47368 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.08000 11.13000 -0.05000 -0.44924 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37810 0.37980 -0.00170 -0.44760 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.81540 38.84970 -0.03430 -0.08829 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.91000 21.96000 -0.05000 -0.22769 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.02000 18.80000 0.22000 1.17021 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.56000 19.53000 0.03000 0.15361 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08830 12.09090 -0.00260 -0.02150 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39680 0.39670 0.00010 0.02521 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62210 9.62750 -0.00540 -0.05609 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.29260 8.29400 -0.00140 -0.01688 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.73520 10.74120 -0.00600 -0.05586 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.36300 9.36460 -0.00160 -0.01709 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20470 11.20390 0.00080 0.00714 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85230 9.82890 0.02340 0.23807 第一金大中華基金 26.03000 26.38000 -0.35000 -1.32676 第一金小型精選基金 33.89000 34.10000 -0.21000 -0.61584 第一金中國世紀基金-人民幣 12.28000 12.08000 0.20000 1.65563 第一金中國世紀基金-美元 7.69440 7.56050 0.13390 1.77105 第一金中國世紀基金-美元-N 7.69510 7.56110 0.13400 1.77223 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.03000 8.88000 0.15000 1.68919 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.03000 8.88000 0.15000 1.68919 第一金中概平衡基金 24.56000 24.89000 -0.33000 -1.32583 第一金台灣貨幣市場基金 15.25630 15.25610 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.90700 177.90500 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.18100 10.24630 -0.06530 -0.63730 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.18100 10.24630 -0.06530 -0.63730 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.59430 14.64350 -0.04920 -0.33599 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.59510 14.64420 -0.04910 -0.33529 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.99000 14.05000 -0.06000 -0.42705 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.00000 14.05000 -0.05000 -0.35587 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.81610 9.82920 -0.01310 -0.13328 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.81940 9.83240 -0.01300 -0.13222 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.47090 9.48750 -0.01660 -0.17497 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.49580 9.51250 -0.01670 -0.17556 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.32610 10.33980 -0.01370 -0.13250 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.97500 9.99260 -0.01760 -0.17613 第一金全球大趨勢基金 24.03000 24.10000 -0.07000 -0.29046 第一金全球不動產證券化基金A 8.26600 8.31960 -0.05360 -0.64426 第一金全球不動產證券化基金B 5.87810 5.91630 -0.03820 -0.64567 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.22980 9.27080 -0.04100 -0.44225 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.23100 9.27190 -0.04090 -0.44112 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.95000 8.99000 -0.04000 -0.44494 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.95000 8.99000 -0.04000 -0.44494 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.62170 9.66430 -0.04260 -0.44080 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.62300 9.66570 -0.04270 -0.44177 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.56730 8.58450 -0.01720 -0.20036 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.15940 10.17990 -0.02050 -0.20138 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.67850 9.67930 -0.00080 -0.00827 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.67760 9.67840 -0.00080 -0.00827 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.97450 7.97540 -0.00090 -0.01128 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.84760 8.85170 -0.00410 -0.04632 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.84810 8.85220 -0.00410 -0.04632 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.25160 11.25220 -0.00060 -0.00533 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.25250 11.25340 -0.00090 -0.00800 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.05640 10.05760 -0.00120 -0.01193 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.87430 14.88110 -0.00680 -0.04570 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.37390 14.33500 0.03890 0.27136 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.39180 14.35290 0.03890 0.27103 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.54000 13.51000 0.03000 0.22206 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.57000 13.54000 0.03000 0.22157 第一金亞洲科技基金 18.85000 18.64000 0.21000 1.12661 第一金亞洲新興市場基金 13.02000 12.94000 0.08000 0.61824 第一金店頭市場基金 8.57000 8.66000 -0.09000 -1.03926 第一金創新趨勢基金 22.18000 22.52000 -0.34000 -1.50977 第一金電子基金 31.79000 32.40000 -0.61000 -1.88272 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.22000 20.38000 -0.16000 -0.78508 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.99000 18.94000 0.05000 0.26399 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.15000 8.12000 0.03000 0.36946 統一大中華中小基金(美元) 7.47000 7.44000 0.03000 0.40323 統一大中華中小基金(新台幣) 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 統一大東協高股息基金(美元) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 統一大滿貫基金-A類型 32.63000 33.30000 -0.67000 -2.01201 統一大滿貫基金-I類型 32.63000 33.30000 -0.67000 -2.01201 統一大龍印基金 14.22000 14.20000 0.02000 0.14085 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.74000 8.64000 0.10000 1.15741 統一大龍騰中國基金(美元) 8.03000 7.92000 0.11000 1.38889 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.11000 8.98000 0.13000 1.44766 統一中小基金 23.91000 24.48000 -0.57000 -2.32843 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.77270 9.80050 -0.02780 -0.28366 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.15030 9.14360 0.00670 0.07328 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.86930 8.86650 0.00280 0.03158 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.66580 11.69910 -0.03330 -0.28464 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.85510 10.84730 0.00780 0.07191 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.51240 10.50920 0.00320 0.03045 統一台灣動力基金 15.86000 16.30000 -0.44000 -2.69939 統一全天候基金-A類型 105.17000 106.57000 -1.40000 -1.31369 統一全天候基金-I類型 105.24000 106.63000 -1.39000 -1.30357 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.79500 8.84320 -0.04820 -0.54505 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.52770 8.54390 -0.01620 -0.18961 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.50030 8.51920 -0.01890 -0.22185 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.13190 9.18200 -0.05010 -0.54563 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.86200 8.87880 -0.01680 -0.18921 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.82620 8.84580 -0.01960 -0.22157 統一全球債券組合基金 11.93280 11.94080 -0.00800 -0.06700 統一全球新科技基金(人民幣) 16.72000 16.88000 -0.16000 -0.94787 統一全球新科技基金(美元) 15.78000 15.91000 -0.13000 -0.81710 統一全球新科技基金(新台幣) 15.10000 15.23000 -0.13000 -0.85358 統一亞太基金 24.96000 24.74000 0.22000 0.88925 統一亞洲大金磚基金 12.22000 12.11000 0.11000 0.90834 統一奔騰基金 56.94000 57.86000 -0.92000 -1.59004 統一強棒貨幣市場基金 16.66470 16.66450 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.99000 9.89000 0.10000 1.01112 統一強漢基金(美元) 9.02000 8.92000 0.10000 1.12108 統一強漢基金(新台幣) 23.69000 23.43000 0.26000 1.10969 統一統信基金 29.01000 29.44000 -0.43000 -1.46060 統一黑馬基金 56.94000 57.83000 -0.89000 -1.53899 統一新亞洲科技能源基金 18.14000 18.02000 0.12000 0.66593 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.89760 7.90600 -0.00840 -0.10625 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.07550 10.08630 -0.01080 -0.10708 統一經建基金 44.35000 44.98000 -0.63000 -1.40062 統一龍馬基金 63.06000 64.07000 -1.01000 -1.57640 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.40000 19.55000 -0.15000 -0.76726 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.89000 45.55000 -0.66000 -1.44896 野村中國機會基金 12.70000 12.43000 0.27000 2.17216 野村巴西基金 5.08000 5.06000 0.02000 0.39526 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.23000 12.11000 0.12000 0.99092 野村台灣高股息基金 23.99000 24.32000 -0.33000 -1.35691 野村台灣運籌基金 34.25000 34.75000 -0.50000 -1.43885 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.48970 9.49090 -0.00120 -0.01264 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.41790 9.41610 0.00180 0.01912 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.45660 9.45570 0.00090 0.00952 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69540 9.69660 -0.00120 -0.01238 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.57440 9.57270 0.00170 0.01776 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.52740 9.52650 0.00090 0.00945 野村平衡基金 18.44000 18.60000 -0.16000 -0.86022 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.47000 13.55000 -0.08000 -0.59041 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.14000 11.24000 -0.10000 -0.88968 野村全球生技醫療基金 17.97000 18.03000 -0.06000 -0.33278 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.97460 9.99020 -0.01560 -0.15615 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.96360 9.96660 -0.00300 -0.03010 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.96710 9.97290 -0.00580 -0.05816 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.97460 9.99020 -0.01560 -0.15615 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.96360 9.96660 -0.00300 -0.03010 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.96710 9.97300 -0.00590 -0.05916 野村全球品牌基金 28.13000 28.13000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.46000 13.44000 0.02000 0.14881 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 20.12000 20.08000 0.04000 0.19920 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.61000 12.59000 0.02000 0.15886 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.01670 10.02130 -0.00460 -0.04590 野村全球短期收益基金-美元計價 10.46030 10.46460 -0.00430 -0.04109 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.36480 10.37180 -0.00700 -0.06749 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.52920 9.53650 -0.00730 -0.07655 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.29210 9.30120 -0.00910 -0.09784 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.88270 8.89520 -0.01250 -0.14053 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.29420 11.30260 -0.00840 -0.07432 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.78250 10.79300 -0.01050 -0.09729 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.37250 10.38700 -0.01450 -0.13960 野村成長基金 28.75000 28.97000 -0.22000 -0.75941 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.70550 8.65630 0.04920 0.56837 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.71710 8.66860 0.04850 0.55949 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.88640 8.84190 0.04450 0.50329 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.25590 9.20390 0.05200 0.56498 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.16580 9.11480 0.05100 0.55953 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.34420 9.29740 0.04680 0.50337 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.61000 8.48000 0.13000 1.53302 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.32000 12.14000 0.18000 1.48270 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.25440 9.26210 -0.00770 -0.08313 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.31440 9.32270 -0.00830 -0.08903 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.43450 9.44760 -0.01310 -0.13866 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.84150 9.84760 -0.00610 -0.06194 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.80880 9.81740 -0.00860 -0.08760 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.94070 9.95450 -0.01380 -0.13863 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.49570 8.49030 0.00540 0.06360 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.05260 9.04230 0.01030 0.11391 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.92770 8.91820 0.00950 0.10652 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.01350 13.00530 0.00820 0.06305 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.03820 12.02420 0.01400 0.11643 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.80460 9.79410 0.01050 0.10721 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.03330 10.03970 -0.00640 -0.06375 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.19230 10.19250 -0.00020 -0.00196 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.86280 9.86610 -0.00330 -0.03345 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41500 9.42120 -0.00620 -0.06581 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.30200 11.30950 -0.00750 -0.06632 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.17470 10.17470 0.00000 0.00000 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.21690 11.21180 0.00510 0.04549 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.71080 10.70590 0.00490 0.04577 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.50390 10.50410 -0.00020 -0.00190 野村泰國基金 43.84000 43.60000 0.24000 0.55046 野村高科技基金 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.27230 10.26130 0.01100 0.10720 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.35370 10.33740 0.01630 0.15768 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.86080 10.88930 -0.02850 -0.26172 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.71340 9.69690 0.01650 0.17016 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.64830 9.63750 0.01080 0.11206 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.52350 9.51410 0.00940 0.09880 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.95630 11.93800 0.01830 0.15329 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.60920 13.66260 -0.05340 -0.39085 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.88600 10.86750 0.01850 0.17023 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.82000 10.80780 0.01220 0.11288 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.94340 10.93200 0.01140 0.10428 野村貨幣市場基金 16.27230 16.27210 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.70000 15.61000 0.09000 0.57655 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.97160 9.97640 -0.00480 -0.04811 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.88470 9.86860 0.01610 0.16314 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.90580 9.89920 0.00660 0.06667 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.78590 9.78670 -0.00080 -0.00817 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.76900 9.77220 -0.00320 -0.03275 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.75820 9.76340 -0.00520 -0.05326 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.78590 9.78670 -0.00080 -0.00817 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.76900 9.77220 -0.00320 -0.03275 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.75820 9.76340 -0.00520 -0.05326 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.75400 9.75710 -0.00310 -0.03177 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.72810 9.73110 -0.00300 -0.03083 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.72210 9.72840 -0.00630 -0.06476 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.75390 9.75710 -0.00320 -0.03280 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.72810 9.73110 -0.00300 -0.03083 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.72210 9.72840 -0.00630 -0.06476 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.08670 10.09190 -0.00520 -0.05153 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.90990 7.91260 -0.00270 -0.03412 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.76970 11.77370 -0.00400 -0.03397 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.51000 7.46000 0.05000 0.67024 野村精選貨幣市場基金 12.08150 12.08140 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.36000 12.39000 -0.03000 -0.24213 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 野村歐洲高股息基金季配型 8.00000 7.97000 0.03000 0.37641 野村歐洲高股息基金累積型 11.34000 11.29000 0.05000 0.44287 野村積極成長基金 12.13000 12.22000 -0.09000 -0.73650 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.73000 8.90000 -0.17000 -1.91011 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 31.81000 32.44000 -0.63000 -1.94205 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.37420 10.37600 -0.00180 -0.01735 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.61680 8.61520 0.00160 0.01857 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.95990 7.95930 0.00060 0.00754 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.88920 7.89110 -0.00190 -0.02408 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.75830 11.75550 0.00280 0.02382 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.59960 10.59880 0.00080 0.00755 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.53840 10.54110 -0.00270 -0.02561 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 野村環球基金-人民幣計價 16.40000 16.40000 0.00000 0.00000 野村環球基金-美元計價 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.90000 17.91000 -0.01000 -0.05583 野村鴻利基金 21.25000 21.61000 -0.36000 -1.66590 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86200 16.86190 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.53000 18.81000 -0.28000 -1.48857 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.06000 8.95000 0.11000 1.22905 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.14000 13.15000 -0.01000 -0.07605 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.65000 14.61000 0.04000 0.27379 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.14390 10.15170 -0.00780 -0.07683 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.30780 13.31820 -0.01040 -0.07809 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.95100 9.95230 -0.00130 -0.01306 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.92750 9.91550 0.01200 0.12102 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.54110 9.52070 0.02040 0.21427 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.53810 9.51590 0.02220 0.23329 凱基台商天下基金 12.95000 12.82000 0.13000 1.01404 凱基台灣精五門基金 19.71000 20.03000 -0.32000 -1.59760 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.27070 39.46810 -0.19740 -0.50015 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.63460 39.73450 -0.09990 -0.25142 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.09310 40.13640 -0.04330 -0.10788 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.90510 10.89520 0.00990 0.09087 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.29000 13.12000 0.17000 1.29573 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.04760 11.87130 0.17630 1.48509 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.86000 11.70000 0.16000 1.36752 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54690 11.54680 0.00010 0.00087 凱基開創基金 25.84000 26.20000 -0.36000 -1.37405 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.92000 23.19000 -0.27000 -1.16429 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.22160 22.46550 -0.24390 -1.08566 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.25000 17.06000 0.19000 1.11372 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.48560 16.29870 0.18690 1.14672 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.55000 7.48000 0.07000 0.93583 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.53000 12.50000 0.03000 0.24000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.24250 12.20270 0.03980 0.32616 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.23140 12.23720 -0.00580 -0.04740 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.53000 12.54000 -0.01000 -0.07974 凱基護城河基金-台幣計價A 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728 凱基護城河基金-美元計價B 13.32830 13.30090 0.02740 0.20600 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.41000 13.42000 -0.01000 -0.07452 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.28000 36.26000 0.02000 0.05516 富邦NASDAQ-100基金 31.46000 31.52000 -0.06000 -0.19036 富邦上証180基金 27.58000 27.59000 -0.01000 -0.03625 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18360 0.18100 0.00260 1.43646 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.66000 5.58000 0.08000 1.43369 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.79000 7.78000 0.01000 0.12853 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.55000 35.69000 -0.14000 -0.39227 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.15090 11.07670 0.07420 0.66987 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.30450 10.23380 0.07070 0.69085 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.92420 9.85220 0.07200 0.73080 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.71410 9.64950 0.06460 0.66946 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.90420 8.84320 0.06100 0.68980 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.58270 8.52050 0.06220 0.73000 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.16410 20.19050 -0.02640 -0.13075 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.36810 11.36720 0.00090 0.00792 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.42140 10.41230 0.00910 0.08740 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.84660 12.83440 0.01220 0.09506 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89130 1.88970 0.00160 0.08467 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.31070 9.30190 0.00880 0.09460 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41890 1.41770 0.00120 0.08464 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76730 11.76850 -0.00120 -0.01020 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71570 1.71510 0.00060 0.03498 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13180 10.13280 -0.00100 -0.00987 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49610 1.49560 0.00050 0.03343 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.13000 14.12000 0.01000 0.07082 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.64000 24.66000 -0.02000 -0.08110 富邦日本東証基金 22.99000 22.97000 0.02000 0.08707 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.47000 45.25000 0.22000 0.48619 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.78000 48.08000 -0.30000 -0.62396 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.74000 52.79000 -0.05000 -0.09471 富邦台灣心基金 21.21000 21.45000 -0.24000 -1.11888 富邦台灣釆吉50基金 49.56000 49.57000 -0.01000 -0.02017 富邦台灣科技指數基金 55.81000 55.78000 0.03000 0.05378 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.00010 41.19380 -0.19370 -0.47022 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.61220 41.66550 -0.05330 -0.12792 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29520 0.29620 -0.00100 -0.33761 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51240 2.51590 -0.00350 -0.13912 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33860 0.33850 0.00010 0.02954 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.51000 10.50740 0.00260 0.02474 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17670 2.17970 -0.00300 -0.13763 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32390 0.32380 0.00010 0.03088 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.04630 9.04400 0.00230 0.02543 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.08000 23.26000 -0.18000 -0.77386 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.10000 14.06000 0.04000 0.28450 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.77000 32.05000 -0.28000 -0.87363 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64510 15.64490 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.98640 40.00850 -0.02210 -0.05524 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.48190 39.65110 -0.16920 -0.42672 富邦長紅基金 59.76000 60.65000 -0.89000 -1.46744 富邦科技基金 22.51000 22.84000 -0.33000 -1.44483 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.50570 40.56240 -0.05670 -0.13978 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.89920 39.28130 -0.38210 -0.97273 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.91580 39.06070 -0.14490 -0.37096 富邦恒生國企ETF基金 20.36000 20.27000 0.09000 0.44401 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.03000 14.09000 -0.06000 -0.42583 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.87000 27.64000 0.23000 0.83213 富邦高成長基金 23.18000 23.43000 -0.25000 -1.06701 富邦基金A類型 12.84000 13.03000 -0.19000 -1.45817 富邦基金I類型 12.84000 13.03000 -0.19000 -1.45817 富邦深証100基金 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000 富邦富時歐洲ETF基金 20.57000 20.50000 0.07000 0.34146 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41530 0.41570 -0.00040 -0.09622 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.38330 12.39120 -0.00790 -0.06375 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.54130 9.54740 -0.00610 -0.06389 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30660 0.30690 -0.00030 -0.09775 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.86350 8.86920 -0.00570 -0.06427 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.04800 8.99160 0.05640 0.62725 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.54020 9.48690 0.05330 0.56183 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.88750 8.83200 0.05550 0.62840 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.36310 9.31070 0.05240 0.56279 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.46000 20.65000 -0.19000 -0.92010 富邦精準基金 43.47000 43.98000 -0.51000 -1.15962 富邦精銳中小基金 10.65000 10.77000 -0.12000 -1.11421 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.24000 18.40000 -0.16000 -0.86957 富邦臺灣公司治理100基金 22.58000 22.58000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.45000 7.43000 0.02000 0.26918 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.81000 15.89000 -0.08000 -0.50346 富邦標普美國特別股ETF基金 19.86000 19.95000 -0.09000 -0.45113 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.07230 10.03860 0.03370 0.33570 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.96310 9.91130 0.05180 0.52264 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.09270 10.04870 0.04400 0.43787 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.77800 9.74530 0.03270 0.33555 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.62960 9.57940 0.05020 0.52404 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.73680 9.69440 0.04240 0.43737 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.71000 30.81000 -0.10000 -0.32457 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60370 8.59470 0.00900 0.10472 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.17560 9.16890 0.00670 0.07307 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.88730 8.88270 0.00460 0.05179 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.64330 9.63320 0.01010 0.10485 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.69540 9.68830 0.00710 0.07328 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.39480 9.39000 0.00480 0.05112 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.47320 9.46810 0.00510 0.05387 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.29610 8.30390 -0.00780 -0.09393 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.35120 9.36300 -0.01180 -0.12603 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.82510 8.83800 -0.01290 -0.14596 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.35760 10.36760 -0.01000 -0.09645 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.17790 10.19070 -0.01280 -0.12560 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.68140 9.69570 -0.01430 -0.14749 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.95370 8.96670 -0.01300 -0.14498 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.51900 9.53300 -0.01400 -0.14686 富達卓越領航全球組合基金 15.54000 15.49000 0.05000 0.32279 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.47990 8.48610 -0.00620 -0.07306 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.21660 9.22630 -0.00970 -0.10513 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.89200 8.90310 -0.01110 -0.12468 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.69550 9.70280 -0.00730 -0.07524 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.70870 9.71890 -0.01020 -0.10495 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.40320 9.41490 -0.01170 -0.12427 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.98770 8.99880 -0.01110 -0.12335 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.47950 9.49120 -0.01170 -0.12327 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.01000 8.93000 0.08000 0.89586 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.69000 9.59000 0.10000 1.04275 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.50000 8.42000 0.08000 0.95012 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.61000 7.52000 0.09000 1.19681 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.74000 8.63000 0.11000 1.27462 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.53000 8.43000 0.10000 1.18624 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.65410 9.65110 0.00300 0.03108 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.15490 9.14830 0.00660 0.07214 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.76420 8.76140 0.00280 0.03196 富蘭克林華美中華基金 11.62000 11.48000 0.14000 1.21951 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.94000 20.08000 -0.14000 -0.69721 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.70000 19.73000 -0.03000 -0.15205 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.16000 11.09000 0.07000 0.63120 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.82000 10.76000 0.06000 0.55762 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.86700 7.87500 -0.00800 -0.10159 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.97770 8.98310 -0.00540 -0.06011 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.69110 9.69690 -0.00580 -0.05981 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.23580 9.24530 -0.00950 -0.10275 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.16130 11.16500 -0.00370 -0.03314 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.77470 8.77760 -0.00290 -0.03304 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.17610 9.17910 -0.00300 -0.03268 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.41990 13.40760 0.01230 0.09174 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.35110 10.34170 0.00940 0.09089 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.20520 10.21040 -0.00520 -0.05093 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.70240 7.70630 -0.00390 -0.05061 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.16560 9.17020 -0.00460 -0.05016 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.79190 10.80180 -0.00990 -0.09165 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.60550 7.61250 -0.00700 -0.09195 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.06940 9.07780 -0.00840 -0.09253 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.50280 10.50520 -0.00240 -0.02285 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.74800 7.74980 -0.00180 -0.02323 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.13080 8.13180 -0.00100 -0.01230 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.12410 9.12170 0.00240 0.02631 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.92850 9.92590 0.00260 0.02619 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.54950 12.55100 -0.00150 -0.01195 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.74000 8.71000 0.03000 0.34443 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.36000 9.47000 -0.11000 -1.16156 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.15000 12.30000 -0.15000 -1.21951 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.36070 13.33720 0.02350 0.17620 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.60000 9.53000 0.07000 0.73452 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 富蘭克林華美第一富基金 37.68000 37.93000 -0.25000 -0.65911 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30710 10.30690 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.97000 15.05000 -0.08000 -0.53156 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.98000 14.03000 -0.05000 -0.35638 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.19000 16.26000 -0.07000 -0.43050 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.89440 7.83640 0.05800 0.74014 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.46510 10.40400 0.06110 0.58727 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.40060 9.39780 0.00280 0.02979 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.82990 10.82660 0.00330 0.03048 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.73630 6.73670 -0.00040 -0.00594 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.87550 8.87250 0.00300 0.03381 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.98560 9.98220 0.00340 0.03406 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.36780 10.36830 -0.00050 -0.00482 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.59000 20.62000 -0.03000 -0.14549 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 復華人民幣貨幣市場基金 11.64750 11.64670 0.00080 0.00687 復華人生目標基金 36.41080 36.72520 -0.31440 -0.85609 復華大中華中小策略基金 8.40000 8.28000 0.12000 1.44928 復華中小精選基金 68.13000 68.53000 -0.40000 -0.58369 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.65390 49.65890 -0.00500 -0.01007 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.56000 8.41000 0.15000 1.78359 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.64000 7.50000 0.14000 1.86667 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 復華六年到期新興市場債券基金 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 復華台灣智能基金 11.75000 11.80000 -0.05000 -0.42373 復華全方位基金 28.80000 29.05000 -0.25000 -0.86059 復華全球大趨勢基金-美元 13.60000 13.68000 -0.08000 -0.58480 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.32000 21.45000 -0.13000 -0.60606 復華全球平衡基金-美元 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 復華全球平衡基金-新臺幣 20.43000 20.41000 0.02000 0.09799 復華全球物聯網科技基金-美元 16.74000 16.85000 -0.11000 -0.65282 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.06000 16.18000 -0.12000 -0.74166 復華全球原物料基金 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 復華全球消費基金-新臺幣 13.36000 13.35000 0.01000 0.07491 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45580 11.46320 -0.00740 -0.06455 復華全球債券基金 13.29010 13.31850 -0.02840 -0.21324 復華全球債券組合基金 14.61000 14.62000 -0.01000 -0.06840 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.77000 14.93000 -0.16000 -1.07167 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.35000 10.46000 -0.11000 -1.05163 復華全球戰略配置強基金-美元 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 復華有利貨幣市場基金 13.44030 13.44020 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.60000 11.57000 0.03000 0.25929 復華亞太成長基金 14.64000 14.72000 -0.08000 -0.54348 復華亞太神龍科技基金-美元 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 復華東協世紀基金 12.17000 12.08000 0.09000 0.74503 復華南非幣長期收益基金A 12.89000 12.78000 0.11000 0.86072 復華南非幣長期收益基金B 7.93000 7.86000 0.07000 0.89059 復華南非幣短期收益基金A 13.54000 13.51000 0.03000 0.22206 復華南非幣短期收益基金B 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 復華美國新星基金-美元 13.10000 13.15000 -0.05000 -0.38023 復華美國新星基金-新臺幣 13.21000 13.27000 -0.06000 -0.45215 復華恒生基金 20.65000 20.60000 0.05000 0.24272 復華恒生單日反向一倍基金 8.84000 8.86000 -0.02000 -0.22573 復華恒生單日正向二倍基金 30.36000 30.25000 0.11000 0.36364 復華神盾基金 24.21650 24.36990 -0.15340 -0.62947 復華高成長基金 64.10000 64.79000 -0.69000 -1.06498 復華高益策略組合基金 13.08000 13.08000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.40140 14.40120 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.47000 19.60000 -0.13000 -0.66327 復華富時台灣高股息低波動基金 53.52000 53.57000 -0.05000 -0.09334 復華復華基金 20.05000 20.27000 -0.22000 -1.08535 復華華人世紀基金 15.77000 15.70000 0.07000 0.44586 復華傳家二號基金 29.60220 29.82920 -0.22700 -0.76100 復華傳家基金 22.25050 22.22300 0.02750 0.12375 復華奧林匹克全球組合基金 14.80000 14.84000 -0.04000 -0.26954 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.22000 14.23000 -0.01000 -0.07027 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 復華新興人民幣債券基金A 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.28000 19.35000 -0.07000 -0.36176 復華新興市場高收益債券基金A 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 復華新興市場高收益債券基金B 5.43000 5.42000 0.01000 0.18450 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.08000 12.06000 0.02000 0.16584 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.15000 12.13000 0.02000 0.16488 復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650 復華滬深300 A股基金 20.35000 20.36000 -0.01000 -0.04912 復華數位經濟基金 51.52000 51.54000 -0.02000 -0.03880 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.69000 10.51000 0.18000 1.71265 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.72550 9.71860 0.00690 0.07100 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.55700 9.55210 0.00490 0.05130 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.87940 9.87240 0.00700 0.07090 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.67350 9.66860 0.00490 0.05068 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.55010 9.54250 0.00760 0.07964 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.03630 10.03470 0.00160 0.01594 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.57350 9.56890 0.00460 0.04807 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.06270 10.06430 -0.00160 -0.01590 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.57280 9.56810 0.00470 0.04912 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.06450 10.06620 -0.00170 -0.01689 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.99490 10.00310 -0.00820 -0.08197 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.00080 9.99290 0.00790 0.07906 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.99690 9.99550 0.00140 0.01401 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.83200 9.80300 0.02900 0.29583 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.75500 10.70940 0.04560 0.42579 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.83500 9.82690 0.00810 0.08243 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.83210 9.80320 0.02890 0.29480 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.75320 10.70760 0.04560 0.42587 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.83520 9.82700 0.00820 0.08344 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.86460 9.86280 0.00180 0.01825 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.10990 9.10840 0.00150 0.01647 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.23740 8.21620 0.02120 0.25803 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.19790 8.18220 0.01570 0.19188 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.38480 11.38300 0.00180 0.01581 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.31500 10.28870 0.02630 0.25562 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.38330 10.36350 0.01980 0.19106 景順主流基金 16.42000 16.66000 -0.24000 -1.44058 景順台灣科技基金 28.60000 29.02000 -0.42000 -1.44728 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 景順全球科技基金 22.72000 22.69000 0.03000 0.13222 景順全球康健基金 19.63000 19.64000 -0.01000 -0.05092 景順貨幣市場基金 15.94140 15.94120 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.21000 30.65000 -0.44000 -1.43556 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.62000 14.48000 0.14000 0.96685 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.64000 13.52000 0.12000 0.88757 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.43000 11.44000 -0.01000 -0.08741 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.85000 9.98000 -0.13000 -1.30261 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.00000 10.13000 -0.13000 -1.28332 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.08000 10.21000 -0.13000 -1.27326 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.28000 10.42000 -0.14000 -1.34357 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63730 8.63510 0.00220 0.02548 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.93250 7.93990 -0.00740 -0.09320 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09740 11.09470 0.00270 0.02434 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.17100 10.18050 -0.00950 -0.09332 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.49000 7.38000 0.11000 1.49051 華南永昌中國A股基金(美元) 7.20000 7.09000 0.11000 1.55148 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.54000 10.39000 0.15000 1.44370 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.34580 9.33810 0.00770 0.08246 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.52100 9.51940 0.00160 0.01681 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.63000 9.62210 0.00790 0.08210 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.81300 9.81130 0.00170 0.01733 華南永昌永昌基金 18.40000 18.60000 -0.20000 -1.07527 華南永昌全球亨利組合基金 14.27040 14.27370 -0.00330 -0.02312 華南永昌全球神農水資源基金 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 華南永昌全球精品基金 16.11000 16.11000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.51000 11.44000 0.07000 0.61189 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.48000 11.41000 0.07000 0.61350 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.87000 13.77000 0.10000 0.72622 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.73000 13.64000 0.09000 0.65982 華南永昌物聯網精選基金 10.92000 11.06000 -0.14000 -1.26582 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21010 16.20990 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.41060 23.69860 -0.28800 -1.21526 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94090 11.94080 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.19490 10.19450 0.00040 0.00392 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.11740 10.10910 0.00830 0.08210 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.84860 9.84820 0.00040 0.00406 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.74410 9.73610 0.00800 0.08217 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.99700 9.99910 -0.00210 -0.02100 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.86520 9.85960 0.00560 0.05680 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.75420 9.75630 -0.00210 -0.02152 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.61840 9.61290 0.00550 0.05721 華頓中小型基金 24.98000 25.27000 -0.29000 -1.14761 華頓中國多重機會平衡基金 11.66690 11.66950 -0.00260 -0.02228 華頓台灣基金 26.07000 26.34000 -0.27000 -1.02506 華頓平安貨幣市場基金 11.52320 11.52310 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.14000 18.17000 -0.03000 -0.16511 華頓全球高收益債券基金A 13.43070 13.43030 0.00040 0.00298 華頓全球高收益債券基金B 8.27930 8.27900 0.00030 0.00362 華頓全球黑鑽油源基金 5.84000 5.85000 -0.01000 -0.17094 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.53640 2.49610 0.04030 1.61452 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.40020 11.19940 0.20080 1.79295 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37020 0.36350 0.00670 1.84319 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.24150 11.18400 0.05750 0.51413 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.20400 10.15530 0.04870 0.47955 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.04510 9.97620 0.06890 0.69064 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.04570 8.98370 0.06200 0.69014 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.26690 10.18990 0.07700 0.75565 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.27950 9.20880 0.07070 0.76774 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.46000 10.33000 0.13000 1.25847 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.05000 8.92000 0.13000 1.45740 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.72000 9.58000 0.14000 1.46138 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.48950 2.49200 -0.00250 -0.10032 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.03640 2.04060 -0.00420 -0.20582 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.71550 11.70000 0.01550 0.13248 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.47100 9.45850 0.01250 0.13216 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36270 0.36220 0.00050 0.13805 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29900 0.29840 0.00060 0.20107 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.28000 3.23000 0.05000 1.54799 匯豐中國動力基金(台幣) 14.73000 14.49000 0.24000 1.65631 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.47000 0.01000 2.12766 匯豐台灣精典基金 24.16000 24.25000 -0.09000 -0.37113 匯豐全球趨勢組合基金 12.71000 12.67000 0.04000 0.31571 匯豐全球關鍵資源基金 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669 匯豐安富基金 25.57000 25.62000 -0.05000 -0.19516 匯豐成功基金 42.86000 42.88000 -0.02000 -0.04664 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.30000 11.27000 0.03000 0.26619 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.96000 10.88000 0.08000 0.73529 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56210 2.56720 -0.00510 -0.19866 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32350 2.32880 -0.00530 -0.22759 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.47120 11.46980 0.00140 0.01221 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.81680 7.81530 0.00150 0.01919 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37470 0.37450 0.00020 0.05340 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33210 0.33190 0.00020 0.06026 匯豐金磚動力基金 13.58000 13.40000 0.18000 1.34328 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98270 14.98260 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.62000 4.54000 0.08000 1.76211 匯豐新鑽動力基金 10.70000 10.59000 0.11000 1.03872 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.26360 5.22650 0.03710 0.70984 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.88480 8.84780 0.03700 0.41818 匯豐龍鳳基金-A類型 51.98000 52.18000 -0.20000 -0.38329 匯豐龍鳳基金-I類型 51.98000 52.18000 -0.20000 -0.38329 匯豐龍騰電子基金 35.05000 35.30000 -0.25000 -0.70822 匯豐雙高收益債券組合基金 12.19200 12.19460 -0.00260 -0.02132 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.19000 18.46000 -0.27000 -1.46262 新光中國成長基金(人民幣) 9.31000 9.18000 0.13000 1.41612 新光中國成長基金(美元) 9.36000 9.22000 0.14000 1.51844 新光中國成長基金(新臺幣) 9.32000 9.19000 0.13000 1.41458 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.38650 10.35210 0.03440 0.33230 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.61060 9.59240 0.01820 0.18973 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.89360 9.88510 0.00850 0.08599 新光台灣富貴基金 22.97000 23.13000 -0.16000 -0.69174 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297 新光全球生技醫療基金(美元) 12.34000 12.31000 0.03000 0.24370 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 12.01000 11.99000 0.02000 0.16681 新光全球債券基金(A累積)美元 9.99920 10.00720 -0.00800 -0.07994 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.75650 9.77450 -0.01800 -0.18415 新光全球債券基金(B配息)美元 9.61480 9.62210 -0.00730 -0.07587 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.37020 9.38740 -0.01720 -0.18322 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 新光吉星貨幣市場基金 15.44830 15.44810 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 新光多重資產基金(A累積)美元 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 新光亞洲精選基金-美金 22.23000 22.00000 0.23000 1.04545 新光亞洲精選基金-新台幣 22.49000 22.28000 0.21000 0.94255 新光兩岸優勢基金 10.88000 10.73000 0.15000 1.39795 新光店頭基金 24.05000 24.24000 -0.19000 -0.78383 新光南非幣保本基金 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644 新光特選內需收益ETF基金 20.89000 21.10000 -0.21000 -0.99526 新光創新科技基金 14.83000 14.88000 -0.05000 -0.33602 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.78970 9.76840 0.02130 0.21805 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.03350 10.03450 -0.00100 -0.00997 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.67370 9.67390 -0.00020 -0.00207 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.23480 9.21450 0.02030 0.22030 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.47140 9.47220 -0.00080 -0.00845 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.12880 9.12910 -0.00030 -0.00329 新光澳幣八年期保本基金 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 新光澳幣十年期保本基金 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 新光澳幣保本基金 11.92000 11.94000 -0.02000 -0.16750 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.07800 10.07800 0.00000 0.00000 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.67630 9.67610 0.00020 0.00207 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.65110 9.65520 -0.00410 -0.04246 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.98320 9.98740 -0.00420 -0.04205 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.93310 9.93380 -0.00070 -0.00705 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60000 9.60070 -0.00070 -0.00729 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.57680 9.58650 -0.00970 -0.10118 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.90910 9.91940 -0.01030 -0.10384 瑞銀全球創新趨勢基金 7.57000 7.55000 0.02000 0.26490 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.77470 9.76470 0.01000 0.10241 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.28580 9.27670 0.00910 0.09810 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.68890 9.67750 0.01140 0.11780 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.26800 9.25710 0.01090 0.11775 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.33740 9.33510 0.00230 0.02464 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.82390 9.82100 0.00290 0.02953 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.75280 13.74200 0.01080 0.07859 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.40550 8.39890 0.00660 0.07858 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.31560 37.49310 -0.17750 -0.47342 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.15130 38.40960 -0.25830 -0.67249 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.32950 39.51380 -0.18430 -0.46642 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21780 11.21660 0.00120 0.01070 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01010 9.98600 0.02410 0.24134 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.02180 11.85280 0.16900 1.42582 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.02490 8.87140 0.15350 1.73028 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.32000 9.17000 0.15000 1.63577 群益大印度基金-人民幣 13.35800 13.54110 -0.18310 -1.35218 群益大印度基金-美元 12.61790 12.75260 -0.13470 -1.05626 群益大印度基金-新臺幣 11.95000 12.08000 -0.13000 -1.07616 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.84110 12.86260 -0.02150 -0.16715 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.43760 12.42120 0.01640 0.13203 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.82990 11.84980 -0.01990 -0.16794 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.45600 10.44220 0.01380 0.13216 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.30490 10.32220 -0.01730 -0.16760 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.14450 9.13230 0.01220 0.13359 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.87970 9.89630 -0.01660 -0.16774 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.06090 9.04890 0.01200 0.13261 群益中小型股基金 40.78000 41.58000 -0.80000 -1.92400 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.58070 9.55150 0.02920 0.30571 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.93370 8.87970 0.05400 0.60813 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.36600 8.32080 0.04520 0.54322 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.41230 8.38660 0.02570 0.30644 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.84360 7.79620 0.04740 0.60799 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.34590 7.30630 0.03960 0.54200 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.89800 10.90860 -0.01060 -0.09717 群益中國高收益債券基金-美元 10.56340 10.57150 -0.00810 -0.07662 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.77310 9.76820 0.00490 0.05016 群益中國新機會基金N-人民幣 8.14800 8.03970 0.10830 1.34707 群益中國新機會基金N-美元 7.51450 7.39240 0.12210 1.65170 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.02000 7.89000 0.13000 1.64766 群益中國新機會基金-人民幣 7.22610 7.13000 0.09610 1.34783 群益中國新機會基金-美元 8.03480 7.90420 0.13060 1.65229 群益中國新機會基金-新臺幣 7.65000 7.53000 0.12000 1.59363 群益平衡王基金 18.68930 18.79150 -0.10220 -0.54386 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.24000 8.31000 -0.07000 -0.84236 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.95000 6.00000 -0.05000 -0.83333 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.05790 11.20350 -0.14560 -1.29959 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.60110 10.70850 -0.10740 -1.00294 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.03000 10.14000 -0.11000 -1.08481 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.87510 10.00520 -0.13010 -1.30032 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.46680 9.56280 -0.09600 -1.00389 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.96000 9.06000 -0.10000 -1.10375 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.03710 10.06420 -0.02710 -0.26927 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.83480 9.86330 -0.02850 -0.28895 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.33970 9.36490 -0.02520 -0.26909 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.26230 9.28920 -0.02690 -0.28958 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.09520 10.12250 -0.02730 -0.26970 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.14320 10.17270 -0.02950 -0.28999 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.50420 9.52990 -0.02570 -0.26968 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.91010 9.93880 -0.02870 -0.28877 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.09210 10.08770 0.00440 0.04362 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.27630 7.27320 0.00310 0.04262 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.20370 10.20450 -0.00080 -0.00784 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.10120 10.10200 -0.00080 -0.00792 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.24680 10.25140 -0.00460 -0.04487 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02590 10.02660 -0.00070 -0.00698 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.95020 9.95100 -0.00080 -0.00804 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.09380 10.09830 -0.00450 -0.04456 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.20370 10.20450 -0.00080 -0.00784 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.10120 10.10200 -0.00080 -0.00792 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.24680 10.25140 -0.00460 -0.04487 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02590 10.02670 -0.00080 -0.00798 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.95020 9.95100 -0.00080 -0.00804 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.09380 10.09830 -0.00450 -0.04456 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.93880 9.94830 -0.00950 -0.09549 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.54000 11.56000 -0.02000 -0.17301 群益全球關鍵生技基金-美元 16.26250 16.27810 -0.01560 -0.09583 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.01000 16.04000 -0.03000 -0.18703 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.11000 10.23000 -0.12000 -1.17302 群益印度中小基金N-美元 9.20900 9.34070 -0.13170 -1.40996 群益印度中小基金N-新臺幣 8.69000 8.82000 -0.13000 -1.47392 群益印度中小基金-人民幣 14.78630 15.04290 -0.25660 -1.70579 群益印度中小基金-美元 13.17140 13.35980 -0.18840 -1.41020 群益印度中小基金-新臺幣 15.20000 15.43000 -0.23000 -1.49060 群益多利策略組合基金 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.45000 15.46000 -0.01000 -0.06468 群益安家基金 24.38310 24.79330 -0.41020 -1.65448 群益安穩貨幣市場基金 16.08970 16.08950 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.14000 24.15000 -0.01000 -0.04141 群益亞太中小基金 11.28000 11.22000 0.06000 0.53476 群益亞太新趨勢平衡基金 15.97000 15.87000 0.10000 0.63012 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.68650 9.69050 -0.00400 -0.04128 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.41220 7.41530 -0.00310 -0.04181 群益店頭市場基金 94.96000 95.93000 -0.97000 -1.01115 群益東方盛世基金 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444 群益東協成長基金-人民幣 12.80410 12.76760 0.03650 0.28588 群益東協成長基金-美元 11.28810 11.22210 0.06600 0.58813 群益東協成長基金-新臺幣 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.33490 11.31970 0.01520 0.13428 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.75760 10.74330 0.01430 0.13311 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.21530 10.20560 0.00970 0.09505 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.86360 9.85030 0.01330 0.13502 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.36440 9.35190 0.01250 0.13366 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.89010 8.88180 0.00830 0.09345 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.65260 9.63960 0.01300 0.13486 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.53100 9.51830 0.01270 0.13343 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.93160 9.92230 0.00930 0.09373 群益長安基金 27.11000 27.41000 -0.30000 -1.09449 群益美國新創亮點基金N-美元 10.30870 10.33910 -0.03040 -0.29403 群益美國新創亮點基金-美元 15.59440 15.64050 -0.04610 -0.29475 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.03000 15.08000 -0.05000 -0.33156 群益真善美基金 16.00320 16.13620 -0.13300 -0.82423 群益馬拉松基金 118.25000 119.48000 -1.23000 -1.02946 群益馬拉松基金I類型 118.28000 119.51000 -1.23000 -1.02920 群益深証中小板基金 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 群益創新科技基金 31.14000 31.75000 -0.61000 -1.92126 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.10650 8.92410 0.18240 2.04390 群益華夏盛世基金N-美元 8.41760 8.22420 0.19340 2.35160 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.75000 8.56000 0.19000 2.21963 群益華夏盛世基金-人民幣 9.91690 9.71820 0.19870 2.04462 群益華夏盛世基金-美元 9.28160 9.06850 0.21310 2.34989 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.28000 14.94000 0.34000 2.27577 群益奧斯卡基金 26.10000 26.43000 -0.33000 -1.24858 群益新興金鑽基金-美元 11.09020 11.03540 0.05480 0.49658 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.46000 8.42000 0.04000 0.47506 群益葛萊美基金 22.35000 22.78000 -0.43000 -1.88762 群益道瓊美國地產ETF基金 20.24000 20.49000 -0.25000 -1.22011 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.13000 8.11000 0.02000 0.24661 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.90000 13.97000 -0.07000 -0.50107 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.94530 11.95030 -0.00500 -0.04184 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.26220 11.25780 0.00440 0.03908 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.20340 11.20580 -0.00240 -0.02142 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.64270 8.64630 -0.00360 -0.04164 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.04640 9.04280 0.00360 0.03981 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.66220 8.66400 -0.00180 -0.02078 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.10120 10.09730 0.00390 0.03862 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.87000 28.09000 -0.22000 -0.78320 德信中國精選成長基金 10.57000 10.40000 0.17000 1.63462 德信台灣主流中小基金 17.49000 17.72000 -0.23000 -1.29797 德信新興股票組合基金 10.68000 10.59000 0.09000 0.84986 德信萬保貨幣市場基金 11.93660 11.93640 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.76230 10.76050 0.00180 0.01673 德信數位時代基金 27.16000 27.24000 -0.08000 -0.29369 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66520 11.66510 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.85000 15.08000 -0.23000 -1.52520 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.37000 19.21000 0.16000 0.83290 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.34610 10.34520 0.00090 0.00870 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.86740 14.86630 0.00110 0.00740 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.08500 8.07880 0.00620 0.07674 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.92010 10.90460 0.01550 0.14214 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.28320 11.26690 0.01630 0.14467 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.02750 13.01740 0.01010 0.07759 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.27000 18.28000 -0.01000 -0.05470 摩根中小基金 21.49000 21.79000 -0.30000 -1.37678 摩根中國A股基金 12.64000 12.39000 0.25000 2.01776 摩根中國A股基金(美元) 9.94000 9.74000 0.20000 2.05339 摩根中國亮點基金 12.49000 12.17000 0.32000 2.62942 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.91840 10.82400 0.09440 0.87214 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.08620 11.98640 0.09980 0.83261 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.26120 9.17700 0.08420 0.91751 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.29600 12.18970 0.10630 0.87205 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.10250 13.98600 0.11650 0.83298 摩根台灣金磚基金-累積型 19.24000 19.44000 -0.20000 -1.02881 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.24000 19.44000 -0.20000 -1.02881 摩根台灣增長基金 50.31000 50.61000 -0.30000 -0.59277 摩根平衡基金 28.28000 28.34000 -0.06000 -0.21171 摩根全球α基金 19.64000 19.64000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 14.89400 14.84950 0.04450 0.29967 摩根全球發現基金 12.87000 12.82000 0.05000 0.39002 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.67050 9.66430 0.00620 0.06415 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.65500 10.64850 0.00650 0.06104 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.06200 10.05340 0.00860 0.08554 摩根多元入息成長基金-累積型 11.39250 11.38550 0.00700 0.06148 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.01030 10.00170 0.00860 0.08599 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.57120 10.51870 0.05250 0.49911 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.52100 13.45380 0.06720 0.49949 摩根亞洲基金 55.12000 54.53000 0.59000 1.08197 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.36280 8.35590 0.00690 0.08258 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.73320 9.72160 0.01160 0.11932 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.62380 8.61420 0.00960 0.11144 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.18170 12.17160 0.01010 0.08298 摩根東方內需機會基金 17.47000 17.28000 0.19000 1.09954 摩根東方科技基金 33.43000 32.82000 0.61000 1.85862 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.77000 9.69000 0.08000 0.82559 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.53000 9.45000 0.08000 0.84656 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.49000 11.40000 0.09000 0.78947 摩根金龍收成基金 20.55000 20.10000 0.45000 2.23881 摩根第一貨幣市場基金 15.08250 15.08240 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 15.01000 14.71000 0.30000 2.03943 摩根新金磚五國基金 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766 摩根新絲路基金 9.54000 9.39000 0.15000 1.59744 摩根新興35基金 12.81000 12.69000 0.12000 0.94563 摩根新興日本基金 25.21000 24.81000 0.40000 1.61225 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.17500 7.16720 0.00780 0.10883 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.38590 9.37430 0.01160 0.12374 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.15400 9.14250 0.01150 0.12579 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.39980 10.38900 0.01080 0.10396 摩根新興科技基金 51.90000 52.67000 -0.77000 -1.46193 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.28190 8.29170 -0.00980 -0.11819 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.52690 10.53930 -0.01240 -0.11765 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.41560 8.37080 0.04480 0.53519 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.12960 9.07620 0.05340 0.58835 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.60100 8.55050 0.05050 0.59061 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.68550 9.63390 0.05160 0.53561 摩根龍揚基金 30.65000 29.98000 0.67000 2.23482 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31660 9.31310 0.00350 0.03758 摩根總收益組合基金-累積型 11.26990 11.26570 0.00420 0.03728 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 23.40000 23.56000 -0.16000 -0.67912 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73840 11.73430 0.00410 0.03494 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.99540 10.99070 0.00470 0.04276 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.98940 9.99000 -0.00060 -0.00601 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.14500 10.19260 -0.04760 -0.46701 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.56090 9.60480 -0.04390 -0.45706 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.68050 8.72460 -0.04410 -0.50547 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.31810 10.32530 -0.00720 -0.06973 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.36360 10.37760 -0.01400 -0.13491 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.71010 9.71370 -0.00360 -0.03706 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.84510 9.85510 -0.01000 -0.10147 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.44660 9.47380 -0.02720 -0.28711 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.57750 9.61130 -0.03380 -0.35167 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.22410 11.22570 -0.00160 -0.01425 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.01210 11.01660 -0.00450 -0.04085 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.18540 10.19580 -0.01040 -0.10200 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.61980 10.64810 -0.02830 -0.26578 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.40320 10.43350 -0.03030 -0.29041 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.62500 9.65890 -0.03390 -0.35097 聯邦金鑽平衡基金 22.01310 22.15870 -0.14560 -0.65708 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.55390 9.53140 0.02250 0.23606 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.85100 9.83420 0.01680 0.17083 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.54590 9.53140 0.01450 0.15213 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.84270 9.83420 0.00850 0.08643 聯邦貨幣市場基金 13.16710 13.16700 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 11.82000 11.91000 -0.09000 -0.75567 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.11520 16.11630 -0.00110 -0.00683 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.36260 12.32670 0.03590 0.29124 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.95630 11.91260 0.04370 0.36684 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.46480 11.43250 0.03230 0.28253 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74860 11.75480 -0.00620 -0.05274 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.02390 11.03640 -0.01250 -0.11326 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.44010 10.48930 -0.04920 -0.46905 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.56520 8.60360 -0.03840 -0.44632 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.52000 35.82000 -0.30000 -0.83752 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.51000 15.50000 0.01000 0.06452 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.42000 12.42000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.90000 7.90000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.06000 9.01000 0.05000 0.55494 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.11000 12.05000 0.06000 0.49793 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.34000 15.26000 0.08000 0.52425 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.33000 15.25000 0.08000 0.52459 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.71000 20.66000 0.05000 0.24201 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.83000 18.80000 0.03000 0.15957 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.00000 12.98000 0.02000 0.15408 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.57000 15.53000 0.04000 0.25757 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.38000 16.33000 0.05000 0.30618 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.40000 15.36000 0.04000 0.26042 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.56000 15.53000 0.03000 0.19317 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.89000 13.86000 0.03000 0.21645 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.93000 13.90000 0.03000 0.21583 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.59000 14.57000 0.02000 0.13727 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.36000 18.35000 0.01000 0.05450 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.23000 17.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.16000 13.16000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.09000 8.10000 -0.01000 -0.12346 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.08000 13.08000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.55000 14.56000 -0.01000 -0.06868 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.99930 14.99920 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.35470 10.35210 0.00260 0.02512 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.56190 13.55340 0.00850 0.06271 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.44880 7.44690 0.00190 0.02551 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.82000 13.81000 0.01000 0.07241 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.89000 13.89000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 20.93000 21.33000 -0.40000 -1.87529 瀚亞中國基金-人民幣 11.03000 10.86000 0.17000 1.56538 瀚亞中國基金-新台幣 11.59000 11.38000 0.21000 1.84534 瀚亞巴西基金 4.31000 4.31000 0.00000 0.00000 瀚亞外銷基金 41.08000 41.55000 -0.47000 -1.13117 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.74000 11.78000 -0.04000 -0.33956 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.67120 10.67350 -0.00230 -0.02155 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.36580 10.36420 0.00160 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瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.76450 9.81020 -0.04570 -0.46584 瀚亞印度基金-人民幣 13.80000 13.99000 -0.19000 -1.35811 瀚亞印度基金-美元 13.06000 13.19000 -0.13000 -0.98560 瀚亞印度基金-新台幣 28.95000 29.27000 -0.32000 -1.09327 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.20000 12.14000 0.06000 0.49423 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.85000 11.77000 0.08000 0.67969 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.68000 10.57000 0.11000 1.04068 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.03000 14.88000 0.15000 1.00806 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.15000 9.05000 0.10000 1.10497 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.16000 9.07000 0.09000 0.99228 瀚亞亞太基礎建設基金 11.86000 11.81000 0.05000 0.42337 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.77810 11.74070 0.03740 0.31855 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.75880 13.77550 -0.01670 -0.12123 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.80070 10.74600 0.05470 0.50903 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.58650 10.53840 0.04810 0.45643 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.78000 11.76820 0.01180 0.10027 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.06240 9.03320 0.02920 0.32325 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.01410 10.01090 0.00320 0.03197 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.96250 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