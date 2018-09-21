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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/09/20  107/09/19  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.56790   10.56690   0.00100    0.00946
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.83760    9.81890   0.01870    0.19045
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.83950    9.82080   0.01870    0.19041
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.81900    9.80630   0.01270    0.12951
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.81920    9.80650   0.01270    0.12951
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.13910    9.12830   0.01080    0.11831
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.42070    9.40860   0.01210    0.12861
中國信託台灣活力基金                                               13.73000   13.94000  -0.21000   -1.50646
中國信託台灣優勢基金                                               16.11000   16.36000  -0.25000   -1.52812
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.33000   10.42000  -0.09000   -0.86372
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.88000    9.95000  -0.07000   -0.70352
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.21000    9.29000  -0.08000   -0.86114
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.65000    9.72000  -0.07000   -0.72016
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.60000    9.72000  -0.12000   -1.23457
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.25000   10.38000  -0.13000   -1.25241
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.91050    9.91850  -0.00800   -0.08066
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.23520    9.24270  -0.00750   -0.08115
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.28920   10.29190  -0.00270   -0.02623
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.55030    9.55290  -0.00260   -0.02722
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.93380   11.06120  -0.12740   -1.15177
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.49720    9.60790  -0.11070   -1.15218
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.00420   10.96340   0.04080    0.37215
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.87480    9.83820   0.03660    0.37202
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.15000   11.21000  -0.06000   -0.53524
中國信託智能運動基金-美元                                          10.85000   10.91000  -0.06000   -0.54995
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.94000   10.03000  -0.09000   -0.89731
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.81000    9.89000  -0.08000   -0.80890
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98970   10.98950   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.39200    9.40160  -0.00960   -0.10211
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.00560    9.01480  -0.00920   -0.10205
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.53360    9.54050  -0.00690   -0.07232
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.13590    9.14260  -0.00670   -0.07328
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.71000   11.74000  -0.03000   -0.25554
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.30000   11.33000  -0.03000   -0.26478
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.88000   11.90000  -0.02000   -0.16807
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.54000   11.56000  -0.02000   -0.17301
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元大2001基金                                                       59.52000   60.45000  -0.93000   -1.53846
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             38.80910   38.83580  -0.02670   -0.06875
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       18.04000   17.77000   0.27000    1.51941
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.42890   11.42800   0.00090    0.00788
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.56560   10.55740   0.00820    0.07767
元大上證50基金                                                     28.33000   28.34000  -0.01000   -0.03529
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.95000   10.86000   0.09000    0.82873
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.78000    9.70000   0.08000    0.82474
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.49000   13.34000   0.15000    1.12444
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.68700   12.52800   0.15900    1.26916
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.10100   16.89700   0.20400    1.20731
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.93300    9.85000   0.08300    0.84264
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.57800    9.49200   0.08600    0.90603
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.92000    2.89000   0.03000    1.03806
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.10000   12.96000   0.14000    1.08025
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.45410   45.37930   0.07480    0.16483
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.46060   10.46620  -0.00560   -0.05351
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.66670    9.67190  -0.00520   -0.05376
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.64880    9.64730   0.00150    0.01555
元大巴西指數基金                                                    5.29000    5.26000   0.03000    0.57034
元大巴菲特基金                                                     26.96000   27.16000  -0.20000   -0.73638
元大日經225基金                                                    29.69000   29.69000   0.00000    0.00000
元大台商收成基金                                                   23.48000   23.72000  -0.24000   -1.01180
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.12000   12.09000   0.03000    0.24814
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.98000   40.18000  -0.20000   -0.49776
元大台灣中型100基金                                                32.65000   32.88000  -0.23000   -0.69951
元大台灣加權股價指數基金                                           25.63200   25.68700  -0.05500   -0.21412
元大台灣卓越50基金                                                 85.91000   85.94000  -0.03000   -0.03491
元大台灣金融基金                                                   18.58000   18.47000   0.11000    0.59556
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.00000   32.12000  -0.12000   -0.37360
元大台灣高股息基金                                                 27.11000   27.38000  -0.27000   -0.98612
元大台灣電子科技基金                                               36.16000   36.30000  -0.14000   -0.38567
元大全球ETF成長組合基金                                            10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.82000   14.83000  -0.01000   -0.06743
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.25000   13.37000  -0.12000   -0.89753
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.27000    9.35000  -0.08000   -0.85561
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.99000   13.11000  -0.12000   -0.91533
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.24000   12.33800  -0.09800   -0.79429
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.79000    8.70000   0.09000    1.03448
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.68000    6.61000   0.07000    1.05900
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.48000    8.50000  -0.02000   -0.23529
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.64000    6.65000  -0.01000   -0.15038
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.65700    9.63500   0.02200    0.22833
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.17000   13.08000   0.09000    0.68807
元大全球農業商機基金                                               17.98000   17.94000   0.04000    0.22297
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    8.33200    8.20200   0.13000    1.58498
元大印度指數基金                                                    9.87600    9.82400   0.05200    0.52932
元大印度基金                                                       12.41000   12.35000   0.06000    0.48583
元大多多基金                                                       17.19000   17.47000  -0.28000   -1.60275
元大多福基金                                                       52.34000   52.86000  -0.52000   -0.98373
元大亞太成長基金                                                    9.19000    9.11000   0.08000    0.87816
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.50260    8.49920   0.00340    0.04000
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.98160    6.97890   0.00270    0.03869
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.56500    9.47500   0.09000    0.94987
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.02000    9.93000   0.09000    0.90634
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.76000    9.67000   0.09000    0.93071
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.02000    9.93000   0.09000    0.90634
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.11200   10.08100   0.03100    0.30751
元大卓越基金                                                       45.69000   46.06000  -0.37000   -0.80330
元大店頭基金                                                        7.98000    8.10000  -0.12000   -1.48148
元大泛歐成長基金                                                    9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.28100   10.28050   0.00050    0.00486
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.60360    9.60250   0.00110    0.01146
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.65200   31.69420  -0.04220   -0.13315
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.86630   37.17480  -0.30850   -0.82986
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.63880   19.50770   0.13110    0.67204
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.95870   18.21290  -0.25420   -1.39571
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.52590   38.66550  -0.13960   -0.36105
元大高科技基金                                                     18.41000   18.60000  -0.19000   -1.02151
元大得利貨幣市場基金                                               16.25880   16.25860   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98570   11.98560   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     11.85000   11.95000  -0.10000   -0.83682
元大華夏中小基金                                                    6.82000    6.74000   0.08000    1.18694
元大新中國基金-人民幣                                               9.15000    9.08000   0.07000    0.77093
元大新中國基金-美元                                                 8.61400    8.53200   0.08200    0.96109
元大新中國基金-新台幣                                               8.56000    8.49000   0.07000    0.82450
元大新主流基金                                                     23.81000   24.22000  -0.41000   -1.69282
元大新東協平衡基金-美元                                             9.27400    9.24900   0.02500    0.27030
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.89330    9.84910   0.04420    0.44877
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.20050    9.14720   0.05330    0.58269
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.91330    9.86220   0.05110    0.51814
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.58730    8.54310   0.04420    0.51738
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.76950    9.77340  -0.00390   -0.03990
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.34470    9.34840  -0.00370   -0.03958
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.90450    9.91480  -0.01030   -0.10389
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.47820    9.48810  -0.00990   -0.10434
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.50320    9.50860  -0.00540   -0.05679
元大新興亞洲基金                                                   11.28000   11.16000   0.12000    1.07527
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.77880    8.72640   0.05240    0.60048
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.56060    8.50950   0.05110    0.60051
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.00790    8.95990   0.04800    0.53572
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.78350    8.73670   0.04680    0.53567
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10610   15.10590   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       36.63000   36.95000  -0.32000   -0.86604
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.98000    9.03000  -0.05000   -0.55371
元大實質多重資產基金-美元                                           8.29700    8.32800  -0.03100   -0.37224
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.74000    8.78000  -0.04000   -0.45558
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.72000   15.69000   0.03000    0.19120
元大滬深300單日正向2倍基金                                         13.49000   13.54000  -0.05000   -0.36928
元大摩臺基金                                                       39.60000   39.64000  -0.04000   -0.10091
元大標普500基金                                                    26.95000   26.95000   0.00000    0.00000
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.72000   12.74000  -0.02000   -0.15699
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.22000   36.15000   0.07000    0.19364
元大標智滬深300基金                                                15.78000   15.85000  -0.07000   -0.44164
元大歐洲50基金                                                     24.22000   24.14000   0.08000    0.33140
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.52530    9.49050   0.03480    0.36668
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.19150   10.19120   0.00030    0.00294
元大績效基金                                                       49.53000   50.37000  -0.84000   -1.66766
元大韓國KOSPI200基金                                               22.51000   22.30000   0.21000    0.94170
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.77000   14.93000  -0.16000   -1.07167
日盛上選基金                                                       31.57000   31.84000  -0.27000   -0.84799
日盛小而美基金                                                     17.58000   18.02000  -0.44000   -2.44173
日盛中國內需動力基金                                                9.11000    9.00000   0.11000    1.22222
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.66030   11.65800   0.00230    0.01973
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.72350    9.72160   0.00190    0.01954
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.67040   11.66190   0.00850    0.07289
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.72640    9.71930   0.00710    0.07305
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.59680   10.59300   0.00380    0.03587
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.81600    8.81290   0.00310    0.03518
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.94000    9.83000   0.11000    1.11902
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.50000    9.36000   0.14000    1.49573
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.80000    9.66000   0.14000    1.44928
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
日盛日盛基金                                                       13.04000   13.19000  -0.15000   -1.13723
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.16230   10.17170  -0.00940   -0.09241
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.48920    9.49790  -0.00870   -0.09160
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.98430    9.99680  -0.01250   -0.12504
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.32490    9.33650  -0.01160   -0.12424
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.39650    2.39610   0.00040    0.01669
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65440    1.65420   0.00020    0.01209
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36210    0.36150   0.00060    0.16598
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25070    0.25040   0.00030    0.11981
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.03280   12.01900   0.01380    0.11482
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.19800    8.18850   0.00950    0.11602
日盛亞洲機會基金                                                    6.69000    6.61000   0.08000    1.21029
日盛首選基金                                                       16.33000   16.64000  -0.31000   -1.86298
日盛高科技基金                                                     17.06000   17.28000  -0.22000   -1.27315
日盛貨幣市場基金                                                   14.77410   14.77400   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                     37.88000   38.31000  -0.43000   -1.12242
日盛精選五虎基金                                                   36.17000   36.86000  -0.69000   -1.87195
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48880   13.48870   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                                 28.59000   29.09000  -0.50000   -1.71880
台新MSCI中國基金                                                   19.88000   19.44000   0.44000    2.26337
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.66000   17.61000   0.05000    0.28393
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        22.75000   22.85000  -0.10000   -0.43764
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16570   14.16550   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.43430   10.44320  -0.00890   -0.08522
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.53960   10.53450   0.00510    0.04841
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.10620   10.10780  -0.00160   -0.01583
台新中國通基金                                                     40.28000   41.20000  -0.92000   -2.23301
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.46680    0.45950   0.00730    1.58868
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.35100   14.13700   0.21400    1.51376
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31720    0.31190   0.00530    1.69926
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.77000    9.62000   0.15000    1.55925
台新主流基金                                                       22.03000   22.61000  -0.58000   -2.56524
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.10000   20.38000  -0.28000   -1.37390
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.65720    0.66590  -0.00870   -1.30650
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.91000   15.11000  -0.20000   -1.32363
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48600    0.49240  -0.00640   -1.29976
台新台灣中小基金                                                   31.77000   32.51000  -0.74000   -2.27622
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.93180   10.01490  -0.08310   -0.82976
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.24390    9.30540  -0.06150   -0.66091
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.69000    8.75000  -0.06000   -0.68571
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.38480   10.45380  -0.06900   -0.66005
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.75000    9.83000  -0.08000   -0.81384
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.35410   10.34650   0.00760    0.07345
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.21220   11.20410   0.00810    0.07229
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       15.01000   15.05000  -0.04000   -0.26578
台新亞美短期債券基金                                               10.90050   10.89880   0.00170    0.01560
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.48800    8.48780   0.00020    0.00236
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28140    0.28120   0.00020    0.07112
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.85460   11.85430   0.00030    0.00253
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38760    0.38730   0.00030    0.07746
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09360   11.09350   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 29.09260   29.20410  -0.11150   -0.38180
台新智慧生活基金-美元                                              10.62650   10.65040  -0.02390   -0.22440
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.91000   10.94000  -0.03000   -0.27422
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.25170    8.22280   0.02890    0.35146
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.42290    8.39890   0.02400    0.28575
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.91600    8.88460   0.03140    0.35342
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.10840    9.08240   0.02600    0.28627
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.38160   10.31330   0.06830    0.66225
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33230    0.32990   0.00240    0.72749
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.70620    7.65560   0.05060    0.66095
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25980    0.25800   0.00180    0.69767
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.38000    5.33000   0.05000    0.93809
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.98000   21.02000  -0.04000   -0.19029
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.86600   10.82000   0.04600    0.42514
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.67000   15.63000   0.04000    0.25592
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.79060   11.79210  -0.00150   -0.01272
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.48610    9.48730  -0.00120   -0.01265
未來資產亞洲新富基金                                               19.36000   19.17000   0.19000    0.99113
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56990   12.56970   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 11.04000   11.24000  -0.20000   -1.77936
未來資產新興市場債券基金A                                           8.67730    8.68550  -0.00820   -0.09441
未來資產新興市場債券基金B                                           6.56390    6.57020  -0.00630   -0.09589
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.12020   11.11940   0.00080    0.00719
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.92920    9.90020   0.02900    0.29292
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.11720    9.15680  -0.03960   -0.43247
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.39950   10.40810  -0.00860   -0.08263
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.74080    7.75050  -0.00970   -0.12515
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.89050    8.87110   0.01940    0.21869
永豐中小基金                                                       50.21000   51.24000  -1.03000   -2.01015
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.75190    1.76280  -0.01090   -0.61833
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.32970    2.33210  -0.00240   -0.10291
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.99080    8.01720  -0.02640   -0.32929
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.31050   10.29180   0.01870    0.18170
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.53000    4.49000   0.04000    0.89087
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.39000   20.14000   0.25000    1.24131
永豐主流品牌基金                                                   18.22000   18.25000  -0.03000   -0.16438
永豐永豐基金                                                       34.53000   35.13000  -0.60000   -1.70794
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.81670    9.85470  -0.03800   -0.38560
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.92730    9.92350   0.00380    0.03829
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.75660    9.79660  -0.04000   -0.40830
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.86730    9.86590   0.00140    0.01419
永豐亞洲民生消費基金                                               11.12000   10.97000   0.15000    1.36737
永豐南非幣2021保本基金                                             12.94310   12.93040   0.01270    0.09822
永豐高科技基金                                                     22.84000   23.05000  -0.21000   -0.91106
永豐貨幣市場基金                                                   13.88650   13.88630   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.09900    2.11280  -0.01380   -0.65316
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.49160    2.49830  -0.00670   -0.26818
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.70800    7.73900  -0.03100   -0.40057
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.39020   10.38890   0.00130    0.01251
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.99340    7.02080  -0.02740   -0.39027
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.81420   10.81320   0.00100    0.00925
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.35000    9.24000   0.11000    1.19048
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.41000    7.30000   0.11000    1.50685
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 17.03000   16.79000   0.24000    1.42942
永豐臺灣加權ETF基金                                                56.09000   56.21000  -0.12000   -0.21349
永豐領航科技基金                                                   36.97000   37.73000  -0.76000   -2.01431
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.22000   11.17000   0.05000    0.44763
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.84000   10.80000   0.04000    0.37037
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
永豐趨勢平衡基金                                                   41.20000   41.19000   0.01000    0.02428
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.59840   11.59730   0.00110    0.00948
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.48190    9.47780   0.00410    0.04326
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.73520    9.73100   0.00420    0.04316
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.50360    9.50350   0.00010    0.00105
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.67610    9.67600   0.00010    0.00103
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.49630    9.49260   0.00370    0.03898
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.87900    9.87510   0.00390    0.03949
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.47860    9.47820   0.00040    0.00422
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.73140    9.73100   0.00040    0.00411
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.66000   10.47000   0.19000    1.81471
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.41000    9.24000   0.17000    1.83983
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.06000    9.87000   0.19000    1.92503
兆豐國際中小基金                                                   14.93000   15.08000  -0.15000   -0.99469
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.56000   13.35000   0.21000    1.57303
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.97000   17.67000   0.30000    1.69779
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.85000   17.55000   0.30000    1.70940
兆豐國際生命科學基金                                               16.68000   16.76000  -0.08000   -0.47733
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.38280   10.37940   0.00340    0.03276
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.61570   10.60720   0.00850    0.08013
兆豐國際全球基金                                                   32.37000   32.34000   0.03000    0.09276
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.28650   10.28600   0.00050    0.00486
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.05980   10.05860   0.00120    0.01193
兆豐國際國民基金                                                   21.55000   21.71000  -0.16000   -0.73699
兆豐國際第一基金                                                   12.71000   12.82000  -0.11000   -0.85803
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.96530    9.95870   0.00660    0.06627
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.87470    7.90010  -0.02540   -0.32151
兆豐國際萬全基金                                                   20.03000   20.17000  -0.14000   -0.69410
兆豐國際電子基金                                                   24.19000   24.48000  -0.29000   -1.18464
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.59000   22.61000  -0.02000   -0.08846
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.28000   16.24000   0.04000    0.24631
兆豐國際豐台灣基金                                                 32.93000   33.17000  -0.24000   -0.72355
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50600   12.50590   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.00000   11.14000  -0.14000   -1.25673
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.16990   11.18170  -0.01180   -0.10553
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.01910   12.02320  -0.00410   -0.03410
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.77420   10.78050  -0.00630   -0.05844
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.54180   11.54720  -0.00540   -0.04676
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.13090    8.13950  -0.00860   -0.10566
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.46000    9.46380  -0.00380   -0.04015
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.01760    9.02290  -0.00530   -0.05874
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.93070    8.93430  -0.00360   -0.04029
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.28020    9.28560  -0.00540   -0.05815
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
合庫全球新興市場基金                                                8.91000    8.81000   0.10000    1.13507
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
合庫貨幣市場基金                                                   10.13260   10.13250   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.36120    9.35830   0.00290    0.03099
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.61890    9.61340   0.00550    0.05721
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.92140    9.91920   0.00220    0.02218
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.33440   11.32950   0.00490    0.04325
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.48030   13.48770  -0.00740   -0.05486
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.65180    8.64800   0.00380    0.04394
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.32480    9.31950   0.00530    0.05687
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.76870    7.76690   0.00180    0.02318
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.62900    8.62570   0.00330    0.03826
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.99440    9.99980  -0.00540   -0.05400
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.99840   10.99770   0.00070    0.00636
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.95800    9.92690   0.03110    0.31329
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.79720    9.77300   0.02420    0.24762
安聯中國東協基金                                                   15.22000   15.03000   0.19000    1.26414
安聯中國策略基金-美元                                              10.19000   10.01000   0.18000    1.79820
安聯中國策略基金-新臺幣                                            13.18000   12.96000   0.22000    1.69753
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.03000   12.90000   0.13000    1.00775
安聯中華新思路基金-美元                                            12.18000   12.02000   0.16000    1.33111
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.41000   11.27000   0.14000    1.24224
安聯台灣大壩基金                                                   27.06000   27.49000  -0.43000   -1.56421
安聯台灣科技基金                                                   44.43000   45.12000  -0.69000   -1.52926
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49520   12.49500   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   29.51000   30.12000  -0.61000   -2.02523
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.13890   10.14350  -0.00460   -0.04535
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.05790   15.06760  -0.00970   -0.06438
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.61900    9.62520  -0.00620   -0.06441
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.54000   11.53000   0.01000    0.08673
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.80000   11.80000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.35620   12.36000  -0.00380   -0.03074
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.15690   10.16130  -0.00440   -0.04330
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.24810   12.25460  -0.00650   -0.05304
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.47160    9.47540  -0.00380   -0.04010
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.33210    9.33610  -0.00400   -0.04284
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.99740    9.00220  -0.00480   -0.05332
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.48000   11.45000   0.03000    0.26201
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.09470   12.09110   0.00360    0.02977
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.01100   11.00400   0.00700    0.06361
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.67360   10.66770   0.00590    0.05531
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.91470    8.90970   0.00500    0.05612
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.71020    8.70470   0.00550    0.06318
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.41800    8.41340   0.00460    0.05467
安聯全球人口趨勢基金                                               11.78000   11.78000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.15000   37.15000   0.00000    0.00000
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.83000    8.78000   0.05000    0.56948
安聯全球計量平衡基金                                               12.96000   12.96000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.91950   11.92480  -0.00530   -0.04445
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.31390   10.31850  -0.00460   -0.04458
安聯全球新興市場基金                                               17.39000   17.17000   0.22000    1.28130
安聯全球農金趨勢基金                                                9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
安聯亞洲動態策略基金                                               22.28000   22.03000   0.25000    1.13482
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.05820   10.05670   0.00150    0.01492
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.81370    9.81230   0.00140    0.01427
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.70190   82.72570  -0.02380   -0.02877
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.29580   12.28960   0.00620    0.05045
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               64.62010   64.64210  -0.02200   -0.03403
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.52910    9.52430   0.00480    0.05040
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57560    2.57800  -0.00240   -0.09310
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.48010   10.47340   0.00670    0.06397
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19480    2.20010  -0.00530   -0.24090
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.70020    8.69460   0.00560    0.06441
宏利台灣動力基金                                                   30.42000   30.73000  -0.31000   -1.00879
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.20180   10.17780   0.02400    0.23581
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.98680    9.96950   0.01730    0.17353
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                8.00000    7.98120   0.01880    0.23555
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.97140    7.95660   0.01480    0.18601
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.04000   11.02000   0.02000    0.18149
宏利全球債券組合基金                                               13.02850   13.03570  -0.00720   -0.05523
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.76900    2.76620   0.00280    0.10122
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.66350   11.65790   0.00560    0.04804
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.62720    8.62280   0.00440    0.05103
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.41780    2.42450  -0.00670   -0.27635
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.86180   10.86090   0.00090    0.00829
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.57870    3.55550   0.02320    0.65251
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.57780    0.57450   0.00330    0.57441
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       16.73000   16.64000   0.09000    0.54087
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.84940   11.85600  -0.00660   -0.05567
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.53390   10.53910  -0.00520   -0.04934
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.21210   10.22010  -0.00800   -0.07828
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.94530    8.94950  -0.00420   -0.04693
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.54550    8.54970  -0.00420   -0.04912
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.45850    8.46500  -0.00650   -0.07679
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.41270    8.41690  -0.00420   -0.04990
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.26000   10.31000  -0.05000   -0.48497
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.08000   10.13000  -0.05000   -0.49358
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.26000   10.31000  -0.05000   -0.48497
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.08000   10.14000  -0.06000   -0.59172
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.74140    2.73690   0.00450    0.16442
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39780    0.39690   0.00090    0.22676
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.07610   12.05390   0.02220    0.18417
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90660    0.90470   0.00190    0.21001
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.30340    7.28980   0.01360    0.18656
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.01910    2.01500   0.00410    0.20347
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29060    0.29000   0.00060    0.20690
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.94480    8.92840   0.01640    0.18368
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32670    0.32590   0.00080    0.24547
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64450   13.64440   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.55000    2.50000   0.05000    2.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.57000   11.38000   0.19000    1.66960
宏利臺灣股息收益基金                                               26.66000   26.92000  -0.26000   -0.96582
宏利澳幣保本基金                                                   12.18270   12.19630  -0.01360   -0.11151
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.79000   10.81000  -0.02000   -0.18501
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.52000   11.48000   0.04000    0.34843
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.11000   11.04000   0.07000    0.63406
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      10.08000   10.01000   0.07000    0.69930
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.85000   11.78000   0.07000    0.59423
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.21980   10.22620  -0.00640   -0.06258
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.50890    9.50110   0.00780    0.08210
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.92780    8.92630   0.00150    0.01680
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.67270   10.67090   0.00180    0.01687
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
貝萊德新台幣基金                                                   12.93600   12.93580   0.00020    0.00155
貝萊德寶利基金                                                     25.88000   26.01000  -0.13000   -0.49981
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.23910   11.23710   0.00200    0.01780
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.89860    9.88850   0.01010    0.10214
保德信大中華基金-人民幣                                             9.42000    9.27000   0.15000    1.61812
保德信大中華基金-美元                                               9.33000    9.17000   0.16000    1.74482
保德信大中華基金-新台幣                                            27.72000   27.26000   0.46000    1.68745
保德信中小型股基金                                                 41.69000   42.35000  -0.66000   -1.55844
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.71000    8.59000   0.12000    1.39697
保德信中國中小基金-美元                                             8.42000    8.29000   0.13000    1.56815
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.11000    8.00000   0.11000    1.37500
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.08820    9.02570   0.06250    0.69247
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.15250    9.09180   0.06070    0.66763
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.21440    9.15200   0.06240    0.68182
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.97320    9.90570   0.06750    0.68143
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.59000    8.45000   0.14000    1.65680
保德信中國品牌基金-美元                                             8.57000    8.44000   0.13000    1.54028
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.28000    9.14000   0.14000    1.53173
保德信台商全方位基金                                               33.56000   33.87000  -0.31000   -0.91526
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          30.48000   30.52000  -0.04000   -0.13106
保德信全球消費商機基金                                             18.63000   18.62000   0.01000    0.05371
保德信全球基礎建設基金                                             12.42000   12.54000  -0.12000   -0.95694
保德信全球資源基金                                                  8.19000    8.15000   0.04000    0.49080
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.36000   34.36000   0.00000    0.00000
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.75200    9.75240  -0.00040   -0.00410
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.59940   10.59990  -0.00050   -0.00472
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.24410    9.25060  -0.00650   -0.07027
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.03210   10.03920  -0.00710   -0.07072
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.15920    8.16330  -0.00410   -0.05022
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.80500   10.81040  -0.00540   -0.04995
保德信亞太基金                                                     21.10000   20.86000   0.24000    1.15053
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.43980    8.42540   0.01440    0.17091
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.22890   11.20970   0.01920    0.17128
保德信店頭市場基金                                                 29.91000   30.38000  -0.47000   -1.54707
保德信拉丁美洲基金                                                  6.61000    6.60000   0.01000    0.15152
保德信金平衡基金                                                   29.96000   30.01000  -0.05000   -0.16661
保德信金滿意基金                                                   41.69000   42.07000  -0.38000   -0.90326
保德信科技島基金                                                   24.88000   25.24000  -0.36000   -1.42631
保德信高成長基金                                                   91.43000   92.45000  -1.02000   -1.10330
保德信第一基金                                                     24.94000   25.15000  -0.21000   -0.83499
保德信貨幣市場基金                                                 15.77330   15.77310   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.66360   10.65560   0.00800    0.07508
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.82480   10.82360   0.00120    0.01109
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.89370   10.88620   0.00750    0.06889
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.35420   10.35380   0.00040    0.00386
保德信新世紀基金                                                   10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.94330    7.95100  -0.00770   -0.09684
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.79780   10.80830  -0.01050   -0.09715
保德信新興趨勢組合基金                                             10.93000   10.80000   0.13000    1.20370
保德信瑞騰基金                                                     15.54820   15.54810   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.68670    9.67380   0.01290    0.13335
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.91590    9.90270   0.01320    0.13330
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.62630    9.61480   0.01150    0.11961
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.73740    9.72580   0.01160    0.11927
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.81470    9.79410   0.02060    0.21033
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.79970    9.77810   0.02160    0.22090
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.67310    9.65600   0.01710    0.17709
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.67570    9.65860   0.01710    0.17704
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.97290    9.95750   0.01540    0.15466
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.92710    9.90210   0.02500    0.25247
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型               9.98510    9.96350   0.02160    0.21679
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.82670    9.80770   0.01900    0.19373
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.82690    9.80780   0.01910    0.19474
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.49520    9.47440   0.02080    0.21954
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.35740    9.33930   0.01810    0.19380
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.96580    9.94530   0.02050    0.20613
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.96570    9.94530   0.02040    0.20512
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.05460   10.05830  -0.00370   -0.03679
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.10520   10.09140   0.01380    0.13675
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.99940    9.98520   0.01420    0.14221
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.99980    9.98570   0.01410    0.14120
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.94110    1.94130  -0.00020   -0.01030
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.65570    2.65610  -0.00040   -0.01506
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29230    0.29180   0.00050    0.17135
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43400    0.43320   0.00080    0.18467
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.36620    8.35190   0.01430    0.17122
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.65910   11.64040   0.01870    0.16065
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.37970    9.38710  -0.00740   -0.07883
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.52220   11.53130  -0.00910   -0.07892
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.50110    8.49080   0.01030    0.12131
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.46820   10.45550   0.01270    0.12147
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.05000   10.03170   0.01830    0.18242
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.97530    9.95810   0.01720    0.17272
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.03150   10.01470   0.01680    0.16775
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.58810   10.57040   0.01770    0.16745
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.93660    9.92110   0.01550    0.15623
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.71750    9.70470   0.01280    0.13189
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.02190   10.00860   0.01330    0.13289
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.69750    9.68700   0.01050    0.10839
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.88510    9.87370   0.01140    0.11546
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.38890   10.39360  -0.00470   -0.04522
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.10730    6.09280   0.01450    0.23799
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.54650   10.52150   0.02500    0.23761
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65120   11.65110   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           17.99000   18.26000  -0.27000   -1.47864
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4108.93000 4170.63000 -61.70000   -1.47939
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.16680   10.09130   0.07550    0.74817
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.15050   11.06110   0.08940    0.80824
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.40530   10.32260   0.08270    0.80115
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.01820    8.95120   0.06700    0.74850
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.40750    9.33220   0.07530    0.80688
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.23440    9.16100   0.07340    0.80122
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.33760   10.26080   0.07680    0.74848
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.84960   10.76270   0.08690    0.80742
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.80450   10.71860   0.08590    0.80141
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.18000    6.13000   0.05000    0.81566
柏瑞巨人基金                                                       12.70000   12.83000  -0.13000   -1.01325
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65710   13.65700   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.03000   16.01000   0.02000    0.12492
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.48540   13.47760   0.00780    0.05787
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.84830   11.83440   0.01390    0.11745
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.45550   12.44340   0.01210    0.09724
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.82840    8.82320   0.00520    0.05894
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.75950    6.75560   0.00390    0.05773
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.72170    8.71150   0.01020    0.11709
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.48470    8.48140   0.00330    0.03891
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.70880   10.69850   0.01030    0.09628
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.30790    8.30380   0.00410    0.04937
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.02400   12.01000   0.01400    0.11657
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.68280   11.67600   0.00680    0.05824
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.92560   11.92100   0.00460    0.03859
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.33840   11.32740   0.01100    0.09711
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.95800    8.95280   0.00520    0.05808
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.74540    9.73400   0.01140    0.11712
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.69770    9.69400   0.00370    0.03817
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.52410    9.51490   0.00920    0.09669
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.38520    9.38060   0.00460    0.04904
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.27470   10.29700  -0.02230   -0.21657
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.13220   10.15000  -0.01780   -0.17537
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.01600   10.03370  -0.01770   -0.17641
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.08640   10.10990  -0.02350   -0.23245
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.97890   10.00050  -0.02160   -0.21599
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.75990    9.77710  -0.01720   -0.17592
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.72280    9.74000  -0.01720   -0.17659
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.79460    9.81730  -0.02270   -0.23122
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.25550   10.27780  -0.02230   -0.21697
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.13210   10.15000  -0.01790   -0.17635
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.01600   10.03380  -0.01780   -0.17740
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.08650   10.10990  -0.02340   -0.23146
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.97880   10.00050  -0.02170   -0.21699
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.76010    9.77730  -0.01720   -0.17592
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.72280    9.74000  -0.01720   -0.17659
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.79470    9.81740  -0.02270   -0.23122
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.64950   10.65010  -0.00060   -0.00563
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.82870   11.82570   0.00300    0.02537
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.23760   11.23430   0.00330    0.02937
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.98740    8.98800  -0.00060   -0.00668
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.66520    9.66280   0.00240    0.02484
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.53970    9.53680   0.00290    0.03041
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.36260   10.36320  -0.00060   -0.00579
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.01390   11.01120   0.00270    0.02452
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.85680   10.85360   0.00320    0.02948
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.98760    8.98820  -0.00060   -0.00668
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.66550    9.66320   0.00230    0.02380
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.54010    9.53730   0.00280    0.02936
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.83000   12.72000   0.11000    0.86478
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.68000   13.54000   0.14000    1.03397
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.98000    8.89000   0.09000    1.01237
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.44000    8.36000   0.08000    0.95694
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.36000    9.26000   0.10000    1.07991
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.14000   11.04000   0.10000    0.90580
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.21000   11.10000   0.11000    0.99099
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.45000   11.34000   0.11000    0.97002
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.76000   12.62000   0.14000    1.10935
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.93000   12.79000   0.14000    1.09461
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.06000    9.02000   0.04000    0.44346
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.32830   11.34920  -0.02090   -0.18415
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.40020    7.41380  -0.01360   -0.18344
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.87000   10.90000  -0.03000   -0.27523
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.57000   10.61000  -0.04000   -0.37700
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.25000   10.29000  -0.04000   -0.38873
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.30820   11.31270  -0.00450   -0.03978
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.96960   10.97020  -0.00060   -0.00547
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.10270   10.10320  -0.00050   -0.00495
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.25130    8.25460  -0.00330   -0.03998
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.26850    9.26900  -0.00050   -0.00539
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.30550    9.30590  -0.00040   -0.00430
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.55210   10.55270  -0.00060   -0.00569
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.93050    9.93440  -0.00390   -0.03926
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.08630   10.08670  -0.00040   -0.00397
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.60220    9.60270  -0.00050   -0.00521
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.91560    8.91910  -0.00350   -0.03924
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.85120    8.85960  -0.00840   -0.09481
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.32950    9.32990  -0.00040   -0.00429
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.62190   11.58720   0.03470    0.29947
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.08860   11.04940   0.03920    0.35477
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.53140   10.49560   0.03580    0.34110
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.89080    6.87020   0.02060    0.29985
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.60910    8.57870   0.03040    0.35437
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.20650    9.17520   0.03130    0.34114
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                             9.99050    9.96070   0.02980    0.29918
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.54820   10.51240   0.03580    0.34055
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.31780    9.28490   0.03290    0.35434
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.78770    8.76150   0.02620    0.29904
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.40270    9.37070   0.03200    0.34149
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.17260   11.19110  -0.01850   -0.16531
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.73960   11.75360  -0.01400   -0.11911
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.76860   10.78260  -0.01400   -0.12984
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.09570    9.11070  -0.01500   -0.16464
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.61440    9.62580  -0.01140   -0.11843
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.61590    9.62840  -0.01250   -0.12982
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.06520   11.07840  -0.01320   -0.11915
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.96830    9.98480  -0.01650   -0.16525
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.26080   10.27420  -0.01340   -0.13042
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.47790    9.49360  -0.01570   -0.16537
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.24920    9.26450  -0.01530   -0.16515
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.83420    9.84590  -0.01170   -0.11883
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.37800    9.39010  -0.01210   -0.12886
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.16000   18.10000   0.06000    0.33149
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.03000   16.96000   0.07000    0.41274
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.83520   12.83700  -0.00180   -0.01402
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.73650   10.70670   0.02980    0.27833
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.66180   11.63530   0.02650    0.22776
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.31180   12.29110   0.02070    0.16841
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.19000   11.15710   0.03290    0.29488
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.72820    9.70130   0.02690    0.27728
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.25400   10.23060   0.02340    0.22873
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.17860   10.16150   0.01710    0.16828
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.16450   10.13460   0.02990    0.29503
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.86780    9.84040   0.02740    0.27844
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.05080   10.02790   0.02290    0.22836
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.80500   11.78520   0.01980    0.16801
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.10570   10.07610   0.02960    0.29376
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.35000   14.33000   0.02000    0.13957
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        25.72000   25.82000  -0.10000   -0.38730
國泰大中華基金                                                     19.01000   19.13000  -0.12000   -0.62729
國泰小龍基金                                                       14.88000   14.98000  -0.10000   -0.66756
國泰中小成長基金                                                   40.76000   41.01000  -0.25000   -0.60961
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.99310    3.92150   0.07160    1.82583
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       17.95000   17.62000   0.33000    1.87287
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.67530    0.66230   0.01300    1.96286
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.63670    0.62450   0.01220    1.95356
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.18230    2.18280  -0.00050   -0.02291
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.61120    9.60500   0.00620    0.06455
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.11700    8.11170   0.00530    0.06534
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31410    0.31370   0.00040    0.12751
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.53090   11.53000   0.00090    0.00781
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67890    1.67650   0.00240    0.14316
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.98610    9.97920   0.00690    0.06914
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32940    0.32900   0.00040    0.12158
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.12850    4.06190   0.06660    1.63963
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       18.55000   18.24000   0.31000    1.69956
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.59740    0.58700   0.01040    1.77172
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.05590    3.00340   0.05250    1.74802
國泰中港台基金台幣級別                                             13.74000   13.49000   0.25000    1.85322
國泰中港台基金美元級別                                              0.44770    0.43940   0.00830    1.88894
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   29.09000   29.09000   0.00000    0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.93000   11.89000   0.04000    0.33642
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       39.61000   39.81000  -0.20000   -0.50239
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.42230   10.42740  -0.00510   -0.04891
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.27700   10.28190  -0.00490   -0.04766
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.29980   10.30480  -0.00500   -0.04852
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33810    0.33810   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33320    0.33320   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33390    0.33390   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41480   12.41470   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       25.83000   26.07000  -0.24000   -0.92060
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.51020    2.51330  -0.00310   -0.12334
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.30000   11.31000  -0.01000   -0.08842
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36670    0.36670   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.50730    0.51040  -0.00310   -0.60737
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.10000   13.18000  -0.08000   -0.60698
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45220    0.45460  -0.00240   -0.52794
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.91000    5.91000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18920    0.18910   0.00010    0.05288
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41630    0.41590   0.00040    0.09618
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37560    0.37530   0.00030    0.07994
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.44170    0.44130   0.00040    0.09064
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51800    0.52080  -0.00280   -0.53763
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.10000   21.17000  -0.07000   -0.33066
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.62000   22.59000   0.03000    0.13280
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.49730    2.47570   0.02160    0.87248
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.26530   11.15880   0.10650    0.95440
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.08830    9.99290   0.09540    0.95468
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36570    0.36210   0.00360    0.99420
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32750    0.32430   0.00320    0.98674
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50270    0.50080   0.00190    0.37939
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.46000   11.40000   0.06000    0.52632
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.38440    0.38210   0.00230    0.60194
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.85000   18.80000   0.05000    0.26596
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.61220    0.61020   0.00200    0.32776
國泰科技生化基金                                                   31.90000   32.34000  -0.44000   -1.36054
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.31000   28.09000   0.22000    0.78320
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.89000   12.97000  -0.08000   -0.61681
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    38.37120   38.67290  -0.30170   -0.78013
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.10730   19.97660   0.13070    0.65427
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.19610   18.46040  -0.26430   -1.43171
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   39.62670   39.80700  -0.18030   -0.45294
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.08580   41.17890  -0.09310   -0.22609
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.66990   43.70300  -0.03310   -0.07574
國泰紐幣2021保本基金                                               12.20750   12.20850  -0.00100   -0.00819
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.49670   12.49650   0.00020    0.00160
國泰紐幣保本基金                                                   12.46050   12.46040   0.00010    0.00080
國泰高科技基金                                                     11.82000   11.98000  -0.16000   -1.33556
國泰國泰基金台幣I級別                                              21.77000   21.99000  -0.22000   -1.00045
國泰國泰基金台幣級別                                               21.77000   21.99000  -0.22000   -1.00045
國泰富時中國A50基金                                                18.18000   18.17000   0.01000    0.05504
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33660    0.33670  -0.00010   -0.02970
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47250    0.47570  -0.00320   -0.67269
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.62000   11.64000  -0.02000   -0.17182
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37580    0.37610  -0.00030   -0.07977
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.52760    0.53140  -0.00380   -0.71509
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.35060    0.35030   0.00030    0.08564
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.49230    0.49490  -0.00260   -0.52536
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.50440   10.49120   0.01320    0.12582
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.50140    7.49200   0.00940    0.12547
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35530    0.35480   0.00050    0.14092
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25180    0.25140   0.00040    0.15911
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.21180    2.20200   0.00980    0.44505
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.90260    9.85200   0.05060    0.51360
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32060    0.31880   0.00180    0.56462
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       39.93910   39.99300  -0.05390   -0.13477
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            18.76000   18.76000   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.68000   11.54000   0.14000    1.21317
國泰新興市場基金美元級別                                            0.37930    0.37460   0.00470    1.25467
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.22970    2.22850   0.00120    0.05385
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.46010    1.45930   0.00080    0.05482
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33570    0.33510   0.00060    0.17905
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33420    0.33340   0.00080    0.23995
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22200    0.22160   0.00040    0.18051
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.28970   10.27260   0.01710    0.16646
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.61150    6.60050   0.01100    0.16665
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.73000   13.70000   0.03000    0.21898
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.59000   36.77000  -0.18000   -0.48953
國泰價值卓越基金                                                   14.04000   14.25000  -0.21000   -1.47368
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.08000   11.13000  -0.05000   -0.44924
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.37810    0.37980  -0.00170   -0.44760
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.81540   38.84970  -0.03430   -0.08829
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.91000   21.96000  -0.05000   -0.22769
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.02000   18.80000   0.22000    1.17021
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.56000   19.53000   0.03000    0.15361
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.08830   12.09090  -0.00260   -0.02150
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39680    0.39670   0.00010    0.02521
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.62210    9.62750  -0.00540   -0.05609
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.29260    8.29400  -0.00140   -0.01688
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.73520   10.74120  -0.00600   -0.05586
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.36300    9.36460  -0.00160   -0.01709
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.20470   11.20390   0.00080    0.00714
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.85230    9.82890   0.02340    0.23807
第一金大中華基金                                                   26.03000   26.38000  -0.35000   -1.32676
第一金小型精選基金                                                 33.89000   34.10000  -0.21000   -0.61584
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.28000   12.08000   0.20000    1.65563
第一金中國世紀基金-美元                                             7.69440    7.56050   0.13390    1.77105
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.69510    7.56110   0.13400    1.77223
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.03000    8.88000   0.15000    1.68919
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.03000    8.88000   0.15000    1.68919
第一金中概平衡基金                                                 24.56000   24.89000  -0.33000   -1.32583
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25630   15.25610   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.90700  177.90500   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.18100   10.24630  -0.06530   -0.63730
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.18100   10.24630  -0.06530   -0.63730
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.35000   10.42000  -0.07000   -0.67179
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.35000   10.42000  -0.07000   -0.67179
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.59430   14.64350  -0.04920   -0.33599
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.59510   14.64420  -0.04910   -0.33529
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               13.99000   14.05000  -0.06000   -0.42705
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             14.00000   14.05000  -0.05000   -0.35587
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.81610    9.82920  -0.01310   -0.13328
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.81940    9.83240  -0.01300   -0.13222
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.47090    9.48750  -0.01660   -0.17497
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.49580    9.51250  -0.01670   -0.17556
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.32610   10.33980  -0.01370   -0.13250
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.97500    9.99260  -0.01760   -0.17613
第一金全球大趨勢基金                                               24.03000   24.10000  -0.07000   -0.29046
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.26600    8.31960  -0.05360   -0.64426
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.87810    5.91630  -0.03820   -0.64567
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.22980    9.27080  -0.04100   -0.44225
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.23100    9.27190  -0.04090   -0.44112
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.95000    8.99000  -0.04000   -0.44494
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.95000    8.99000  -0.04000   -0.44494
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.62170    9.66430  -0.04260   -0.44080
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.62300    9.66570  -0.04270   -0.44177
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.33000    9.37000  -0.04000   -0.42689
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.33000    9.37000  -0.04000   -0.42689
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.56730    8.58450  -0.01720   -0.20036
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.15940   10.17990  -0.02050   -0.20138
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.67850    9.67930  -0.00080   -0.00827
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.67760    9.67840  -0.00080   -0.00827
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.97450    7.97540  -0.00090   -0.01128
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.84760    8.85170  -0.00410   -0.04632
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.84810    8.85220  -0.00410   -0.04632
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.25160   11.25220  -0.00060   -0.00533
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.25250   11.25340  -0.00090   -0.00800
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.05640   10.05760  -0.00120   -0.01193
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.87430   14.88110  -0.00680   -0.04570
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.37390   14.33500   0.03890    0.27136
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.39180   14.35290   0.03890    0.27103
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.54000   13.51000   0.03000    0.22206
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.57000   13.54000   0.03000    0.22157
第一金亞洲科技基金                                                 18.85000   18.64000   0.21000    1.12661
第一金亞洲新興市場基金                                             13.02000   12.94000   0.08000    0.61824
第一金店頭市場基金                                                  8.57000    8.66000  -0.09000   -1.03926
第一金創新趨勢基金                                                 22.18000   22.52000  -0.34000   -1.50977
第一金電子基金                                                     31.79000   32.40000  -0.61000   -1.88272
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.22000   20.38000  -0.16000   -0.78508
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.99000   18.94000   0.05000    0.26399
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.15000    8.12000   0.03000    0.36946
統一大中華中小基金(美元)                                            7.47000    7.44000   0.03000    0.40323
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.03000   10.98000   0.05000    0.45537
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
統一大滿貫基金-A類型                                               32.63000   33.30000  -0.67000   -2.01201
統一大滿貫基金-I類型                                               32.63000   33.30000  -0.67000   -2.01201
統一大龍印基金                                                     14.22000   14.20000   0.02000    0.14085
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.74000    8.64000   0.10000    1.15741
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.03000    7.92000   0.11000    1.38889
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.11000    8.98000   0.13000    1.44766
統一中小基金                                                       23.91000   24.48000  -0.57000   -2.32843
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.77270    9.80050  -0.02780   -0.28366
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.15030    9.14360   0.00670    0.07328
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.86930    8.86650   0.00280    0.03158
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.66580   11.69910  -0.03330   -0.28464
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.85510   10.84730   0.00780    0.07191
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.51240   10.50920   0.00320    0.03045
統一台灣動力基金                                                   15.86000   16.30000  -0.44000   -2.69939
統一全天候基金-A類型                                              105.17000  106.57000  -1.40000   -1.31369
統一全天候基金-I類型                                              105.24000  106.63000  -1.39000   -1.30357
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.79500    8.84320  -0.04820   -0.54505
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.52770    8.54390  -0.01620   -0.18961
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.50030    8.51920  -0.01890   -0.22185
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.13190    9.18200  -0.05010   -0.54563
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.86200    8.87880  -0.01680   -0.18921
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.82620    8.84580  -0.01960   -0.22157
統一全球債券組合基金                                               11.93280   11.94080  -0.00800   -0.06700
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.72000   16.88000  -0.16000   -0.94787
統一全球新科技基金(美元)                                           15.78000   15.91000  -0.13000   -0.81710
統一全球新科技基金(新台幣)                                         15.10000   15.23000  -0.13000   -0.85358
統一亞太基金                                                       24.96000   24.74000   0.22000    0.88925
統一亞洲大金磚基金                                                 12.22000   12.11000   0.11000    0.90834
統一奔騰基金                                                       56.94000   57.86000  -0.92000   -1.59004
統一強棒貨幣市場基金                                               16.66470   16.66450   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                9.99000    9.89000   0.10000    1.01112
統一強漢基金(美元)                                                  9.02000    8.92000   0.10000    1.12108
統一強漢基金(新台幣)                                               23.69000   23.43000   0.26000    1.10969
統一統信基金                                                       29.01000   29.44000  -0.43000   -1.46060
統一黑馬基金                                                       56.94000   57.83000  -0.89000   -1.53899
統一新亞洲科技能源基金                                             18.14000   18.02000   0.12000    0.66593
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.89760    7.90600  -0.00840   -0.10625
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.07550   10.08630  -0.01080   -0.10708
統一經建基金                                                       44.35000   44.98000  -0.63000   -1.40062
統一龍馬基金                                                       63.06000   64.07000  -1.01000   -1.57640
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.40000   19.55000  -0.15000   -0.76726
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              44.89000   45.55000  -0.66000   -1.44896
野村中國機會基金                                                   12.70000   12.43000   0.27000    2.17216
野村巴西基金                                                        5.08000    5.06000   0.02000    0.39526
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.23000   12.11000   0.12000    0.99092
野村台灣高股息基金                                                 23.99000   24.32000  -0.33000   -1.35691
野村台灣運籌基金                                                   34.25000   34.75000  -0.50000   -1.43885
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.48970    9.49090  -0.00120   -0.01264
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.41790    9.41610   0.00180    0.01912
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.45660    9.45570   0.00090    0.00952
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.69540    9.69660  -0.00120   -0.01238
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.57440    9.57270   0.00170    0.01776
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.52740    9.52650   0.00090    0.00945
野村平衡基金                                                       18.44000   18.60000  -0.16000   -0.86022
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.30000    9.35000  -0.05000   -0.53476
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.78000    9.86000  -0.08000   -0.81136
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.47000   13.55000  -0.08000   -0.59041
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.14000   11.24000  -0.10000   -0.88968
野村全球生技醫療基金                                               17.97000   18.03000  -0.06000   -0.33278
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.97460    9.99020  -0.01560   -0.15615
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.96360    9.96660  -0.00300   -0.03010
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.96710    9.97290  -0.00580   -0.05816
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.97460    9.99020  -0.01560   -0.15615
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.96360    9.96660  -0.00300   -0.03010
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.96710    9.97300  -0.00590   -0.05916
野村全球品牌基金                                                   28.13000   28.13000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.46000   13.44000   0.02000    0.14881
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.47000   11.45000   0.02000    0.17467
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 20.12000   20.08000   0.04000    0.19920
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.61000   12.59000   0.02000    0.15886
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.01670   10.02130  -0.00460   -0.04590
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.46030   10.46460  -0.00430   -0.04109
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.36480   10.37180  -0.00700   -0.06749
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.52920    9.53650  -0.00730   -0.07655
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.29210    9.30120  -0.00910   -0.09784
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.88270    8.89520  -0.01250   -0.14053
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.29420   11.30260  -0.00840   -0.07432
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.78250   10.79300  -0.01050   -0.09729
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.37250   10.38700  -0.01450   -0.13960
野村成長基金                                                       28.75000   28.97000  -0.22000   -0.75941
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.70550    8.65630   0.04920    0.56837
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.71710    8.66860   0.04850    0.55949
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.88640    8.84190   0.04450    0.50329
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.25590    9.20390   0.05200    0.56498
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.16580    9.11480   0.05100    0.55953
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.34420    9.29740   0.04680    0.50337
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.61000    8.48000   0.13000    1.53302
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.32000   12.14000   0.18000    1.48270
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.25440    9.26210  -0.00770   -0.08313
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.31440    9.32270  -0.00830   -0.08903
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.43450    9.44760  -0.01310   -0.13866
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.84150    9.84760  -0.00610   -0.06194
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.80880    9.81740  -0.00860   -0.08760
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.94070    9.95450  -0.01380   -0.13863
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.49570    8.49030   0.00540    0.06360
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.05260    9.04230   0.01030    0.11391
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.92770    8.91820   0.00950    0.10652
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.01350   13.00530   0.00820    0.06305
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.03820   12.02420   0.01400    0.11643
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.80460    9.79410   0.01050    0.10721
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.03330   10.03970  -0.00640   -0.06375
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.19230   10.19250  -0.00020   -0.00196
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.86280    9.86610  -0.00330   -0.03345
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.41500    9.42120  -0.00620   -0.06581
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.30200   11.30950  -0.00750   -0.06632
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.17470   10.17470   0.00000    0.00000
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.21690   11.21180   0.00510    0.04549
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.71080   10.70590   0.00490    0.04577
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.50390   10.50410  -0.00020   -0.00190
野村泰國基金                                                       43.84000   43.60000   0.24000    0.55046
野村高科技基金                                                     10.07000   10.15000  -0.08000   -0.78818
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.27230   10.26130   0.01100    0.10720
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.35370   10.33740   0.01630    0.15768
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.86080   10.88930  -0.02850   -0.26172
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.71340    9.69690   0.01650    0.17016
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.64830    9.63750   0.01080    0.11206
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.52350    9.51410   0.00940    0.09880
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.95630   11.93800   0.01830    0.15329
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.60920   13.66260  -0.05340   -0.39085
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.88600   10.86750   0.01850    0.17023
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.82000   10.80780   0.01220    0.11288
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.94340   10.93200   0.01140    0.10428
野村貨幣市場基金                                                   16.27230   16.27210   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.70000   15.61000   0.09000    0.57655
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.97160    9.97640  -0.00480   -0.04811
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.88470    9.86860   0.01610    0.16314
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.90580    9.89920   0.00660    0.06667
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.78590    9.78670  -0.00080   -0.00817
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.76900    9.77220  -0.00320   -0.03275
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.75820    9.76340  -0.00520   -0.05326
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.78590    9.78670  -0.00080   -0.00817
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.76900    9.77220  -0.00320   -0.03275
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.75820    9.76340  -0.00520   -0.05326
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.75400    9.75710  -0.00310   -0.03177
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.72810    9.73110  -0.00300   -0.03083
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.72210    9.72840  -0.00630   -0.06476
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.75390    9.75710  -0.00320   -0.03280
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.72810    9.73110  -0.00300   -0.03083
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.72210    9.72840  -0.00630   -0.06476
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.08670   10.09190  -0.00520   -0.05153
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.90990    7.91260  -0.00270   -0.03412
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.76970   11.77370  -0.00400   -0.03397
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.51000    7.46000   0.05000    0.67024
野村精選貨幣市場基金                                               12.08150   12.08140   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.36000   12.39000  -0.03000   -0.24213
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.48000   11.49000  -0.01000   -0.08703
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.25000   11.26000  -0.01000   -0.08881
野村歐洲高股息基金季配型                                            8.00000    7.97000   0.03000    0.37641
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.34000   11.29000   0.05000    0.44287
野村積極成長基金                                                   12.13000   12.22000  -0.09000   -0.73650
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.73000    8.90000  -0.17000   -1.91011
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    31.81000   32.44000  -0.63000   -1.94205
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.37420   10.37600  -0.00180   -0.01735
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.61680    8.61520   0.00160    0.01857
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.95990    7.95930   0.00060    0.00754
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.88920    7.89110  -0.00190   -0.02408
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.75830   11.75550   0.00280    0.02382
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.59960   10.59880   0.00080    0.00755
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.53840   10.54110  -0.00270   -0.02561
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
野村環球基金-人民幣計價                                            16.40000   16.40000   0.00000    0.00000
野村環球基金-美元計價                                              12.80000   12.80000   0.00000    0.00000
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.90000   17.91000  -0.01000   -0.05583
野村鴻利基金                                                       21.25000   21.61000  -0.36000   -1.66590
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86200   16.86190   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.53000   18.81000  -0.28000   -1.48857
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.06000    8.95000   0.11000    1.22905
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.14000   13.15000  -0.01000   -0.07605
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.65000   14.61000   0.04000    0.27379
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.14390   10.15170  -0.00780   -0.07683
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.30780   13.31820  -0.01040   -0.07809
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.95100    9.95230  -0.00130   -0.01306
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.92750    9.91550   0.01200    0.12102
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.54110    9.52070   0.02040    0.21427
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.53810    9.51590   0.02220    0.23329
凱基台商天下基金                                                   12.95000   12.82000   0.13000    1.01404
凱基台灣精五門基金                                                 19.71000   20.03000  -0.32000   -1.59760
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.27070   39.46810  -0.19740   -0.50015
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.63460   39.73450  -0.09990   -0.25142
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.09310   40.13640  -0.04330   -0.10788
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                    10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.90510   10.89520   0.00990    0.09087
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.29000   13.12000   0.17000    1.29573
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.04760   11.87130   0.17630    1.48509
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.86000   11.70000   0.16000    1.36752
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54690   11.54680   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       25.84000   26.20000  -0.36000   -1.37405
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.92000   23.19000  -0.27000   -1.16429
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.22160   22.46550  -0.24390   -1.08566
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.25000   17.06000   0.19000    1.11372
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.48560   16.29870   0.18690    1.14672
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.55000    7.48000   0.07000    0.93583
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.53000   12.50000   0.03000    0.24000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         12.24250   12.20270   0.03980    0.32616
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.70000   11.67000   0.03000    0.25707
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.23140   12.23720  -0.00580   -0.04740
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.53000   12.54000  -0.01000   -0.07974
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.60000   13.58000   0.02000    0.14728
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.32830   13.30090   0.02740    0.20600
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.41000   13.42000  -0.01000   -0.07452
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.28000   36.26000   0.02000    0.05516
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.46000   31.52000  -0.06000   -0.19036
富邦上証180基金                                                    27.58000   27.59000  -0.01000   -0.03625
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18360    0.18100   0.00260    1.43646
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.66000    5.58000   0.08000    1.43369
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.79000    7.78000   0.01000    0.12853
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   35.55000   35.69000  -0.14000   -0.39227
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.15090   11.07670   0.07420    0.66987
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.30450   10.23380   0.07070    0.69085
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.92420    9.85220   0.07200    0.73080
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.71410    9.64950   0.06460    0.66946
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.90420    8.84320   0.06100    0.68980
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.58270    8.52050   0.06220    0.73000
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.16410   20.19050  -0.02640   -0.13075
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.36810   11.36720   0.00090    0.00792
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.42140   10.41230   0.00910    0.08740
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.84660   12.83440   0.01220    0.09506
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89130    1.88970   0.00160    0.08467
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.31070    9.30190   0.00880    0.09460
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.41890    1.41770   0.00120    0.08464
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.76730   11.76850  -0.00120   -0.01020
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71570    1.71510   0.00060    0.03498
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.13180   10.13280  -0.00100   -0.00987
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49610    1.49560   0.00050    0.03343
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.13000   14.12000   0.01000    0.07082
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  24.64000   24.66000  -0.02000   -0.08110
富邦日本東証基金                                                   22.99000   22.97000   0.02000    0.08707
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.47000   45.25000   0.22000    0.48619
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.78000   48.08000  -0.30000   -0.62396
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.74000   52.79000  -0.05000   -0.09471
富邦台灣心基金                                                     21.21000   21.45000  -0.24000   -1.11888
富邦台灣釆吉50基金                                                 49.56000   49.57000  -0.01000   -0.02017
富邦台灣科技指數基金                                               55.81000   55.78000   0.03000    0.05378
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.00010   41.19380  -0.19370   -0.47022
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.61220   41.66550  -0.05330   -0.12792
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29520    0.29620  -0.00100   -0.33761
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.29000    9.33000  -0.04000   -0.42872
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.51240    2.51590  -0.00350   -0.13912
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33860    0.33850   0.00010    0.02954
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.51000   10.50740   0.00260    0.02474
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17670    2.17970  -0.00300   -0.13763
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32390    0.32380   0.00010    0.03088
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.04630    9.04400   0.00230    0.02543
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.08000   23.26000  -0.18000   -0.77386
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.10000   14.06000   0.04000    0.28450
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 31.77000   32.05000  -0.28000   -0.87363
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64510   15.64490   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.98640   40.00850  -0.02210   -0.05524
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.48190   39.65110  -0.16920   -0.42672
富邦長紅基金                                                       59.76000   60.65000  -0.89000   -1.46744
富邦科技基金                                                       22.51000   22.84000  -0.33000   -1.44483
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.50570   40.56240  -0.05670   -0.13978
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.89920   39.28130  -0.38210   -0.97273
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.91580   39.06070  -0.14490   -0.37096
富邦恒生國企ETF基金                                                20.36000   20.27000   0.09000    0.44401
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.03000   14.09000  -0.06000   -0.42583
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.87000   27.64000   0.23000    0.83213
富邦高成長基金                                                     23.18000   23.43000  -0.25000   -1.06701
富邦基金A類型                                                      12.84000   13.03000  -0.19000   -1.45817
富邦基金I類型                                                      12.84000   13.03000  -0.19000   -1.45817
富邦深証100基金                                                     8.76000    8.76000   0.00000    0.00000
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.57000   20.50000   0.07000    0.34146
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41530    0.41570  -0.00040   -0.09622
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.38330   12.39120  -0.00790   -0.06375
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.54130    9.54740  -0.00610   -0.06389
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30660    0.30690  -0.00030   -0.09775
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.86350    8.86920  -0.00570   -0.06427
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.04800    8.99160   0.05640    0.62725
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.54020    9.48690   0.05330    0.56183
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.88750    8.83200   0.05550    0.62840
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.36310    9.31070   0.05240    0.56279
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.46000   20.65000  -0.19000   -0.92010
富邦精準基金                                                       43.47000   43.98000  -0.51000   -1.15962
富邦精銳中小基金                                                   10.65000   10.77000  -0.12000   -1.11421
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.24000   18.40000  -0.16000   -0.86957
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.58000   22.58000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.45000    7.43000   0.02000    0.26918
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.81000   15.89000  -0.08000   -0.50346
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.86000   19.95000  -0.09000   -0.45113
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.07230   10.03860   0.03370    0.33570
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.96310    9.91130   0.05180    0.52264
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.09270   10.04870   0.04400    0.43787
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.77800    9.74530   0.03270    0.33555
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.62960    9.57940   0.05020    0.52404
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.73680    9.69440   0.04240    0.43737
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富達台灣成長基金                                                   30.71000   30.81000  -0.10000   -0.32457
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.60370    8.59470   0.00900    0.10472
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.17560    9.16890   0.00670    0.07307
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.88730    8.88270   0.00460    0.05179
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.64330    9.63320   0.01010    0.10485
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.69540    9.68830   0.00710    0.07328
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.39480    9.39000   0.00480    0.05112
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.47320    9.46810   0.00510    0.05387
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.29610    8.30390  -0.00780   -0.09393
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.35120    9.36300  -0.01180   -0.12603
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.82510    8.83800  -0.01290   -0.14596
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.35760   10.36760  -0.01000   -0.09645
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.17790   10.19070  -0.01280   -0.12560
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.68140    9.69570  -0.01430   -0.14749
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.95370    8.96670  -0.01300   -0.14498
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.51900    9.53300  -0.01400   -0.14686
富達卓越領航全球組合基金                                           15.54000   15.49000   0.05000    0.32279
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.47990    8.48610  -0.00620   -0.07306
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.21660    9.22630  -0.00970   -0.10513
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.89200    8.90310  -0.01110   -0.12468
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.69550    9.70280  -0.00730   -0.07524
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.70870    9.71890  -0.01020   -0.10495
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.40320    9.41490  -0.01170   -0.12427
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.98770    8.99880  -0.01110   -0.12335
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.47950    9.49120  -0.01170   -0.12327
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.01000    8.93000   0.08000    0.89586
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.69000    9.59000   0.10000    1.04275
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.50000    8.42000   0.08000    0.95012
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.61000    7.52000   0.09000    1.19681
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.74000    8.63000   0.11000    1.27462
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.53000    8.43000   0.10000    1.18624
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.65410    9.65110   0.00300    0.03108
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.15490    9.14830   0.00660    0.07214
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.76420    8.76140   0.00280    0.03196
富蘭克林華美中華基金                                               11.62000   11.48000   0.14000    1.21951
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               19.94000   20.08000  -0.14000   -0.69721
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 19.70000   19.73000  -0.03000   -0.15205
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.16000   11.09000   0.07000    0.63120
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.82000   10.76000   0.06000    0.55762
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.86700    7.87500  -0.00800   -0.10159
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.97770    8.98310  -0.00540   -0.06011
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.69110    9.69690  -0.00580   -0.05981
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.23580    9.24530  -0.00950   -0.10275
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.16130   11.16500  -0.00370   -0.03314
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.77470    8.77760  -0.00290   -0.03304
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.17610    9.17910  -0.00300   -0.03268
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.41990   13.40760   0.01230    0.09174
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.35110   10.34170   0.00940    0.09089
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.20520   10.21040  -0.00520   -0.05093
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.70240    7.70630  -0.00390   -0.05061
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.16560    9.17020  -0.00460   -0.05016
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.79190   10.80180  -0.00990   -0.09165
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.60550    7.61250  -0.00700   -0.09195
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.06940    9.07780  -0.00840   -0.09253
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.50280   10.50520  -0.00240   -0.02285
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.74800    7.74980  -0.00180   -0.02323
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.13080    8.13180  -0.00100   -0.01230
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.12410    9.12170   0.00240    0.02631
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.92850    9.92590   0.00260    0.02619
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.54950   12.55100  -0.00150   -0.01195
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.51000    8.49000   0.02000    0.23557
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.74000    8.71000   0.03000    0.34443
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.36000    9.47000  -0.11000   -1.16156
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.15000   12.30000  -0.15000   -1.21951
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.64000    9.59000   0.05000    0.52138
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.60000    9.55000   0.05000    0.52356
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.36000   10.31000   0.05000    0.48497
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.34000    9.30000   0.04000    0.43011
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.36070   13.33720   0.02350    0.17620
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.79000    9.73000   0.06000    0.61665
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.00000    9.95000   0.05000    0.50251
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.60000    9.53000   0.07000    0.73452
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
富蘭克林華美第一富基金                                             37.68000   37.93000  -0.25000   -0.65911
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30710   10.30690   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.97000   15.05000  -0.08000   -0.53156
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.98000   14.03000  -0.05000   -0.35638
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.19000   16.26000  -0.07000   -0.43050
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.89440    7.83640   0.05800    0.74014
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.46510   10.40400   0.06110    0.58727
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.40060    9.39780   0.00280    0.02979
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.82990   10.82660   0.00330    0.03048
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.73630    6.73670  -0.00040   -0.00594
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.87550    8.87250   0.00300    0.03381
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.98560    9.98220   0.00340    0.03406
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.36780   10.36830  -0.00050   -0.00482
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.59000   20.62000  -0.03000   -0.14549
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.64750   11.64670   0.00080    0.00687
復華人生目標基金                                                   36.41080   36.72520  -0.31440   -0.85609
復華大中華中小策略基金                                              8.40000    8.28000   0.12000    1.44928
復華中小精選基金                                                   68.13000   68.53000  -0.40000   -0.58369
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.65390   49.65890  -0.00500   -0.01007
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.56000    8.41000   0.15000    1.78359
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.64000    7.50000   0.14000    1.86667
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
復華台灣智能基金                                                   11.75000   11.80000  -0.05000   -0.42373
復華全方位基金                                                     28.80000   29.05000  -0.25000   -0.86059
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.60000   13.68000  -0.08000   -0.58480
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.32000   21.45000  -0.13000   -0.60606
復華全球平衡基金-美元                                               9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.43000   20.41000   0.02000    0.09799
復華全球物聯網科技基金-美元                                        16.74000   16.85000  -0.11000   -0.65282
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.06000   16.18000  -0.12000   -0.74166
復華全球原物料基金                                                  9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.36000   13.35000   0.01000    0.07491
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.45580   11.46320  -0.00740   -0.06455
復華全球債券基金                                                   13.29010   13.31850  -0.02840   -0.21324
復華全球債券組合基金                                               14.61000   14.62000  -0.01000   -0.06840
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.77000   14.93000  -0.16000   -1.07167
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.35000   10.46000  -0.11000   -1.05163
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
復華有利貨幣市場基金                                               13.44030   13.44020   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.60000   11.57000   0.03000    0.25929
復華亞太成長基金                                                   14.64000   14.72000  -0.08000   -0.54348
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
復華東協世紀基金                                                   12.17000   12.08000   0.09000    0.74503
復華南非幣長期收益基金A                                            12.89000   12.78000   0.11000    0.86072
復華南非幣長期收益基金B                                             7.93000    7.86000   0.07000    0.89059
復華南非幣短期收益基金A                                            13.54000   13.51000   0.03000    0.22206
復華南非幣短期收益基金B                                             8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
復華美國新星基金-美元                                              13.10000   13.15000  -0.05000   -0.38023
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.21000   13.27000  -0.06000   -0.45215
復華恒生基金                                                       20.65000   20.60000   0.05000    0.24272
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.84000    8.86000  -0.02000   -0.22573
復華恒生單日正向二倍基金                                           30.36000   30.25000   0.11000    0.36364
復華神盾基金                                                       24.21650   24.36990  -0.15340   -0.62947
復華高成長基金                                                     64.10000   64.79000  -0.69000   -1.06498
復華高益策略組合基金                                               13.08000   13.08000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.40140   14.40120   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           19.47000   19.60000  -0.13000   -0.66327
復華富時台灣高股息低波動基金                                       53.52000   53.57000  -0.05000   -0.09334
復華復華基金                                                       20.05000   20.27000  -0.22000   -1.08535
復華華人世紀基金                                                   15.77000   15.70000   0.07000    0.44586
復華傳家二號基金                                                   29.60220   29.82920  -0.22700   -0.76100
復華傳家基金                                                       22.25050   22.22300   0.02750    0.12375
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.80000   14.84000  -0.04000   -0.26954
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.22000   14.23000  -0.01000   -0.07027
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
復華新興人民幣債券基金A                                            11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.28000   19.35000  -0.07000   -0.36176
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.43000    5.42000   0.01000    0.18450
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.08000   12.06000   0.02000    0.16584
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.15000   12.13000   0.02000    0.16488
復華新興市場短期收益基金                                           10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.85000    8.83000   0.02000    0.22650
復華滬深300 A股基金                                                20.35000   20.36000  -0.01000   -0.04912
復華數位經濟基金                                                   51.52000   51.54000  -0.02000   -0.03880
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               10.69000   10.51000   0.18000    1.71265
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.72550    9.71860   0.00690    0.07100
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.55700    9.55210   0.00490    0.05130
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.87940    9.87240   0.00700    0.07090
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.67350    9.66860   0.00490    0.05068
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.55010    9.54250   0.00760    0.07964
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.03630   10.03470   0.00160    0.01594
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.57350    9.56890   0.00460    0.04807
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.06270   10.06430  -0.00160   -0.01590
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.57280    9.56810   0.00470    0.04912
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.06450   10.06620  -0.00170   -0.01689
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.99490   10.00310  -0.00820   -0.08197
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.00080    9.99290   0.00790    0.07906
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.99690    9.99550   0.00140    0.01401
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.83200    9.80300   0.02900    0.29583
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.75500   10.70940   0.04560    0.42579
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.83500    9.82690   0.00810    0.08243
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.83210    9.80320   0.02890    0.29480
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.75320   10.70760   0.04560    0.42587
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.83520    9.82700   0.00820    0.08344
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.86460    9.86280   0.00180    0.01825
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.10990    9.10840   0.00150    0.01647
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.23740    8.21620   0.02120    0.25803
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.19790    8.18220   0.01570    0.19188
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.38480   11.38300   0.00180    0.01581
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.31500   10.28870   0.02630    0.25562
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.38330   10.36350   0.01980    0.19106
景順主流基金                                                       16.42000   16.66000  -0.24000   -1.44058
景順台灣科技基金                                                   28.60000   29.02000  -0.42000   -1.44728
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.10000   11.11000  -0.01000   -0.09001
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
景順全球科技基金                                                   22.72000   22.69000   0.03000    0.13222
景順全球康健基金                                                   19.63000   19.64000  -0.01000   -0.05092
景順貨幣市場基金                                                   15.94140   15.94120   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       30.21000   30.65000  -0.44000   -1.43556
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.62000   14.48000   0.14000    0.96685
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.64000   13.52000   0.12000    0.88757
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.19000   11.20000  -0.01000   -0.08929
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.35000   11.36000  -0.01000   -0.08803
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.43000   11.44000  -0.01000   -0.08741
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.60000   11.62000  -0.02000   -0.17212
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.85000    9.98000  -0.13000   -1.30261
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.00000   10.13000  -0.13000   -1.28332
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.08000   10.21000  -0.13000   -1.27326
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.28000   10.42000  -0.14000   -1.34357
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.63730    8.63510   0.00220    0.02548
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.93250    7.93990  -0.00740   -0.09320
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.09740   11.09470   0.00270    0.02434
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.17100   10.18050  -0.00950   -0.09332
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.49000    7.38000   0.11000    1.49051
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.20000    7.09000   0.11000    1.55148
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.54000   10.39000   0.15000    1.44370
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.34580    9.33810   0.00770    0.08246
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.52100    9.51940   0.00160    0.01681
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.63000    9.62210   0.00790    0.08210
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.81300    9.81130   0.00170    0.01733
華南永昌永昌基金                                                   18.40000   18.60000  -0.20000   -1.07527
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.27040   14.27370  -0.00330   -0.02312
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
華南永昌全球精品基金                                               16.11000   16.11000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.51000   11.44000   0.07000    0.61189
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.48000   11.41000   0.07000    0.61350
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.87000   13.77000   0.10000    0.72622
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.73000   13.64000   0.09000    0.65982
華南永昌物聯網精選基金                                             10.92000   11.06000  -0.14000   -1.26582
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21010   16.20990   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.41060   23.69860  -0.28800   -1.21526
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94090   11.94080   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.19490   10.19450   0.00040    0.00392
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.11740   10.10910   0.00830    0.08210
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.84860    9.84820   0.00040    0.00406
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.74410    9.73610   0.00800    0.08217
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.99700    9.99910  -0.00210   -0.02100
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.86520    9.85960   0.00560    0.05680
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.75420    9.75630  -0.00210   -0.02152
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.61840    9.61290   0.00550    0.05721
華頓中小型基金                                                     24.98000   25.27000  -0.29000   -1.14761
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.66690   11.66950  -0.00260   -0.02228
華頓台灣基金                                                       26.07000   26.34000  -0.27000   -1.02506
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52320   11.52310   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               18.14000   18.17000  -0.03000   -0.16511
華頓全球高收益債券基金A                                            13.43070   13.43030   0.00040    0.00298
華頓全球高收益債券基金B                                             8.27930    8.27900   0.00030    0.00362
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.84000    5.85000  -0.01000   -0.17094
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.53640    2.49610   0.04030    1.61452
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.40020   11.19940   0.20080    1.79295
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.37020    0.36350   0.00670    1.84319
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.24150   11.18400   0.05750    0.51413
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.20400   10.15530   0.04870    0.47955
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.04510    9.97620   0.06890    0.69064
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.04570    8.98370   0.06200    0.69014
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.26690   10.18990   0.07700    0.75565
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.27950    9.20880   0.07070    0.76774
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.46000   10.33000   0.13000    1.25847
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.05000    8.92000   0.13000    1.45740
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.72000    9.58000   0.14000    1.46138
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.48950    2.49200  -0.00250   -0.10032
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.03640    2.04060  -0.00420   -0.20582
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.71550   11.70000   0.01550    0.13248
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.47100    9.45850   0.01250    0.13216
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36270    0.36220   0.00050    0.13805
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29900    0.29840   0.00060    0.20107
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.28000    3.23000   0.05000    1.54799
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.73000   14.49000   0.24000    1.65631
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.48000    0.47000   0.01000    2.12766
匯豐台灣精典基金                                                   24.16000   24.25000  -0.09000   -0.37113
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.71000   12.67000   0.04000    0.31571
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.47000    8.45000   0.02000    0.23669
匯豐安富基金                                                       25.57000   25.62000  -0.05000   -0.19516
匯豐成功基金                                                       42.86000   42.88000  -0.02000   -0.04664
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.15000   11.11000   0.04000    0.36004
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.30000   11.27000   0.03000    0.26619
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.96000   10.88000   0.08000    0.73529
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56210    2.56720  -0.00510   -0.19866
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.32350    2.32880  -0.00530   -0.22759
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.47120   11.46980   0.00140    0.01221
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.81680    7.81530   0.00150    0.01919
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37470    0.37450   0.00020    0.05340
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33210    0.33190   0.00020    0.06026
匯豐金磚動力基金                                                   13.58000   13.40000   0.18000    1.34328
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98270   14.98260   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.62000    4.54000   0.08000    1.76211
匯豐新鑽動力基金                                                   10.70000   10.59000   0.11000    1.03872
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.26360    5.22650   0.03710    0.70984
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.88480    8.84780   0.03700    0.41818
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 51.98000   52.18000  -0.20000   -0.38329
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 51.98000   52.18000  -0.20000   -0.38329
匯豐龍騰電子基金                                                   35.05000   35.30000  -0.25000   -0.70822
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.19200   12.19460  -0.00260   -0.02132
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.19000   18.46000  -0.27000   -1.46262
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.31000    9.18000   0.13000    1.41612
新光中國成長基金(美元)                                              9.36000    9.22000   0.14000    1.51844
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.32000    9.19000   0.13000    1.41458
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.38650   10.35210   0.03440    0.33230
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.61060    9.59240   0.01820    0.18973
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.89360    9.88510   0.00850    0.08599
新光台灣富貴基金                                                   22.97000   23.13000  -0.16000   -0.69174
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.95000    8.97000  -0.02000   -0.22297
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.34000   12.31000   0.03000    0.24370
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       12.01000   11.99000   0.02000    0.16681
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.99920   10.00720  -0.00800   -0.07994
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.75650    9.77450  -0.01800   -0.18415
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.61480    9.62210  -0.00730   -0.07587
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.37020    9.38740  -0.01720   -0.18322
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44830   15.44810   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.05000    9.02000   0.03000    0.33259
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.42000    9.39000   0.03000    0.31949
新光亞洲精選基金-美金                                              22.23000   22.00000   0.23000    1.04545
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.49000   22.28000   0.21000    0.94255
新光兩岸優勢基金                                                   10.88000   10.73000   0.15000    1.39795
新光店頭基金                                                       24.05000   24.24000  -0.19000   -0.78383
新光南非幣保本基金                                                 11.93000   11.93000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.47000   10.50000  -0.03000   -0.28571
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.16000    9.19000  -0.03000   -0.32644
新光特選內需收益ETF基金                                            20.89000   21.10000  -0.21000   -0.99526
新光創新科技基金                                                   14.83000   14.88000  -0.05000   -0.33602
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.78970    9.76840   0.02130    0.21805
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.03350   10.03450  -0.00100   -0.00997
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.67370    9.67390  -0.00020   -0.00207
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.23480    9.21450   0.02030    0.22030
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.47140    9.47220  -0.00080   -0.00845
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.12880    9.12910  -0.00030   -0.00329
新光澳幣八年期保本基金                                             10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
新光澳幣十年期保本基金                                             10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
新光澳幣保本基金                                                   11.92000   11.94000  -0.02000   -0.16750
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.07800   10.07800   0.00000    0.00000
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.67630    9.67610   0.00020    0.00207
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.65110    9.65520  -0.00410   -0.04246
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.98320    9.98740  -0.00420   -0.04205
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.93310    9.93380  -0.00070   -0.00705
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.60000    9.60070  -0.00070   -0.00729
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.57680    9.58650  -0.00970   -0.10118
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.90910    9.91940  -0.01030   -0.10384
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.57000    7.55000   0.02000    0.26490
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.77470    9.76470   0.01000    0.10241
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.28580    9.27670   0.00910    0.09810
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.68890    9.67750   0.01140    0.11780
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.26800    9.25710   0.01090    0.11775
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.33740    9.33510   0.00230    0.02464
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.82390    9.82100   0.00290    0.02953
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.75280   13.74200   0.01080    0.07859
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.40550    8.39890   0.00660    0.07858
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.31560   37.49310  -0.17750   -0.47342
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.15130   38.40960  -0.25830   -0.67249
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.32950   39.51380  -0.18430   -0.46642
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.21780   11.21660   0.00120    0.01070
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.01010    9.98600   0.02410    0.24134
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.02180   11.85280   0.16900    1.42582
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.02490    8.87140   0.15350    1.73028
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.32000    9.17000   0.15000    1.63577
群益大印度基金-人民幣                                              13.35800   13.54110  -0.18310   -1.35218
群益大印度基金-美元                                                12.61790   12.75260  -0.13470   -1.05626
群益大印度基金-新臺幣                                              11.95000   12.08000  -0.13000   -1.07616
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.84110   12.86260  -0.02150   -0.16715
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.43760   12.42120   0.01640    0.13203
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.82990   11.84980  -0.01990   -0.16794
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.45600   10.44220   0.01380    0.13216
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.30490   10.32220  -0.01730   -0.16760
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   9.14450    9.13230   0.01220    0.13359
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.87970    9.89630  -0.01660   -0.16774
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   9.06090    9.04890   0.01200    0.13261
群益中小型股基金                                                   40.78000   41.58000  -0.80000   -1.92400
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.58070    9.55150   0.02920    0.30571
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.93370    8.87970   0.05400    0.60813
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.36600    8.32080   0.04520    0.54322
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.41230    8.38660   0.02570    0.30644
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.84360    7.79620   0.04740    0.60799
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.34590    7.30630   0.03960    0.54200
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.89800   10.90860  -0.01060   -0.09717
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.56340   10.57150  -0.00810   -0.07662
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.77310    9.76820   0.00490    0.05016
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.14800    8.03970   0.10830    1.34707
群益中國新機會基金N-美元                                            7.51450    7.39240   0.12210    1.65170
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.02000    7.89000   0.13000    1.64766
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.22610    7.13000   0.09610    1.34783
群益中國新機會基金-美元                                             8.03480    7.90420   0.13060    1.65229
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.65000    7.53000   0.12000    1.59363
群益平衡王基金                                                     18.68930   18.79150  -0.10220   -0.54386
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.24000    8.31000  -0.07000   -0.84236
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.95000    6.00000  -0.05000   -0.83333
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.05790   11.20350  -0.14560   -1.29959
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.60110   10.70850  -0.10740   -1.00294
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.03000   10.14000  -0.11000   -1.08481
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.87510   10.00520  -0.13010   -1.30032
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.46680    9.56280  -0.09600   -1.00389
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.96000    9.06000  -0.10000   -1.10375
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.03710   10.06420  -0.02710   -0.26927
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.83480    9.86330  -0.02850   -0.28895
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.33970    9.36490  -0.02520   -0.26909
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.26230    9.28920  -0.02690   -0.28958
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.24000    9.27000  -0.03000   -0.32362
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.09520   10.12250  -0.02730   -0.26970
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.14320   10.17270  -0.02950   -0.28999
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.50420    9.52990  -0.02570   -0.26968
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.91010    9.93880  -0.02870   -0.28877
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.14000   10.17000  -0.03000   -0.29499
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.09210   10.08770   0.00440    0.04362
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.27630    7.27320   0.00310    0.04262
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.20370   10.20450  -0.00080   -0.00784
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.10120   10.10200  -0.00080   -0.00792
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.24680   10.25140  -0.00460   -0.04487
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.02590   10.02660  -0.00070   -0.00698
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.95020    9.95100  -0.00080   -0.00804
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.09380   10.09830  -0.00450   -0.04456
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.20370   10.20450  -0.00080   -0.00784
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.10120   10.10200  -0.00080   -0.00792
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.24680   10.25140  -0.00460   -0.04487
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.02590   10.02670  -0.00080   -0.00798
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.95020    9.95100  -0.00080   -0.00804
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.09380   10.09830  -0.00450   -0.04456
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.93880    9.94830  -0.00950   -0.09549
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.54000   11.56000  -0.02000   -0.17301
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.26250   16.27810  -0.01560   -0.09583
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.01000   16.04000  -0.03000   -0.18703
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.11000   10.23000  -0.12000   -1.17302
群益印度中小基金N-美元                                              9.20900    9.34070  -0.13170   -1.40996
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.69000    8.82000  -0.13000   -1.47392
群益印度中小基金-人民幣                                            14.78630   15.04290  -0.25660   -1.70579
群益印度中小基金-美元                                              13.17140   13.35980  -0.18840   -1.41020
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.20000   15.43000  -0.23000   -1.49060
群益多利策略組合基金                                               11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.56000   13.56000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.45000   15.46000  -0.01000   -0.06468
群益安家基金                                                       24.38310   24.79330  -0.41020   -1.65448
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08970   16.08950   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               24.14000   24.15000  -0.01000   -0.04141
群益亞太中小基金                                                   11.28000   11.22000   0.06000    0.53476
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.97000   15.87000   0.10000    0.63012
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.68650    9.69050  -0.00400   -0.04128
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.41220    7.41530  -0.00310   -0.04181
群益店頭市場基金                                                   94.96000   95.93000  -0.97000   -1.01115
群益東方盛世基金                                                    9.04000    9.00000   0.04000    0.44444
群益東協成長基金-人民幣                                            12.80410   12.76760   0.03650    0.28588
群益東協成長基金-美元                                              11.28810   11.22210   0.06600    0.58813
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.14000   11.09000   0.05000    0.45086
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.33490   11.31970   0.01520    0.13428
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.75760   10.74330   0.01430    0.13311
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.21530   10.20560   0.00970    0.09505
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.86360    9.85030   0.01330    0.13502
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.36440    9.35190   0.01250    0.13366
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.89010    8.88180   0.00830    0.09345
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.65260    9.63960   0.01300    0.13486
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.53100    9.51830   0.01270    0.13343
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.93160    9.92230   0.00930    0.09373
群益長安基金                                                       27.11000   27.41000  -0.30000   -1.09449
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.30870   10.33910  -0.03040   -0.29403
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.59440   15.64050  -0.04610   -0.29475
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.03000   15.08000  -0.05000   -0.33156
群益真善美基金                                                     16.00320   16.13620  -0.13300   -0.82423
群益馬拉松基金                                                    118.25000  119.48000  -1.23000   -1.02946
群益馬拉松基金I類型                                               118.28000  119.51000  -1.23000   -1.02920
群益深証中小板基金                                                 11.62000   11.63000  -0.01000   -0.08598
群益創新科技基金                                                   31.14000   31.75000  -0.61000   -1.92126
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.10650    8.92410   0.18240    2.04390
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.41760    8.22420   0.19340    2.35160
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.75000    8.56000   0.19000    2.21963
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.91690    9.71820   0.19870    2.04462
群益華夏盛世基金-美元                                               9.28160    9.06850   0.21310    2.34989
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.28000   14.94000   0.34000    2.27577
群益奧斯卡基金                                                     26.10000   26.43000  -0.33000   -1.24858
群益新興金鑽基金-美元                                              11.09020   11.03540   0.05480    0.49658
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.46000    8.42000   0.04000    0.47506
群益葛萊美基金                                                     22.35000   22.78000  -0.43000   -1.88762
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.24000   20.49000  -0.25000   -1.22011
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.13000    8.11000   0.02000    0.24661
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.90000   13.97000  -0.07000   -0.50107
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.94530   11.95030  -0.00500   -0.04184
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.26220   11.25780   0.00440    0.03908
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.20340   11.20580  -0.00240   -0.02142
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.64270    8.64630  -0.00360   -0.04164
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.04640    9.04280   0.00360    0.03981
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.32000    8.32000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.66220    8.66400  -0.00180   -0.02078
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.10120   10.09730   0.00390    0.03862
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                              10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                       27.87000   28.09000  -0.22000   -0.78320
德信中國精選成長基金                                               10.57000   10.40000   0.17000    1.63462
德信台灣主流中小基金                                               17.49000   17.72000  -0.23000   -1.29797
德信新興股票組合基金                                               10.68000   10.59000   0.09000    0.84986
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93660   11.93640   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                       10.76230   10.76050   0.00180    0.01673
德信數位時代基金                                                   27.16000   27.24000  -0.08000   -0.29369
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66520   11.66510   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.85000   15.08000  -0.23000   -1.52520
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.37000   19.21000   0.16000    0.83290
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.34610   10.34520   0.00090    0.00870
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.86740   14.86630   0.00110    0.00740
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.08500    8.07880   0.00620    0.07674
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.92010   10.90460   0.01550    0.14214
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.28320   11.26690   0.01630    0.14467
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.02750   13.01740   0.01010    0.07759
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     18.27000   18.28000  -0.01000   -0.05470
摩根中小基金                                                       21.49000   21.79000  -0.30000   -1.37678
摩根中國A股基金                                                    12.64000   12.39000   0.25000    2.01776
摩根中國A股基金(美元)                                               9.94000    9.74000   0.20000    2.05339
摩根中國亮點基金                                                   12.49000   12.17000   0.32000    2.62942
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.91840   10.82400   0.09440    0.87214
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.08620   11.98640   0.09980    0.83261
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.26120    9.17700   0.08420    0.91751
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.29600   12.18970   0.10630    0.87205
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.10250   13.98600   0.11650    0.83298
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.24000   19.44000  -0.20000   -1.02881
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.24000   19.44000  -0.20000   -1.02881
摩根台灣增長基金                                                   50.31000   50.61000  -0.30000   -0.59277
摩根平衡基金                                                       28.28000   28.34000  -0.06000   -0.21171
摩根全球α基金                                                     19.64000   19.64000   0.00000    0.00000
摩根全球平衡基金                                                   14.89400   14.84950   0.04450    0.29967
摩根全球發現基金                                                   12.87000   12.82000   0.05000    0.39002
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.67050    9.66430   0.00620    0.06415
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.65500   10.64850   0.00650    0.06104
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.06200   10.05340   0.00860    0.08554
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.39250   11.38550   0.00700    0.06148
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.01030   10.00170   0.00860    0.08599
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.57120   10.51870   0.05250    0.49911
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.52100   13.45380   0.06720    0.49949
摩根亞洲基金                                                       55.12000   54.53000   0.59000    1.08197
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.36280    8.35590   0.00690    0.08258
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.73320    9.72160   0.01160    0.11932
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.62380    8.61420   0.00960    0.11144
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.18170   12.17160   0.01010    0.08298
摩根東方內需機會基金                                               17.47000   17.28000   0.19000    1.09954
摩根東方科技基金                                                   33.43000   32.82000   0.61000    1.85862
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.77000    9.69000   0.08000    0.82559
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.07000    9.99000   0.08000    0.80080
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.53000    9.45000   0.08000    0.84656
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.49000   11.40000   0.09000    0.78947
摩根金龍收成基金                                                   20.55000   20.10000   0.45000    2.23881
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08250   15.08240   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   15.01000   14.71000   0.30000    2.03943
摩根新金磚五國基金                                                 10.78000   10.70000   0.08000    0.74766
摩根新絲路基金                                                      9.54000    9.39000   0.15000    1.59744
摩根新興35基金                                                     12.81000   12.69000   0.12000    0.94563
摩根新興日本基金                                                   25.21000   24.81000   0.40000    1.61225
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.17500    7.16720   0.00780    0.10883
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.38590    9.37430   0.01160    0.12374
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.15400    9.14250   0.01150    0.12579
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.39980   10.38900   0.01080    0.10396
摩根新興科技基金                                                   51.90000   52.67000  -0.77000   -1.46193
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.28190    8.29170  -0.00980   -0.11819
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.52690   10.53930  -0.01240   -0.11765
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.41560    8.37080   0.04480    0.53519
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.12960    9.07620   0.05340    0.58835
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.60100    8.55050   0.05050    0.59061
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.68550    9.63390   0.05160    0.53561
摩根龍揚基金                                                       30.65000   29.98000   0.67000    2.23482
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.44000   11.45000  -0.01000   -0.08734
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.31660    9.31310   0.00350    0.03758
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.26990   11.26570   0.00420    0.03728
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     23.40000   23.56000  -0.16000   -0.67912
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.73840   11.73430   0.00410    0.03494
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.99540   10.99070   0.00470    0.04276
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.98940    9.99000  -0.00060   -0.00601
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.14500   10.19260  -0.04760   -0.46701
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.56090    9.60480  -0.04390   -0.45706
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.68050    8.72460  -0.04410   -0.50547
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.31810   10.32530  -0.00720   -0.06973
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.36360   10.37760  -0.01400   -0.13491
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.71010    9.71370  -0.00360   -0.03706
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.84510    9.85510  -0.01000   -0.10147
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.44660    9.47380  -0.02720   -0.28711
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.57750    9.61130  -0.03380   -0.35167
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.22410   11.22570  -0.00160   -0.01425
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.01210   11.01660  -0.00450   -0.04085
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.18540   10.19580  -0.01040   -0.10200
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.61980   10.64810  -0.02830   -0.26578
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.40320   10.43350  -0.03030   -0.29041
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.62500    9.65890  -0.03390   -0.35097
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.01310   22.15870  -0.14560   -0.65708
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.55390    9.53140   0.02250    0.23606
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.85100    9.83420   0.01680    0.17083
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.54590    9.53140   0.01450    0.15213
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.84270    9.83420   0.00850    0.08643
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16710   13.16700   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   11.82000   11.91000  -0.09000   -0.75567
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.11520   16.11630  -0.00110   -0.00683
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.36260   12.32670   0.03590    0.29124
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.95630   11.91260   0.04370    0.36684
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.46480   11.43250   0.03230    0.28253
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.74860   11.75480  -0.00620   -0.05274
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.02390   11.03640  -0.01250   -0.11326
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.44010   10.48930  -0.04920   -0.46905
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.56520    8.60360  -0.03840   -0.44632
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       35.52000   35.82000  -0.30000   -0.83752
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.51000   15.50000   0.01000    0.06452
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.42000   12.42000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.14000   13.13000   0.01000    0.07616
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.32000   12.32000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.90000    7.90000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.96000   11.96000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.85000   10.79000   0.06000    0.55607
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.06000    9.01000   0.05000    0.55494
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          12.11000   12.05000   0.06000    0.49793
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.34000   15.26000   0.08000    0.52425
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.33000   15.25000   0.08000    0.52459
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.16000   10.11000   0.05000    0.49456
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.71000   20.66000   0.05000    0.24201
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.83000   18.80000   0.03000    0.15957
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.00000   12.98000   0.02000    0.15408
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.57000   15.53000   0.04000    0.25757
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.38000   16.33000   0.05000    0.30618
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.40000   15.36000   0.04000    0.26042
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.56000   15.53000   0.03000    0.19317
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.89000   13.86000   0.03000    0.21645
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.93000   13.90000   0.03000    0.21583
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.59000   14.57000   0.02000    0.13727
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.36000   18.35000   0.01000    0.05450
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.23000   17.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.28000   13.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.14000   14.13000   0.01000    0.07077
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.16000   13.16000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.09000    8.10000  -0.01000   -0.12346
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.08000   13.08000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.54000   14.54000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.55000   14.56000  -0.01000   -0.06868
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   14.99930   14.99920   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.35470   10.35210   0.00260    0.02512
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.56190   13.55340   0.00850    0.06271
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.44880    7.44690   0.00190    0.02551
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.82000   13.81000   0.01000    0.07241
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.89000   13.89000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
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瀚亞中小型股基金                                                   20.93000   21.33000  -0.40000   -1.87529
瀚亞中國基金-人民幣                                                11.03000   10.86000   0.17000    1.56538
瀚亞中國基金-新台幣                                                11.59000   11.38000   0.21000    1.84534
瀚亞巴西基金                                                        4.31000    4.31000   0.00000    0.00000
瀚亞外銷基金                                                       41.08000   41.55000  -0.47000   -1.13117
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.74000   11.78000  -0.04000   -0.33956
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.22000   11.22000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.67120   10.67350  -0.00230   -0.02155
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.36580   10.36420   0.00160    0.01544
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.27810   12.28000  -0.00190   -0.01547
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.22160   10.23680  -0.01520   -0.14848
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.47280    7.47500  -0.00220   -0.02943
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.00530    8.00410   0.00120    0.01499
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.11200    8.11330  -0.00130   -0.01602
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.16540    7.17600  -0.01060   -0.14771
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.85240    8.85370  -0.00130   -0.01468
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.19430    9.19680  -0.00250   -0.02718
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.35720    9.35660   0.00060    0.00641
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.22720    9.22860  -0.00140   -0.01517
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.72000   11.76000  -0.04000   -0.34014
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.43000   11.43000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.81000   10.84000  -0.03000   -0.27675
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.76450    9.81020  -0.04570   -0.46584
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.75940    9.83090  -0.07150   -0.72730
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.70840    9.74750  -0.03910   -0.40113
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.76450    9.81020  -0.04570   -0.46584
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.80000   13.99000  -0.19000   -1.35811
瀚亞印度基金-美元                                                  13.06000   13.19000  -0.13000   -0.98560
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.95000   29.27000  -0.32000   -1.09327
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.20000   12.14000   0.06000    0.49423
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.85000   11.77000   0.08000    0.67969
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.68000   10.57000   0.11000    1.04068
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.03000   14.88000   0.15000    1.00806
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.41000    9.34000   0.07000    0.74946
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.15000    9.05000   0.10000    1.10497
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.16000    9.07000   0.09000    0.99228
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.86000   11.81000   0.05000    0.42337
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.77810   11.74070   0.03740    0.31855
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.75880   13.77550  -0.01670   -0.12123
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.80070   10.74600   0.05470    0.50903
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.58650   10.53840   0.04810    0.45643
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.78000   11.76820   0.01180    0.10027
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.06240    9.03320   0.02920    0.32325
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.01410   10.01090   0.00320    0.03197
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.96250    8.91710   0.04540    0.50913
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.77460    8.73470   0.03990    0.45680
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.16980    9.16170   0.00810    0.08841
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.62270   14.61480   0.00790    0.05405
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.89580   10.91860  -0.02280   -0.20882
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.75800   10.74520   0.01280    0.11912
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.70310   12.69620   0.00690    0.05435
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.42000   11.46000  -0.04000   -0.34904
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.75000   19.55000   0.20000    1.02302
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56690   13.56680   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                                 27.73000   27.83000  -0.10000   -0.35932
瀚亞高科技基金                                                     56.64000   57.30000  -0.66000   -1.15183
瀚亞理財通基金                                                     27.43000   27.61000  -0.18000   -0.65194
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.16000    9.23000  -0.07000   -0.75840
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.66000    8.74000  -0.08000   -0.91533
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.42000    8.47000  -0.05000   -0.59032
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.59000    8.65000  -0.06000   -0.69364
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.61000    8.69000  -0.08000   -0.92060
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.46000    8.51000  -0.05000   -0.58754
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.60000    8.66000  -0.06000   -0.69284
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.94000    8.98000  -0.04000   -0.44543
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.12000    9.17000  -0.05000   -0.54526
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.62000    8.69000  -0.07000   -0.80552
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.37000    8.42000  -0.05000   -0.59382
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.55000    8.60000  -0.05000   -0.58140
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.37000    9.42000  -0.05000   -0.53079
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.61000    8.68000  -0.07000   -0.80645
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.49000    8.53000  -0.04000   -0.46893
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.63000    8.68000  -0.05000   -0.57604
瀚亞菁華基金                                                       22.90000   23.22000  -0.32000   -1.37812
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.86590   12.78570   0.08020    0.62726
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.02000    8.96370   0.05630    0.62809
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.41640   10.41910  -0.00270   -0.02591
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.30800   11.44780  -0.13980   -1.22120
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.28150   10.25780   0.02370    0.23104
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.70070    9.68460   0.01610    0.16624
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.96920   10.00040  -0.03120   -0.31199
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.25440    8.25630  -0.00190   -0.02301
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.47780    8.58250  -0.10470   -1.21992
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.78260    8.76220   0.02040    0.23282
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.17420    8.16070   0.01350    0.16543
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.84370    7.86820  -0.02450   -0.31138
瀚亞電通網基金                                                     14.50000   14.70000  -0.20000   -1.36054
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.64730   13.65630  -0.00900   -0.06590
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.39800   10.43370  -0.03570   -0.34216
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.87060    9.87210  -0.00150   -0.01519
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.43840   11.44600  -0.00760   -0.06640
瀚亞歐洲基金                                                       11.86000   11.82000   0.04000    0.33841
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