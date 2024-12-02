〈勞動基金績效〉前10月賺9391億元收益率近15% 新制勞退人均吃紅4.9萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-02 11:09

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勞動基金運用局今（2）日公布，勞動基金截至 10 月底止，前 10 月收益為 9,391.3 億元，收益率 14.96％，月增 0.51%，10 月單月收益 209 億元，規模已達 6 兆 8,814 億元。三個子基金中規模最大的新制勞退基金已達 4 兆 5,106 億元，累計收益 6,240.8 億元、收益率 14.59％，也較 9 月底上揚。以目前有效帳戶 1272 萬戶計，平均每人可分得逾 4.9 萬元。

勞動基金中，新制勞退基金運用規模為 4 兆 5,106 億元，收益數為 6,240.8 億元、收益率 14.59％；舊制勞退基金運用規模為 1 兆 469 億元，收益數為 1,578 億元、收益率 17.92％；勞保基金運用規模為 1 兆 956 億元，收益數為 1,490.3 億元、收益率 16.64％。

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另外，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金運用規模為 6,099 億元，收益數為 813.9 億元、收益率為 16.01％；受農業部委託管理之農民退休基金運用規模為 193 億元，收益數 30.8 億元、收益率為 18.56％。

勞動基金加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達 7 兆 5,105 億元，截至 10 月底之評價後收益數為 1 兆 236 億元，收益率為 15.05％。