盤前財經大事搶先讀2018年9月21日

今日操盤前瞻

法說會：毅嘉、義隆

除權息：弘憶、聯上、凌巨

新股掛牌：基士德 - KY、進能服

改口認同川普 小摩執行長：這不是貿易戰 而是貿易衝突

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 先前宣稱自己比川普更聰明，若競選總統，可擊敗川普，但他昨 (20) 日接受媒體採訪時卻表示，認同川普向中國要求公平貿易的作法，並對目前貿易戰 (Trade War) 一詞提出修正，認為應稱作貿易衝突 (Trade Skirmish)。閱讀全文...

伺服器接單暢旺 8 月外銷訂單創同期新高

經濟部昨 (20) 日公布 8 月外銷訂單金額，為 436.8 億美元，月增 4.5%、年增 7.1%，主要受惠伺服器訂單需求暢旺，帶動外銷訂單寫下歷年同月新高，累計今年 1 至 8 月外銷訂單金額為 3239.1 億美元，同樣寫下歷年同期新高，年增 6.9%。閱讀全文...

南山人壽勞資糾紛鬧不停 顧立雄將祭棒子出手監管

南山人壽勞資爭議已長達多年，南山工會揚言今 (21) 日將號召千名業務員，赴南山人壽大股東、潤泰集團總裁尹衍樑創辦的唐獎頒獎會場外陳情，終於讓金管會主委顧立雄今天開口表示，金管會對南山人壽已條列化相關爭議，要求公司儘速處理，否則金管會會透過監理方式加以管理，就像祭出「胡蘿蔔跟棒子」。閱讀全文...

虛擬通貨實名制 10 月上路 有條件放寬可在超商買比特幣

金管會之前發文給各銀行，要求比特幣等「虛擬通貨」交易須採實名制，嚴禁透過超商現金販售比特幣，比特幣平台業者若不遵守，銀行要拒絕跟該平台交易。但目前包括全家、萊爾富兩大超商仍在販售比特幣，金管會主委顧立雄表示，虛擬通貨實名制 10 月上路，但是比特幣平台業者只要在做好風險管理前提下，仍可以用現金在超商交易。閱讀全文...

〈分析〉阿里平頭哥能完成國產 AI 晶片的中國夢嗎？

週二 (18 日) 中國電商巨頭阿里巴巴 (BABA-US) 宣布，將計畫籌備成立一間半導體公司，並將取名為「平頭哥」，阿里首席技術長張建鋒並表示，阿里旗下達摩院已經和某團隊完成整合，估計將於 2019 年 4 月將發表第一款 AI 神經網路晶片，並在兩、三年內打造一款量子晶片。閱讀全文...