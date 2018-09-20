伺服器接單暢旺 8月外銷訂單創同期新高

經濟部今 (20) 日公布 8 月外銷訂單金額，為 436.8 億美元，月增 4.5%、年增 7.1%，主要受惠伺服器訂單需求暢旺，帶動外銷訂單寫下歷年同月新高，累計今年 1 至 8 月外銷訂單金額為 3239.1 億美元，同樣寫下歷年同期新高，年增 6.9%。

經濟部統計處長林麗貞表示，根據調查，美中貿易戰 2000 億美元關稅清單可能影響網通、家具、機械及電腦週邊設備四大類別產業，據統計，台商在海外生產比例約 53.2%，當中 9 成在中國大陸生產，而海外生產中，由台灣供應原物料比例為 22.8%，未來美中貿易戰課稅，可能有部分台廠會間接受到衝擊。

林麗貞指出，台灣部分大規模網通廠商已經進行全球化佈局，因應美中貿易戰可以調整產能，可望因此受惠，至於蘋果新機效應預估 10、11 月表現較為明顯。

8 月外銷訂單各類產品中，以資通訊產品及電子產品月增 10% 及 9.6%，表現最佳，雙雙寫下歷年同月新高，經濟部統計處指出，資通訊產品中，雲端資料中心需求強勁，帶動伺服器接單暢旺，電子產品則主要是智慧手機及穿戴裝置備貨需求提升。

其他如機械產品受惠工廠自動化的需求，金屬製品受到鋼價走揚激勵，已經連續 25 個月年增率正成長，年增率分別為 10.7% 及 2.2%。塑橡膠製品受到歲修及庫存影響，8 月外銷訂單年增率為 -1.5%，化學品受惠油價走揚，訂單金額年增 10.5%。

觀察外銷訂單接單地區，統計處表示，中國大陸及香港訂單衝上歷史新高，年增率 7.3%，其中以電子產品年增 17.5%，表現最為強勁。美國及歐洲訂單主力為資訊通信產品，推升訂單金額為 124.4 億美元、72.1 億美元，年增率分別為 14.9% 及 1.1%，紛紛寫下歷年同月新高。

林麗貞表示，由於智慧型手機並未列入此次美中貿易戰課稅清單中，未來新品逐漸上市，8 月起進入接單旺季，新興應用持續擴增，估計電子產品接單將可逐步走揚，傳統貨品則受惠油價、鋼價持續上漲，未來接單狀況持穩。根據各廠商預估，資訊通信、電子產品及光學三類廠商看法較為正向，9 月接單情況相對看好。

統計處指出，根據以往的接單趨勢，9 月將會有明顯上升，預估 9 月外銷訂單金額約為 482 至 492 億美元之間，月增 10.4 至 12.6%、年增 5 至 7.1%，今年全年接單金額將超過 5000 億美元，有望交出正成長。