〈分析〉阿里平頭哥能完成國產AI晶片的中國夢嗎？

週二 (18 日) 中國電商巨頭阿里巴巴 (BABA-US) 宣布，將計畫籌備成立一間半導體公司，並將取名為「平頭哥」，阿里首席技術長張建鋒並表示，阿里旗下達摩院已經和某團隊完成整合，估計將於 2019 年 4 月將發表第一款 AI 神經網路晶片，並在兩、三年內打造一款量子晶片。

在阿里巴巴雷聲隆隆地進攻半導體領域之際，這間半導體公司的成立，馬雲賜名「平頭哥」究竟有何寓意？而阿里「平頭哥」究竟能否實現中國國產 AI 晶片化的「中國夢」嗎？

1. 馬雲賜名「平頭哥」究竟有何寓意？

事實上，「平頭哥」是中國網友的網路用語，是幫蜜獾取的外號，而蜜獾最大的特點就是大膽，小到毒蛇蟲蟻，大到群獅猛虎，蜜獾都敢於迎頭戰鬥，被稱之為世界上最無所畏懼的動物。

市場人士分析，馬雲之所以賜名阿里半導體公司為「平頭哥」，就是明白目前阿里在半導體領域只是新進者，鼓勵阿里巴巴這間半導體公司將如蜜獾一般，勇於向市場的晶片巨頭發起挑戰。

2.「平頭哥」的隊友有誰？將發布的 AI 產品又是什麼？

目前阿里平頭哥的組成團隊有二，一為今年四月阿里收購的自主嵌入式 CPU IP Core 公司中天微，另一團隊則為阿里原來旗下的研究單位達摩院，兩個團隊合計規模約當 200 人上下，人員分布主要在美國與上海兩地。

而平頭哥 200 人團隊的規模與中國境內 AI 新創公司相比，可能稍嫌不如，更遑論與半導體市場上的晶片巨頭較量，但這也可能是平頭哥只是在初創階段，人員人數可能在未來補齊。

另一方面，據阿里首席技術長張建鋒所述，平頭哥將於 2019 年 4 月發表第一款 AI 神經網路晶片 Ali-NPU，該晶片的主要功能是針對圖像、影像的 AI 功能，達到加速的作用。

而目前市場上幾間晶片巨頭，事實上在 AI 領域上的進攻，也是針對圖像應用方面，與阿里不謀而合，原因無他，即是因為，目前 AI 在圖像應用領域發展最迅速，阿里的基本路線，與目前 AI 晶片公司大致一致。

阿里首席技術長張建鋒 圖片來源：阿里巴巴 2018 全球投資者大會

據阿里本次公布數據顯示，從開始構思到 Ali-NPU 架構設計與前端佈局，團隊大約只花了半年，按照設計，阿里分析，該晶片的 C/P 值可能將是目前「同類產品」的 40 倍，同時在模擬測試中，Ali-NPU 的原型更讓鋪設阿里城市大腦的硬體成本節約了 35%。

但阿里並未說明所謂「同類產品」為何，故市場並無法得知阿里所比較的這些競爭對手究竟是誰，市場人士分析，阿里對比的「同類產品」，可能只是一般的 CPU，因阿里的比較項目還是「C/P 值」，這意味著阿里強調的 40 倍，很可能不全是晶片的性能差距，同時還有一般與專用晶片的功耗差距；故市場推測，兩者功耗差距可能約在 5 倍左右，性能差距則約在 8 倍，相乘之後即得 40 倍。

3.「平頭哥」能否實現中國國產 AI 晶片化的「中國夢」？

目前 AI 晶片市場上有兩大巨頭，一為 Google (GOOG-US) 旗下的 TPU 晶片，TPU 正是支撐了 AlphaGo 強大運算力的基石。

據 Google 在今年四月發布的 TPU 論文顯示，TPU 並不是專為某一個神經網路所作出的設計，TPU 能在多種網路環境如卷積網路、LSTM 模型和大規模連線神經網路等，在這些網路上執行 CISC 指令。

而 AI 晶片的另一巨頭即是 Nvidia (NVDA-US)，以 Nvidia 最新的高效 GPU 加速卡 TESLA T4 為例，性能相當突出，迄今為止，絕大部分的 AI 晶片新創公司即是拿 TESLA P4 作為「對標產品」。

Nvida 首席執行長黃仁勳介紹 TESLA T4 圖片來源：wccftech

除硬體本身，Nvidia 也推出 TensorRT 等一系列應用平台，將人工智慧架構優化到最適合 Nvidia GPU 運行的環境；並且 Nvidia 亦推出了產業應用平台，使該產業內的資源與人才聚集，形成了一個龐大的 AI 生態體系。

據 Nvida 首席執行長黃仁勳曾經公開的數據，Nvidia 旗下的自動駕駛晶片 Xavier，是 2000 名工程師花了 4 年的時間打造而成，其間還尚未計算入 Nvidia 此前數十年的晶片經驗與技術累積，顯示了在 AI 晶片領域的競爭上，進入門檻相當高。

綜觀阿里手上的主要業務與過往功績，阿里巴巴確實在網路電商領域上，已成為一方之霸，但是一間從未涉足半導體研發的電子商務公司，即使有了充足的資金、優秀的人才，恐怕要作成「國產 AI 晶片落地」，仍難一蹴可幾。