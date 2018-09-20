新聞

〈分析〉阿里平頭哥能完成國產AI晶片的中國夢嗎？

阿里巴巴創辦人馬雲　圖片來源：afp
阿里巴巴創辦人馬雲　圖片來源：afp

週二 (18 日) 中國電商巨頭阿里巴巴 (BABA-US) 宣布，將計畫籌備成立一間半導體公司，並將取名為「平頭哥」，阿里首席技術長張建鋒並表示，阿里旗下達摩院已經和某團隊完成整合，估計將於 2019 年 4 月將發表第一款 AI 神經網路晶片，並在兩、三年內打造一款量子晶片。

在阿里巴巴雷聲隆隆地進攻半導體領域之際，這間半導體公司的成立，馬雲賜名「平頭哥」究竟有何寓意？而阿里「平頭哥」究竟能否實現中國國產 AI 晶片化的「中國夢」嗎？

1. 馬雲賜名「平頭哥」究竟有何寓意？

事實上，「平頭哥」是中國網友的網路用語，是幫蜜獾取的外號，而蜜獾最大的特點就是大膽，小到毒蛇蟲蟻，大到群獅猛虎，蜜獾都敢於迎頭戰鬥，被稱之為世界上最無所畏懼的動物。

市場人士分析，馬雲之所以賜名阿里半導體公司為「平頭哥」，就是明白目前阿里在半導體領域只是新進者，鼓勵阿里巴巴這間半導體公司將如蜜獾一般，勇於向市場的晶片巨頭發起挑戰。

2.「平頭哥」的隊友有誰？將發布的 AI 產品又是什麼？

目前阿里平頭哥的組成團隊有二，一為今年四月阿里收購的自主嵌入式 CPU IP Core 公司中天微，另一團隊則為阿里原來旗下的研究單位達摩院，兩個團隊合計規模約當 200 人上下，人員分布主要在美國與上海兩地。

而平頭哥 200 人團隊的規模與中國境內 AI 新創公司相比，可能稍嫌不如，更遑論與半導體市場上的晶片巨頭較量，但這也可能是平頭哥只是在初創階段，人員人數可能在未來補齊。

另一方面，據阿里首席技術長張建鋒所述，平頭哥將於 2019 年 4 月發表第一款 AI 神經網路晶片 Ali-NPU，該晶片的主要功能是針對圖像、影像的 AI 功能，達到加速的作用。

而目前市場上幾間晶片巨頭，事實上在 AI 領域上的進攻，也是針對圖像應用方面，與阿里不謀而合，原因無他，即是因為，目前 AI 在圖像應用領域發展最迅速，阿里的基本路線，與目前 AI 晶片公司大致一致。

阿里首席技術長張建鋒　圖片來源：阿里巴巴 2018 全球
阿里首席技術長張建鋒　圖片來源：阿里巴巴 2018 全球投資者大會

據阿里本次公布數據顯示，從開始構思到 Ali-NPU 架構設計與前端佈局，團隊大約只花了半年，按照設計，阿里分析，該晶片的 C/P 值可能將是目前「同類產品」的 40 倍，同時在模擬測試中，Ali-NPU 的原型更讓鋪設阿里城市大腦的硬體成本節約了 35%。

但阿里並未說明所謂「同類產品」為何，故市場並無法得知阿里所比較的這些競爭對手究竟是誰，市場人士分析，阿里對比的「同類產品」，可能只是一般的 CPU，因阿里的比較項目還是「C/P 值」，這意味著阿里強調的 40 倍，很可能不全是晶片的性能差距，同時還有一般與專用晶片的功耗差距；故市場推測，兩者功耗差距可能約在 5 倍左右，性能差距則約在 8 倍，相乘之後即得 40 倍。

3.「平頭哥」能否實現中國國產 AI 晶片化的「中國夢」？

目前 AI 晶片市場上有兩大巨頭，一為 Google (GOOG-US) 旗下的 TPU 晶片，TPU 正是支撐了 AlphaGo 強大運算力的基石。

據 Google 在今年四月發布的 TPU 論文顯示，TPU 並不是專為某一個神經網路所作出的設計，TPU 能在多種網路環境如卷積網路、LSTM 模型和大規模連線神經網路等，在這些網路上執行 CISC 指令。

而 AI 晶片的另一巨頭即是 Nvidia (NVDA-US)，以 Nvidia 最新的高效 GPU 加速卡 TESLA T4 為例，性能相當突出，迄今為止，絕大部分的 AI 晶片新創公司即是拿 TESLA P4 作為「對標產品」。

Nvida 首席執行長黃仁勳介紹 TESLA T4　圖片來源：wccftech
Nvida 首席執行長黃仁勳介紹 TESLA T4　圖片來源：wccftech

除硬體本身，Nvidia 也推出 TensorRT 等一系列應用平台，將人工智慧架構優化到最適合 Nvidia GPU 運行的環境；並且 Nvidia 亦推出了產業應用平台，使該產業內的資源與人才聚集，形成了一個龐大的 AI 生態體系。

據 Nvida 首席執行長黃仁勳曾經公開的數據，Nvidia 旗下的自動駕駛晶片 Xavier，是 2000 名工程師花了 4 年的時間打造而成，其間還尚未計算入 Nvidia 此前數十年的晶片經驗與技術累積，顯示了在 AI 晶片領域的競爭上，進入門檻相當高。

綜觀阿里手上的主要業務與過往功績，阿里巴巴確實在網路電商領域上，已成為一方之霸，但是一間從未涉足半導體研發的電子商務公司，即使有了充足的資金、優秀的人才，恐怕要作成「國產 AI 晶片落地」，仍難一蹴可幾。

延伸閱讀

留言載入中...

相關新聞