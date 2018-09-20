南山人壽勞資糾紛鬧不停 顧立雄將祭棒子出手監管

南山人壽勞資爭議已長達多年，南山工會為此常常發動抗議，明 (21) 日又揚言號召千名業務員，赴南山人壽大股東、潤泰集團總裁尹衍樑創辦的唐獎頒獎會場外陳情，終於讓金管會主委顧立雄今天開口表示，金管會對南山人壽已條列化相關爭議，要求公司儘速處理，否則金管會會透過監理方式加以管理，就像祭出「胡蘿蔔跟棒子」。

其實南山工會最主要的勞資爭議在於南山人壽聲稱與業務員是承攬關係，卻以僱傭方式管理業務員，南山工會認為，業務員必須接受公司的業績考核，卻得不到僱傭的權利，也沒有得到承攬下應得的權利。工會希望爭取到一個真承攬或真僱傭的合約書，權利與義務應相平衡，而不是像現在是一個假承攬的合約書。

南山人壽的勞資爭議問題日益嚴重，在董事長杜英宗的領導下，勞資問題從承攬、雇傭爭議，擴大到連加班超時都成爭議，演變出數起重大勞資爭議，更影響到南山人壽登錄興櫃申請的審查。

顧立雄表示，南山的勞資糾紛有些是歷史包袱、有些是既有的制度爭議，例如公司對業務員是承攬、雇傭還是委任關係需要釐清楚。

所謂承攬，就是沒有勞健保，屬於低度管理，業務員沒有底薪、但佣金可以拿比較多；雇傭則是有勞健保、業務員有底薪、按件計酬；委任則是屬於責任制。

顧立雄也強調，業務員確實需要有管理規則，有一部分是契約事項，有一部分是公權力要介入的事項，特別是招攬不實的問題。而且業務員不能任職時說我要承攬，要退休了說我要雇傭。

顧立雄進一步指出，南山人壽的勞資糾紛很多年，工會的訴求哪些是南山可以接受，哪些是堅決無法同意的，都希望南山可以說清楚，因為這些爭議可能會影響南山人壽興櫃 IPO，甚至是未來更多的業務。

由於金管會過去認為南山人壽與工會的勞資爭議問題，非屬於其主管範圍，未積極介入處理，但是勞資爭議嚴重到影響 IPO，金管會就不能不介入處理，據了解，金管會保險局已於 9 月 4 日行文給南山人壽與南山工會，請南山人壽、代表人杜英宗董事長，儘速辦理二事項。

第一， 請南山人壽儘速與工會就其認為與公司最優先要解決的續期佣金可攜、年資補償、停止訴訟等三項加以協商，並同時應於協商前，提供書面會議資料及會後做成會議紀錄。

第二，請南山人壽釐清所給付與保險業務員續期年度報酬，性質上究竟是屬於遞延佣金，抑或服務津貼？

此外，也因為南山人壽的狀況，顧立雄表示，衍生出金管會已要求無論產壽險的所有保險業，需要釐清保險業務員的承攬、雇傭和委任關係，並要求各保險業的法遵需要全面落實，最快將在明年啟動金檢，而且為了釐清業務員的承攬與雇傭，金管會將修改保險法跟業務員管理管理規則，雖然目前只有南山傳出此問題，但是身為主管機關也要訂出通案標準。