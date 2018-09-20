虛擬通貨實名制10月上路 有條件放寬可在超商買比特幣

金管會之前發文給各銀行，要求比特幣等「虛擬通貨」交易須採實名制，嚴禁透過超商現金販售比特幣，比特幣平台業者若不遵守，銀行要拒絕跟該平台交易。但目前包括全家、萊爾富兩大超商仍在販售比特幣，金管會主委顧立雄表示，虛擬通貨實名制 10 月上路，但是比特幣平台業者只要在做好風險管理前提下，仍可以用現金在超商交易。

金管會 7 月 27 日發文到銀行公會與各家銀行，要求虛擬通貨的交易，須全面採實名制，也就是投資人想購買虛擬通貨，就必須用國內銀行的實名帳戶交易，等於不能在超商用現金買比特幣，而且投資人在交易平台開設的虛擬帳戶，也要跟自己銀行帳戶同名；若交易平台未限制投資人採實名制，銀行可以拒絕跟交易平台往來。

目前台灣有兩大虛擬通貨交易平台，分別是 BitoEx（幣託）與全家、玉山銀行合作；MaiCoin 與萊爾富、凱基銀行合作。

虛擬通貨實名制的規範一出爐後，幣託就向金管會爭取，希望仍可以透過超商買虛擬貨幣，因為投資人在超商交易的金額都很低，一次平均交易金額只有 2000-3000 元，因此希望在風險控制的前提下，且在每日 10 萬元、每次 2 萬元的交易額度內，仍能開放現金交易。

對此建議，金管會「有條件」答應，顧立雄表示，虛擬通貨實名制 10 月上路，所以還是要要求所有投資者都要採實名制，否則銀行將拒絕與此平台往來，但比特幣平台業者在做好風險管理前提下，仍可以用現金在超商交易。

銀行局副局長莊琇媛說明，不管是實名制銀行帳戶匯款還是超商現金交易，投資人買虛擬通貨前都要有一個實名制的「虛擬錢包」，就算投資人是去超商現金交易，平台業者也可以追蹤。