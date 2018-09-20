美團市值超京東和小米 王興身家逾457億 騰訊、紅杉成大贏家

美團點評 (3690-HK) 今 (20) 日掛牌上市，股價高開 5.65%，報每股港幣 72.9 元，市值超過港幣 4000 億元，超越京東 (JD-US)。截至發稿，美團點評報港幣 72.1 元，上漲 4.493%。

圖：新浪財經

美團創立以來，歷經 8 輪融資，總額近 85 億美元 (約人民幣 580 億元)。若加上點評與摩拜 (Mobike) 併入美團之前各自的融資，總額超人民幣 900 億元。

上市後，聯合創始人、董事長兼首席執行官王興持股 11.4386%，若以總市值計算，王興身家超港幣 457 億元；聯合創始人兼高級副總裁穆榮均持股 2.5141%，聯合創始人兼高級副總裁王慧文持股 0.7264%。

對照《富比士》即時富豪榜，王興排名在第 352 位。如果按照目前美團的市值來看，已經超越了京東、網易、小米等，成為繼 BAT 之後的國內第四大巨頭。

騰訊為美團點評的第一大股東，持股 20.1363%，紅杉中國持股 11.4368%，其他投資者持股 53.7478%。從投資的輪次和金額來看，騰訊、紅杉中國、高瓴資本、今日資本等都成為大贏家。

美團每股發行價港幣 69 元，意味著美團估值定價最終為 534 億美元 (約港幣 4188 億元)，和小米 (1810-HK) 相當，遠超京東、拼多多 (PDD-US)，離百度 (BIDU-US) 也只有一步之遙。

在上市演講中，王興特別感謝 3.4 億在美團點評花錢的人、470 萬全國各地合作商戶、近 60 萬的外賣小哥騎手、公司 5 萬多員工及曾經付出的老員工。

同時他最要感謝的還是賈伯斯，王興說：「如果沒有蘋果，如果沒有移動互聯網，就沒有今天。」