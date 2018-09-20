美團今日掛牌 昨暗盤漲3.6% 騰訊連續九天庫藏股

熱點新聞

· 美團點評將於今日掛牌，昨日暗盤漲逾 3.6%

美團點評將於今日掛牌，上市前夕，據輝立交易場資料顯示，美團點評暗盤收報 71.5 元，較招股價 69.00 元漲 2.5 元，較招股價漲 3.6%，每手 100 股，不計手續費，每手賺 250 元。

· Facebook 或面臨歐盟方面制裁，股價漲幅收窄

Facebook 尚未遵守歐盟消費者規則，可能面臨制裁。Facebook 周三收漲 1.72%。路透報導稱，7 個月前，歐洲司法專員 Vera Jourova 告訴 Facebook 和其他科技公司，需修改其用戶條款，使其符合歐盟消費者法律。而七個月後，Facebook 尚未完全達標。

· 亞馬遜盤中跌近 2%，川普威脅未消又遭歐盟反壟斷調查

美東時間周三美股盤前，負責反壟斷等競爭事務的歐盟委員會委員 Vestager 在新聞發布會上表示，正在收集資訊，涉及有關亞馬遜收集其平台商家數據用於和其他零售商競爭的問題。外媒認為上述表態意味著，亞馬遜面臨更多監管幹預，甚至可能被拆分。若違反歐盟的反壟斷法規，Vestager 有權判定對亞馬遜處以最高相當於公司全球營業額 10% 的罰款。

· 亞馬遜大舉進軍線下! 計劃到 2021 年開設至多 3000 家無人商店

據外媒報導，亞馬遜正在考慮到 2021 年開設 3000 家無人商店，為時間緊迫的客戶提供商品。亞馬遜此舉無疑將威脅美國各地的便利店和快餐連鎖店。周三 CVS，Walgreens，Walmart，Target 和 Kroger 在內的零售商股價在下午大幅走低。對於該報導，亞馬遜發言人表示：「我們不會對謠言或猜測發表評論。」

· 扎克伯格將出售最多 130 億美元臉書股票

臉書 CEO 扎克伯格準備出售大量臉書股票，總價值最高可達 130 億美元，將資金投放到自家的慈善機構「陳 - 扎克伯格倡議」中。今年，扎克伯格已經出售大約 2900 萬股股票，向 CZI 注入資金 53 億美元。

· 騰訊控股庫藏股公司 3876 萬港元股票，為連續第九天買入

9 月 19 日，騰訊控股發布公告顯示，公司再次出手庫藏股股份，耗資 3875.94 萬港元，庫藏股 12 萬股公司股票。這是騰訊控股連續第九天大手筆庫藏股。

· 特斯拉 ModelS 成美國最暢銷二手電動汽車

據外媒報導，研究公司 iSeeCars 報告稱，特斯拉 Model S 是今年 1 月至 7 月美國二手車市場售出時間最快的全電動汽車，其脫手時間比其他汽車快了近半個月。

投研觀點

· 牛骨美團 (下)：撐起 500 億美金估值，尚需血肉和強壯

今日，資本市場迎接 BAT 之後最重量級的 IPO——美團點評，它是除阿里、騰訊、百度外，少數幾家建立起與 3 億以上的用戶強連接能力的網路帝國之一，長期資本給出 500 億美元以上的估值，對於一家仍在巨額虧損的企業，這一估值水平昂貴麼? 如何計量其中的風險?

· 亞馬遜今年數位廣告收入將達 46 億美元，成美第三大平台

據外媒報導，市場研究公司 eMarketer 今天發布報告稱，亞馬遜公司今年在美國數位廣告市場的占有率要高於此前預期，現在預計亞馬遜將在今年創造 46.1 億美元的數位廣告收入，此前預期只有 28.9 億美元。儘管亞馬遜在美國整體數位廣告收入中的占比仍只有 4.15%，但是正在增長。相比之下，谷歌和 Facebook 的數位廣告收入占比正在下滑。

亞馬遜數位廣告業務的增長在一定程度上是因為更多人在其網站上進行在線產品搜尋，而不是使用谷歌。報告稱，自去年以來，亞馬遜行動廣告業務收入已增長了 242%。

· 為什麼說海底撈可能是今年最穩的一個 IPO？

國金證券稱，藍海需求疊加紅海供給，這是標準的紫海市場。巨大的市場需求和極不穩定的競爭格局就意味著極具吸引力的投資機會。只要有公司能占據餐飲市場 5% 的市佔率，就意味著二級市場上 5000 億元的估值水平。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：