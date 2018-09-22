NAFTA不帶加拿大玩了！白宮高官：美國很接近推行沒有加方的新協議

北美自貿協定（NAFTA）又起波折。按照白宮高官的說法，美國和墨西哥準備達成新的貿易協議，把加拿大拋在一邊。

美東時間 21 日周五，白宮經濟顧問委員會主席 Kevin Hassett 向福斯新聞表示，如果加拿大不能很快加入進來，修改後的 NAFTA 協議可能最終是美國和墨西哥的雙邊協議，而不是三邊協議。

Hassett 說：「我們還在和加拿大談，我們正在非常、非常接近最後期限，屆時我們將不得不和墨西哥一道推進，這都要怪（加拿大）自己。加拿大人還有沒有簽約，這讓我有點意外。他們已經得到了一份實際上相當好的協議，他們應該參與。」

Hassett 說，美國已經給加拿大開出了公平的條件，在等待回音。他希望加拿大在最後一刻加入，但如果加方不參與，美國就會和墨西哥推進協議，在晚些時候解決和加方的問題。

此後加元匯率跌幅擴大，美元兌加元目前站上 1.2920，日內漲約 0.13%，但和北京時間周五晚間所創 1.2940 以上日內高位仍有距離。

這不是川普政府第一次威脅將在 NAFTA 中剔除加拿大。這讓本已形勢不妙的 NAFTA 談判前景變得更撲朔迷離。

此前一日，本周四加拿大外長 Freeland 在與美國貿易代表萊特希澤會晤後表示，「我們討論了一些棘手的問題」，但未透露細節。

路透社消息稱，加拿大和美國就修改 NAFTA 達成協議的跡象寥寥無幾。加拿大官員明確向川普政府表示，美方需要消除可能對加方徵收汽車關稅的威脅。

本周四 Hassett 在雅虎財經大會上稱，美加談判的截止期可能是 9 月 30 日。周四當天，在被問到是否談判時間快耗盡時，Freeland 說，她的重點是達成對加拿大人有利的協議。

華爾街見聞此前提到，美、墨、加三個 NAFTA 協議國正試圖在月底提交新協議的文本，趕在墨西哥新總統 12 月 1 日上任之前簽署協議。按美國法律規定，國會需要 90 天的時間審議和表決，因此 10 月 1 日之前必須提交協議文本。

讓步消息紛亂 美加談判仍無進展

今年 8 月 28 日，在白宮宣布與墨西哥就貿易框架達成一致次日，加拿大外長 Freeland 赴華盛頓，表示重新參與 NAFTA 談判。最近美加雙方都傳出在談判中讓步的消息，但至今沒有明確的談判突破跡象。

上周二，路透社援引兩名直接了解加拿大談判策略的消息稱，加拿大準備好允許美國奶製品「有限進入」該國乳業市場。作為「回報」，加拿大希望美國可以讓步，不要刪除現有協議第 19 章的爭端解決機制。川普當天表示，美加貿易對話進展順利，加拿大非常希望與美國達成貿易協議。

但上周四川普的態度突然強硬，表示如果協議不能按時達成，就把加拿大排除在外，並對加拿大徵收汽車關稅。《華爾街日報》援引知情人士稱，川普計劃將 NAFTA 改名為 USMC，代表美國（US）、墨西哥（M）和加拿大（C），如果加拿大不同意美國主導的 NAFTA 改動，他會把 C 從 USMC 中去掉。

本周三，彭博社報導稱，知情人士透露，本周美加兩國依然無法達成北美自貿協定（NAFTA）協議，錯過最新截止日期的可能性增大。報導認為，由於美加兩國分歧巨大，除非有重大進展，目前看來，兩國將無法達成協議。

此後加拿大媒體 Canadian Press 消息稱，川普政府已經在 NAFTA 談判上放棄了「購買美國商品」這一主張。墨西哥和加拿大都認為，它將限制各自國家競標美國政府基礎設施項目的能力。

但本周五 Freeland 將離開華盛頓回國，她訪美四周進行了一系列 NAFTA 相關討論，至今未見進展公布。本周三，她說與萊特希澤的會談是富有建設性的，周四說繼續 NAFTA 談判，目標仍然是實現對加拿大有力的貿易協議。

美國高官一再威脅 加拿大政府面臨內部壓力

華爾街見聞注意到，從 8 月末美墨達成一致、美加重新談判時起，川普政府的高官就在威脅，做了把加拿大剔除在外的準備。

8 月 28 日、Freeland 表示重新談判當天，美國財長姆努欽表示，對與加拿大達成協議有信心，但同時強調，如果美加達不成協議，美國準備好了推進與墨西哥的雙邊協議。

川普的首席經濟顧問、白宮全國貿易委員會主任庫德洛也在 28 日表示，如果美加沒有達成新的貿易協議，美國可能對加拿大汽車進口徵收關稅。

華爾街見聞當時文章提到，8 月 27 日川普的原話是：美墨協議已經能更改 NAFTA 這個稱謂。

同時，加拿大國內產業正在談判關鍵問題上施壓。

華爾街見聞注意到，加拿大人口最稠密的省安大略是該國汽車的核心地區。安大略省貿易部長 Jim Wilson 本周一表示，加拿大總理特魯多領導的自由黨將不可能贏得 2019 年 10 月的大選，除非他們贏得安大略省。

本周三 Wilson 同政府談判代表會晤，次日他表示，聯邦政府達成一個協議是當務之急。

加拿大媒體 the Globe and Mail 周四報導稱，美國談判員希望加拿大政府同意一年內進口美國車 170 萬輛，這是一些加拿大行業人士認為不可接受的。

今年 8 月路透消息稱，美國與墨西哥達成的附帶協議規定，若美國自墨西哥年進口汽車超過 240 萬輛，美國可以以國家安全為由開徵關稅。而本周四，了解談判的加拿大人士稱，我們沒有談論進口上限。

『新聞來源／華爾街見聞』