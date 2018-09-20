太陽能價格續跌 電池與模組價格受歐洲市場競爭影響下修

繼前 2 周太陽能供應鏈價格續跌，研調機構集邦科技旗下 EnergyTrend 指出，本周價格趨勢與上周沒有太大不同，海外市場價格持續下滑，中國國內市場則依廠家規模不同，產能利用率差異有所不同，價格呈現波動向下走勢，其中，電池與模組部分，受到大廠持續擠壓中小型廠商與海外廠商影響，整體價格持續下降。

多晶矽價格部分，EnergyTrend 表示，雖說中國停產檢修廠已逐漸恢復正常產能，9 月供應量將較 8 月略增，但未見到具體需求支撐，由於市場對後續價格變化的期待不一致，10 月訂單至今尚未定案，本周價格大致持穩，而隨著下游矽晶圓減產，對多晶矽的採購需求也降低，價格勢必會再下修。

矽晶圓部分，EnergyTrend 指出，本周多晶供應鏈因終端需求仍不明朗，多晶矽晶圓廠持續下調產能利用率，價格也隨之繼續緩降，單晶矽晶圓報價則未做任何調整，價格持穩。

電池價格方面，EnergyTrend 表示，因中國一線電池大廠產能滿載，導致庫存水位上升，對二、三線廠與台廠產生不小壓力，加上中國一線廠開始在歐洲、印度展開競爭，其滿載策略對競爭對手會產生不小衝擊。

其中，高效單晶電池價格在領跑者需求刺激下，開始小幅成長，常規多晶電池價格持續因需求不振而下滑，使高效單晶價格發生跟跌，多晶也同樣呈現跌勢。

下游模組部分，EnergyTrend 指出，本周中國國內模組價格除高效單晶外，普遍呈現弱勢，業者營運策略比照電池產線，一線廠維持滿載產能，二、三線廠則是持續下修開工率。海外市場的價格因歐洲與印度的政策變化而持續下調，又以東南亞的模組價格跌幅最大。