〈新光鋼法說〉離岸風機鋼構材設備明年初到位 預計明年Q3量產出貨

新光鋼 (2031-TW) 今 (20) 日召開法說會，對於外界關注的離岸風電議題，董事長粟明德指出，公司承接業務除了銷售材料外，加工組裝均可承接，明年第一季離岸風電鋼構材的製造設備裝機完成後，就可以投產試車，下半年起可望開始出貨，業績將逐步升溫。

粟明德指出，在離岸風電風機架設部分，可以承接的業務包括銷售鋼板、前置加工還有鋼管組裝等，目前測試材料已經到位，預計年底建廠完成，明年第一季設備到位、投產試車，預計下半年起量產出貨。

粟明德表示，加工組裝的毛利不錯，原料 1 公噸大概 3 萬多元，經過加工後售價 1 公噸約 6-7 萬元，而離岸風電設施所需的支撐鋼材，一組約 1000-1500 公噸。

依照政府規劃來看，預估 2021 年 112 座離岸風機要打樁建置完成，支撐鋼材應於 2020 年出貨完畢，不過目前來看，恐遞延至 2021 年。

以至於規劃產能方面，粟明德表示，若以 1.5 班的人力計算，年產能約 4 萬噸，2 班人力年產能將達 6 萬噸，加上目前擁有 2 台捲管機，有助製造效率。

粟明德也指出，雖然因為離岸風機鋼構材的要求品質較高，焊接速度無法加速，但目前廠區還有空間可以再設置一條產線，年產能可望再增加 1 萬噸，未來會視出貨狀況規劃。

而新光鋼也成立前端離岸風電公司負責相關業務，公司持股 61%，另外 29% 則是技術策略合作，未來也將引進國外原料供應商增資，盼離岸風機鋼構材技術成熟後，能透過拓展國際通路外銷海外。