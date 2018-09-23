〈鉅亨看世界〉中國太陽能的崛起與哀愁

中國太陽能發電力已來到全球第一，高達 130 GW (1 GW 相當於 10 億瓦)，甚至有華北地區一個太陽能發電站從上空俯瞰，可以看到一隻由上千塊太陽能板拼成的大熊貓在向你招手。

圖片來源：視覺中國

市場研究機構彭博新能源財經分析師 Yvonne Liu 指出，中國是全球最大的太陽能板製造國，他指出，這主要是中國產業政策所帶動。國際能源機構更統計，全球超過六成的太陽能板是在中國製造。

由此來看，一來發展太陽能板對中國來說，有很大的經濟利益。二來也可優化能源結構，讓佔中國三分之二的燃煤發電可以慢慢縮小，清潔能源也符合目前官方強調防治污染、重見藍天的政策。

以中國的地理位置來看，華北和西北的平原不僅土地遼闊，日照也相當強烈，是設立大型太陽能發電的最佳所在地，能提供穩定的電力資源。

容量因素低

不過，中國有很多太陽能發電站都設在偏遠地區，距離用電需求高的大城市相距甚遠，導致代表容量因素 (能源實際發電量佔理論最大發電量百分比) 相當低。中國電力企業聯合會資料顯示，今 (2018) 年上半年中國太陽能設備容量因素只有 14.7%，就是實際使用的電量還不到六分之一。

香港中文大學學者徐遠表示，容量因素低固然有天氣等無法掌控的因素，但也有很大部分是送電管線的電能損失，尤其偏遠發電站要傳到用電地區的線路距離相當可觀，也在輸電過程中損失不少電力。

對此問題中國目前還在努力研究，希望能成功研發出輸電量高的直流電線。

六一太陽能新政

不過，真正讓中國太陽能業者傷腦筋的，是今年官方取消了太陽能財政補貼。中國發改委、財政部、國家能源局 6 月 1 日曾發布新太陽能政策，宣佈每千瓦小時的電力收購價格下調人民幣 0.05 元，分散式太陽能項目的補助也下砍 0.05 元。

此外，新政策更規定，暫時不會擬定 2018 年太陽能普通發電站的建設規模。另外，分散式太陽能發電規模安排為 10 GW，按照前 5 個月的進度，指標內剩下的額度已所剩無幾，被稱作史上最嚴苛的太陽能政策。

外界預計，2018 年的太陽能新增裝機將大幅下降到 35 GW，去年全年新增裝機為 53.06 GW。

中國媒體指出，中國官方祭出如此嚴厲的新政，主要原因在於補貼壓力太大，且短期內難以解決。據統計，截至 2017 年底，可再生能源補貼缺口已達到人民幣 1000 億元，也代表現在中國太陽能市場會以嚴控規模、嚴控指標作為主要目標。

正因如此，接下來中國的太陽能投資廠商可能會改在大城市的屋頂上搭建太陽能板，或是直接向客戶出售電力，減少像以前選在偏遠地區裝設大型太陽能發電站的投資。

不過，隨著太陽能面板價格越來越低，未來可能不用在幾年，少了中國官方的補貼也就不那麼重要，朝平價化發展，相關業者發展起來也更不用綁手綁腳。

此外，目前中國許多業者也打算打國內經驗對外輸出，例如印度、埃及、斐濟、加拿大等都是中國業者鎖定要參與當地太陽能園區計畫的重要國家，擴大在太陽能產業的影響力。