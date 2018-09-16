〈觀察〉太陽能市場供需結構改善 台廠明年營運展望樂觀

太陽能產業受到中國六一新政影響，市場需求急凍，無論陸廠與台廠均面臨相當大的營運挑戰，雖然近期市況仍低迷，但已從 6 月的谷底小幅回溫，該新政公佈後，產業也已加速趕底中。在歷經產業洗牌後，明年業者營運體質逐步強化，且中國政府去補貼後，力推太陽能平價上網政策，明年中國平價上網時代將到來，需求可望再度迎接爆發期。

中國政府今年年中公布的六一新政，取消原先對太陽能產業的補貼，造成市場需求急凍，許多廠商大幅降價以去化庫存，使市場產品價格下挫，在價量同步走弱下，台廠面臨營運困境，紛紛減產、減緩原定的擴產計畫，或暫停部分產線，降低產能利用率，以免賣越多、賠越多，力求將傷害降至最低，積極因應求變。

在中國六一新政加速產業趕底下，太陽能產業面臨殘酷的洗牌年，體質不佳或競爭力較差的廠商，將在過程中逐步遭到淘汰，據國內業者透露，從 6 月至今，已有許多廠商不堪負荷而相繼退出市場，挺過這波產業重整期的業者，營運體質必定也有所強化，可望順勢迎接接下來可能的產業曙光。

從供給面來看，產業汰弱留強後，將改善市場供給過剩的現況；從需求面來看，中國公布六一新政後，據陸媒報導，中國官方也啟動首批無補貼太陽能示範項目，並大幅減少原先占投資額達 2 成之多的土地費用等非技術成本，而示範項目將於明年併網，屆時有望進一步降低太陽能發電建置成本。

若中國官方啟動的首批無補貼太陽能示範項目開始興建，意味著未來中國太陽能市場兩大主調已定，也就是平價上網與無補貼將成市場定局。假設中國明年起成功實現平價上網，市場需求預期將隨之大幅增溫，太陽能產業可望迎來新一波成長動能。

回到國內來看，成功挺過前波產業洗牌的台廠，在營運體質強化調整後，也可望受惠此波市場需求大爆發，在供給面歷經調整、需求面將升溫下，台廠走出今年谷底後，明年營運展望樂觀可期。