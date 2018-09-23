【撰文／王榮旭】

9/5 特管法上路後，基亞 (3176) 異軍突起，9 天見 9 次漲停，這種走法不像只是跌深反彈，5 年前基亞、合一 (4743) 等新藥股，初期都是從 20 幾元急拉起來，Q4 生技行情是否捲土重來？生技除無關美、中貿易戰，中秋後進入醫藥出貨旺季，年底也將選舉，生技產業是政策做多方向，生技很有條件在 Q4 接棒竄出，尤其，生技具籌碼優勢，經過基亞及浩鼎新藥解盲未過關後，生技股已經沉澱好幾年，籌碼只要夠乾淨，利多反應就很快，今年 3～4 月生技上演一波「熱身行情」，短短 2 個月保瑞 (4743) 從 40 元大漲逾 2 倍到 127 元，美時 (1795) 從 40 元幾元大漲逾 1 倍到 89 元，寶齡 (1760) 從 50 幾元大漲翻倍到百元，益安 (6499) 從 80 幾元也是大漲翻倍到 160 幾元，很多生技都大漲 4-8 成。

生技從美中貿易戰突圍

基亞除受惠特管法，挾籌碼優勢在短短 2 週就大漲翻倍，隨基亞大漲生技股開始產生輪動，最近幾乎每天都有好幾檔生技漲停，基亞第一波拉翻倍過 50 元後拉回洗盤，醞釀第二波行情，擴散效應將更明顯，除包括訊聯 (1784) 及醣聯 (4168) 等細胞療法概念股，新藥股健亞 (4130)、合一 (4743) 過去與基亞股價聯動性高，也可留意，基亞股價從 20 幾元漲起來，對低價生技帶起示範作用，專攻現場核酸檢測設備平台的瑞基 (4171) 最近就從 20 元谷底連拉 3 根漲停，原本主要營收貢獻來自水產試劑產品，逐漸轉型往畜產試劑及伴侶動物試劑，這樣的轉型策略開始奏效，Q2 EPS 0.48 元，年增 4.6 倍，上半年 EPS 0.67 元，較去年同期虧轉盈，營收與獲利都創歷史新高，目前瑞基設備及試劑已導入全國動物醫院體系，可現場採樣檢體，院內快速確診，中國客戶數也成長到 210 家獸醫院，中國及東南亞市場持續成長，全年 EPS 上看 1～1.2 元，比去年 EPS 虧 1.4 元及前年 EPS 虧 1.13 元，轉機性大。

來源：《萬寶週刊》 1299 期

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