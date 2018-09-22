環保界Uber上門幫你載垃圾！華爾街日報盛讚：台灣是垃圾處理的天才

文／唐筱恬

美國《華爾街日報》盛讚台灣是「垃圾處理的天才」，資源回收率高達 58％傲視全球，也吸引世界各地環保專家前來考察。但台灣資源回收確實出現瓶頸，「早期政府發放獎勵回收金，一個寶特瓶可以換二元，路上完全看不到寶特瓶，但現在獎勵金沒了，國際回收塑膠原料下跌，年輕人也不願意投入。」見證台灣資源回收近二十年的大豐環保科技副董事長洪勝裕說。

台灣最大的綜合環保回收公司「大豐環保科技公司」，成立至今 17 年，創辦人林盟洲堪稱資源回收界的傳奇人物，三十歲白手起家，在彰化市金馬路創立第一家資源回收站。

當時同行資源回收大廠，專收價值高的重金屬、電子廢棄物，但就林盟洲不嫌民生垃圾髒，把家戶垃圾視為創業的藍海，專從民生廢棄物裡淘金，之後事業觸角又延伸至再生塑膠造粒、廢車回收等，如今淘出年營業額五十億元的成績單，成為全台第一大環保回收公司。

zero zero 城市環保店

打破回收站髒亂印象

近年來林盟洲布下重兵成立「資訊部」、「電商處」，光是一個電商部門就有三十多名員工、資訊部也有 12 人，導入物聯網、人工智慧技術等概念，運用在資源回收工作。「我們也要走出自己的藍海，不能老是在紅海裡打轉。」洪勝裕豪氣說道。

最具體的作法，便是大豐在 2017 年開發出一款 App「zero zero」。大豐科技資訊部資深經理賴宏維形容，「我們有點像是資源回收業的 Uber」，民眾一點開 App，就知道附近哪裡有資源回收站、資源回收車，還可線上預約大型家電、廢棄車輛等回收。

2017 年，大豐第一家「zero zero 城市環保店」，開在人潮擁擠的板橋，這家位於城市巷弄內的新回收站，以店面形式出現，店裡明亮乾淨、一旁還販賣環保文創商品，完全打破外界對資源回收站骯髒、凌亂的印象。

店裡提供十六大資源回收服務，包括塑膠、3C 產品、紙類、衣物、寶特瓶、家電等，讓民眾帶著自家垃圾來丟，兌換點數後可得到麥當勞、日用品等。

「zero zero」這套模式成功整合線上與線下資源回收，這份獨特創意今年還獲得德國紅點與 iF 設計大獎，以及 Asia Design Prize 亞洲設計大獎。不過現在環保店都在昂貴地段，能否長久經營下去是個挑戰。

海洋廢棄物量大

淨灘、回收、重製利用

大豐資源循環處研發副理施承亨認為，海廢裡面仍然有很多可回收再利用的塑膠瓶、寶特瓶、塑膠袋等，若全部運上垃圾車、送進焚化爐焚燒，就沒有達到循環效果。

近期大豐 zero zero 與淨灘團體合作，派人、派車跟著一起去淨灘。施承亨說，目前大豐已回收約二公噸的海廢，其中塑膠二號（HDPE）還是最多，而塑膠袋、吸管也很多，「若大量吸管壓成塑膠磚，我們（大豐）也可回收」。

施承亨拿出一瓶裝滿「墨綠色顆粒」的瓶子說，這裡面是回收海洋廢棄物做出來的塑膠粒料，海廢材質比較雜，做出來的顏色不夠單一，「但我們的初衷很原始，就是要做資源循環這件事。」

事實上，引用海廢再生材料已是全球趨勢，美國寶僑公司旗下一款洗髮精瓶身，就標榜高達 25％塑膠是從「海洋塑膠垃圾」而來。

來源：《今周刊》 1135 期

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