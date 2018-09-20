中國的問題不是債重而是錯投

很多人都擔心，中國的經濟快將出問題，因為中國的債務，無論在地方政府層面，還是企業層面，都變得越來越嚴重，一旦有部分出現違約，就可能出現骨牌式的鏈鎖反應，一發不可收拾。

據外間的分析員估計，中國的各類債券已超過GDP的200%，比大部分已發展的經濟體都要高，他們大部分只佔GDP的100%左右。

從生意人的角度來看，借錢借得多不一定是壞事。不肯借錢的公司，反會予人不思進取的印象。以香港的地產商為例，他們的作風都十分保守，債務甚少超過資產值的三成。但金融市場對他們的評級都不高，P.E.不足10倍，股價相對資產值都有折讓。相反，很多高科技公司大都到處融資，既發股，又發債，不用賺錢，股價一樣節節上升。一開始賺錢，PE就幾十倍，甚至過百倍。由此可見，勇於借錢去投資不一定是壞事，如果投得正確，反表示將來的前景非常秀麗。

然而，近年中國卻是債務增長的速度慢於GDP的增長。中國的貨幣增長，常在8%的水平，但GDP的增長卻回落到不足7%。這顯示，有不少資金都投錯，並沒有為經濟帶來正回報。

自從美國為挽救金融海嘯的危機而推QE政策後，中國也推出相對寬鬆的貨幣政策。但當市場上資金過度充裕的時候，就會有很多人利用相對成本平的資金，到處去冒風險。加上中國政府又鼓勵大眾創業，萬眾創新，於是資金就大量流入資訊科技及互聯網有關的公司。

BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)的成功，引發地方政府紛紛成立孵化中心，以種種優惠政策去吸引年輕人來創業，希望可以成為地方經濟增長的新動力。另一方面，集資容易的風險投資基金，亦四處物色新的投資機會，在內地形成一股投資熱潮。

這類新的公司，大都雄才偉略，以顛覆傳統行業為己任。他們勇於燒錢，只著重操控市場的能力，而不注重眼前的賺錢能力，認為只要掌握大數據，將來便可以羊毛出在豬身上。

然而，這類營運概念，只宜用來描繪漂亮的願景，卻難以衡量一個初創企業是否真的值得投資。以預約車平台公司滴滴出行為例，成立至今已近六年，卻仍在大量燒錢，但估值已數以千億計。是否真的物有所值？我現時還不敢肯定，但可以確定的是，用這套互聯網概念去衡量一間公司有沒有前景，一定比傳統的方式(着重盈利的方式)更容易出錯。

問題是近年內地資金投得最多的就是這類互聯網公司。由於投的都不是創業者從自己口袋裡掏出來的錢，而是公眾的錢；所以這類公司在投放資源的時候，一定不如用自己錢的公司審慎，損失將來可能要整個社會來承擔。

由此可見，寬鬆的貨幣政策，雖可促進投資，但亦容易造成錯投。此之所以，中國的問題不是舉債過多，而是投資失誤。如果社會上的閒資能夠更多地落在實體經濟上，而不是落在尚未太有把握的虛擬經濟上，即使債務再重一點，也可以因有正回報而不用擔心。