盒馬首次披露營運數據 亞馬遜刪一條差評300美元

熱點新聞

· 科技股領跌 亞馬遜跌超 3% 納指大跌超 1% 美元大幅下挫

科技股領跌股市，標普跌 0.55%，道指跌約 91 點，納指跌 1.43%。亞馬遜跌 3.16%，特斯拉小幅下跌 0.12%。京東盤中一度大跌 6.5%，收跌 5.09%。金價上漲。受相關消息影響，美元大幅下挫。

· 中概妖股現形？趣頭條暴跌 41% 蔚來跌 14% 拼多多跌 7.5%

周一受市場緊張情緒影響，上周新晉上市且暴漲的蔚來汽車和趣頭條下跌，趣頭條收跌 41%，跌破 10 美元，蔚來汽車收跌 14%，拼多多由漲轉跌，收跌 7.5%。盤前趣頭條一度漲 25%、蔚來汽車跌超 5%、拼多多跌 4%，繼續大幅波動。

· 盒馬首次披露營運數據 線上占比超 60%

9 月 17 日，在阿里巴巴投資者大會上，阿里巴巴集團副總裁、盒馬 CEO 侯毅介紹了盒馬的多項經營數據。數據顯示，盒馬 1.5 年以上門店單店日均銷售額超過 80 萬元，線上銷售占比超過 60%。這也是經營三年後，盒馬首次對外披露經營業績。

· 亞馬遜調查員工受賄泄露數據 刪一條差評 300 美元

據知情人士透露，亞馬遜員工刪除差評的現行費率約為每條差評 300 美元。經紀人通常要求每次最低 5 條差評，這意味著賣家通常必須支付至少 1500 美元的服務費。也有省錢的方法，那就是賣家直接付錢給亞馬遜員工，讓他們下載寫評論的客戶的 Email 地址。這令賣家可以直接接觸那些撰寫差評的客戶，提供免費或打折的產品以說服他們調整或刪除這些評論。這也是為亞馬遜所禁止的。

· 亞馬遜計劃發布多款聲控新設備：智能微波爐、擴音器、車載設備

亞馬遜正加大對智能家居的投入，計劃在今年年底之前發布至少 8 款新的語音控制硬體設備。知情人士向 CNBC 表示，這些設備包括微波爐、放大器、擴音器、低音音箱和車載設備等。所有設備都將適配 Alexa，這意味著他們可以輕鬆連接到亞馬遜的語音助手。而一些設備將內置 Alexa。亞馬遜預計將在本月晚些時候的一次活動中透露其中的一些設備。

· 蘋果表示在與高通的專利糾紛中得到 ITC 支持

蘋果公司表示，在與高通公司的最新專利糾紛中，該公司得到了美國國際貿易委員會 (ITC) 內部律師的支持。蘋果律師、WilmerHale 律所的 William Lee 在周一的開篇辯論中表示，ITC 工作人員建議 ITC 法官 MaryJoan McNamara 判定蘋果公司沒有侵犯高通的三項專利。

投研觀點

· 德銀：阿里巴巴投資者預期該公司每股盈利可能疲軟

德意志銀行分析師 Han Joon Kim 在一份研究報告中說，在阿里巴巴投資者會議後的第二天，許多阿里巴巴投資者對該公司盈利增長的預期有所「下調」。Kim 寫道，幾乎所有的投資者和其他德意志銀行分析師似乎都在短期內「看似悲觀」，儘管對長期戰略持積極態度。

· 餓了麼 CEO 王磊：從不關心美團上市，未來競爭核心是「商家數字化」和「生態能力」

王磊稱餓了麼期望在外賣市場中短期內達到 50% 的市場市佔率，這不是一個簡單的市場市佔率的競爭，而是整個生態的競爭。下一步與美團競爭的核心點在於商家數字化，這才剛剛開始，所以餓了麼還沒到上市變現的時候。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：