中興、深投控簽合作框架協議 就深圳土地及物業資產進行交易

中興通訊 (0763-HK) 今 (20) 日公布，與深投控簽訂《合作框架協議》，擬就該公司直接或間接持有的深圳市南山區西麗工業園北區，以及深圳市龍崗區布吉片區的土地及物業資產，與深投控進行交易。

同日，中興通訊與深投控簽署相關《抵押合同》及《股權質押合同》，以為上述項目作擔保，包括以附屬國鑫電子 90% 股權及該公司持有的深圳市南山區西麗工業園北區宗地及其建築物作擔保。

該公司附屬中興康訊以其持有的國鑫電子 10% 股權作擔保，以國鑫電子持有的深圳市龍崗區布吉片區宗地及其建築物作擔保。

中興通訊在繳交 14 億美元罰款和保證金託管，並進行組織調整後，暫時喘一口氣。不過，美國兩黨議員仍不放心，美東時間週二 (18 日)，國會跨黨派議員共同推出《中興執法審查及監督法案》(ZERO Act)，以確保中興通訊全面遵守與美國商務部所達成的商業協議。

這個法案是由共和黨參議員盧比歐 (Marco Rubio)、柯林斯 (Susan Collins) 和藍福特 (James Lankford)；以及民主黨參議員華納 (Mark Warner)、范霍倫 (Chris Van Hollen) 和華倫 (Elizabeth Warren) 等 6 名跨黨派議員提出。

該法案特別提到，如果商務部長無法定期查證中興通訊完全遵守協定以及相關的美國出口管制與制裁法規，那麼原先對中興所施加的出口制裁懲罰將會恢復實施。

截至今 (20) 日午盤，中興通訊 H 股報港幣 14.06 元，漲 0.861%，早盤一度上漲 3.44%；A 股報人民幣 18.43 元，漲 138%，早盤一度漲 3.8%。