屢敗屢戰 美國會議員就是緊咬中興通訊不放

美國共和黨和民主黨參議員週二 (18 日) 提出一項針對中國電信企業中興通訊 (ZTE) (000063-CN) (0763-HK) 的法案，指出如果該公司未能完全遵守美國法律及與川普政府達成的協議 (協議暫時解除對中興的嚴格制裁)，則美國將重新對中興通訊進行制裁。

川普總統 7 月間決定解除對美國企業向中興通訊銷售的禁令，允許這家大型電信商恢復營業，激怒了許多國會議員，包括他所屬的一些共和黨員。

自那時起，議員已經擬定了幾項法案，企圖打擊這家中國第二大電信設備製造商。但因行政部門反對，大多數法案未能取得進展。

參議員助理表示，他們認為這次這項聚焦於遵守川普和商務部達成協議的草案，將獲得國會領導階層的支持。

除此之外，由 3 名共和黨員和 3 名民主黨員提出的最新草案，要求商務部每 90 天就中興通訊遵守協議提交報告，並與委員會分享根據協議進行的中興通訊督察內容。

如果中興通訊不遵守規定，它將面臨嚴厲的處罰，包括支付現在遭託管的 4 億美元。

該法案的發起人參議院情報委員會民主黨參議員 Mark Warner 說，「這項兩黨聯合立法將確保一旦中興通訊再次違反貿易限制或與美國的協議，將被以重大、痛苦的方式追究其責任。」