制裁解禁42天後 中興通訊：業務已完全恢復 將強化晶片研發

中興通訊 (000063-CN) 距離禁令解除、恢復生產來到第 42 天，中興通訊董事長李自學強調，目前主要業務已經完全恢復，至於研發工作還在快速恢復中，預計接下來會擴大內部對晶片等關鍵零組件的研發，並強化與業界協力廠商晶片廠合作，激勵今 (29) 日股價一度衝高逾 2%。

李自學在昨天股東會上指出，主營業務已經完全恢復，強調 8 月份生產任務已經恢復正常，研發工作還在快速恢復中，5G 網路測試也已跟上進度。消息傳出後，今天股價開盤向上衝高，漲幅一度超過 2%。

中興通訊今日走勢 (圖自新浪財經)

針對外界擔心中興通訊會因先前封殺而流失大量人才，對此中興通訊執行長徐子陽橋，核心研發人才沒有流失，員工離職數量與去年水準相當。強調公司在禁令解除後，迅速投入 5G 網路的內場、外場測試與國家測試，目前中興通訊的測試已經全部趕上國家測試要求。強調：「目前中興通訊依舊處在通訊行業的第一陣營，目前訂單情況良好，與去年 7、8 月持平」。

至於傳出除了美國之外，近來傳出澳洲、日本、俄羅斯接類封殺中興通訊與華為設備，對此中興通訊表示，國際業務由於受到禁令影響造成訂單損失，但目前多數國際運營商依然對中興保持信心和耐心，正逐步與全球重要運營商進行點對點洽談。

徐子陽也對外公佈中興恢復生產的大致時間規劃，計畫在 2018 年業務恢復的基礎上，2019 年運營商網路業務將回歸正常增長軌道，保持在 5G 第一陣營地位，在 2020 年把握 5G 大規模商用商機，實現快速發展。

至於引發這回禁令的核心問題：晶片，徐子陽也強調未來會投入兩件事，一是強化中興通訊內部對關鍵零組件如晶片的研發力道，把重心放在主要配合中興通訊主設備晶片的研發業務，比如基帶晶片，5G 傳輸交換晶片、IP 晶片等。二是加強與協力廠商晶片廠商的合作力道，強調唯有兩件事一起併行，才能控制系統風險。