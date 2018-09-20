訊連推出3款新一代產品 雲端訂閱擬採租賃模式

訊連 (5203) 宣布推出全新「創意導演 365」雲端訂閱式服務、最新版相片編輯及創作軟體「相片大師 10」及新一代影音創作軟體「威力導演 17」。訊連未來產品將朝賣斷與租賃（訂閱服務）並行，新推出的雲端訂閱服務，訊連將採用租賃模式，讓未來營收更為穩定。訊連董事長黃肇雄日前表示，訊連 CREATE（創意導演家族）、PLAY、WORK 三大產品線中，CREATE 在今年 9 月會大改版，商業模式將會進行轉型，由過去賣斷，改為賣斷與租賃（訂閱服務）並行，但之後會推廣租賃。而新推出的雲端訂閱服務，就是針對法說會內容的具體實現，訊連盼採租賃模式，讓未來營收更為穩定。



黃肇雄表示，長期以來，威力導演深受全球各地 YouTuber 之喜愛，根據近期進行的內部市調，有超過 4 成的 YouTuber 已使用威力導演進行影片製作，如何使 YouTuber 能更有效率管理、編輯大量影片專案，是威力導演 17 的重要課題。



新一代威力導演新增並強化十數項編輯工具、處理效能再升級及提供更多酷炫特效，可大幅提升專業影片創作者之工作效率，並打造出更具質感作品。



全新威力導演 17 提供「影片預剪」和「巢狀影片編輯」等便利工具。透過「影片預剪」，影音創作者可快速選取、剪輯與分層管理數十分鐘的長片檔案。利用「巢狀影片編輯」，更方便於影片專案中插入片頭、片尾等常用素材。此外，威力導演亦支援與 ColorDirector 和 AudioDirector 等軟體之無縫整合編輯流程，可快速進行影片調色、聲音特效等專業編輯，讓剪輯步驟化繁為簡，打造更有效率之創作工作流程。



至於最新版相片編輯及創作軟體「相片大師 10」，新一代相片大師大幅強化圖層編輯工具，提供圖層遮色片及圖層群組功能。相片大師 10 亦導入時下熱門之 AI 人工智慧，可透過深度學習，將相片一鍵轉換成水彩、油畫、素描等特殊風格。此外，針對棚拍及商業攝影工作者，亦提供「連線拍攝」工具，透過連線電腦進行拍攝及快速匯入，可大幅提升拍攝作業效率。



訊連的相片大師 10 導入時下流行之 AI 人工智慧，推出「AI 藝術風格」，可真實還原大師筆觸，將相片一鍵轉換成抽象畫、油畫、浮世繪、水彩等特殊風格。相片大師之 AI 藝術風格係透過深度學習法打造，採用局端運算之架構，不須上傳雲端處理，即可打造高解析度、風格特殊之藝術作品。



「創意導演 365」集結最新版威力導演 17、相片大師 10、AudioDirector 8 及 ColorDirector 7 等四套旗艦創作軟體；更收錄無限量擴充內容和套件，以及大容量 100 GB 雲端儲存空間，滿足 YouTuber、Vlogger 及專業影音玩家功能更強大且彈性化的創作需求。