昱泉女性遊戲營運團隊iSWEETY推出跨界合作 盼推升人氣及業績

在台灣具有超高人氣的女性戀愛遊戲《美男革命》和《美男戰國》由日本知名戀愛遊戲廠商 CYBIRD 所開發的兩款備受歡迎熱門產品，由昱泉 (6169) 委託 iSweety 艾思維特團隊接手營運，近日官方為迎接《美男戰國》中文版上線二周年及《美男革命》上線逾半年，特別與去年廣受好評，並以輕質感路線首飾設計的知名品牌「Ficelle 妃紗珠寶設計」及超人氣 Coser「Stay」展開跨界合作，盼能在推升人氣及業績。昱泉指出，《美男戰國》和《美男革命》中文版本次與台灣首飾設計商「Ficelle 妃紗珠寶設計」展開聯名合作，並邀請知名 Coser－「Stay」合作，針對遊戲內的角色量身訂做角色形象項鍊。



iSWEETY STORE、Ficelle 妃紗珠寶設計和 stay 共同設計的角色聯名款目前已結束首波預購，於今天正是在 iSWEETY STORE 官方購物平台做販售。