訊連發表臉部辨識技術 進軍AI刷臉市場

訊連 (5203) 今天發表臉部辨識技術，正式進軍人工智慧 (AI) 刷臉市場。董事長暨總經理黃肇雄指出，訊連臉部辨識技術的演算法不輸蘋果，預期 AI 後年將明顯貢獻業績。訊連今天舉辦 FaceMe 臉部辨識技術發表會，向投資人、媒體展示智慧刷臉技術。FaceMe 提供 Windows、Linux、iOS、Android 跨平台的軟體開發套件 (SDK) 授權，可快速運行臉部辨識、五官定位和特徵擷取等多種功能，能讓智慧零售、智慧安控、門禁和機器人等開發商快速導入臉辨識功能到產品或服務中。



黃肇雄指出，FaceMe 將是訊連接下來兩年內業績成長的主要引擎，訊連在 5 年前已開發出臉部 AI 技術，追蹤臉部百餘點細微的特徵與動作，用於擴增實境美妝 App 全球使用者超過 6 億人。



黃肇雄指出，桃園國際機場已採用臉部辨識技術通關，紐約警察局、中國烏魯木齊市公安局也開始使用臉部辨識技術輔助治安系統，整體商機正在起飛。