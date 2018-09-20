美銀美林：美股「大牛市」已死 未來金融資產回報微薄

根據美銀美林分析，由於經濟增長放緩、利率上升和債務過多，金融危機後出現的「大牛市」行情已經死亡。

據《CNBC》報導，BofAML 首席投資策略師 Michael Hartnett，在雷曼兄弟倒閉十年後的一份研究報告中指出，由於流動性過剩的情況結束，將難再見到超額回報，「大牛市已死」。

流動性過剩已成過去

美銀美林指出，自金融危機以來，全球央行合計降息多達 713 次，並為市場注入高達 12 兆美元流動性。其中，美國聯準會連續 7 年將利率降至接近零，並向市場注入 4.5 兆美元流動性。一系列寬鬆政策，也刺激股市上漲，讓 S&P 500 指數自危機後上漲 335%。

但 Hartnett 警告，聯準會與全球主要央行如今已進入升息循環，將為經濟成長帶來嚴重影響，卻還未在股市反映。直到聯準會升息周期結束前，金融資產的絕對報酬將變得微薄，而且波動巨大。

除此之外，低利率及寬鬆貨幣政策還造成債務過多的問題。全球債務已經大幅增加，由危機前的 172 兆美元，來到目前的 247 兆美元。其中，中國債務更暴漲 60% 至，到 40 兆美元。全球政府債務上升 73%，至 67 兆美元，美國政府總債務就飆漲近 82%。

市場低估聯準會升息決心

Hartnett 表示，投資人普遍低估聯準會正常化的決心。自 2015 年 12 月以來，Fed 已經 7 次升息，並有望在年底前再升息 2 次。

市場認為，聯準會可能因擔心殖利率倒掛，而放慢升息腳步。不過 Hartnett 相信，聯準會已經多次表明，現在的狀況與過去不同，這不會阻止他們繼續升息。

財政政策帶來假象

去年的減稅，推動美股牛市繼續向前，也帶來企業獲利強升，與現金過多下的股票回購。以目前進度估計，美企全年回購股票金額將突破 1 兆美元，自危機之後，企業花在買庫藏股的資金已多達 4.7 兆美元。

Hartnett 表示，在這類財政政策提振之下，美國經濟強勁，但卻與全球疲弱的經濟出現「兩極分化」，最終可能導致美元高估、美國經濟過熱，全球市場大規模分裂的後果。

Hartnett 建議，投資人可以觀察銀行股的走勢。在升息循環下，銀行股理應走高，如果情況相反，代表有更大的負面衝擊正發生作用。

選股方面，他建議投資人著眼「不平等、創新、長久」的概念，布局製藥公司、顛覆性科技企業，以及通膨概念，如大宗商品、價值股及海外市場。