美股盤後—道瓊指數漲逾150點 直逼紀錄新高 大型科技股下挫

美國股市週三 (19 日) 大多走高，因為投資人認為，美中之間的貿易戰不會像之前擔心的那麼糟糕，轉而關注經濟基本面的改善，道瓊指數漲逾 150 點，直逼紀錄新高。然而，科技股下挫，帶給指數帶來壓力，並限制了整體市場的上漲。

道瓊工業平均指數收高 158.80 點或 0.61% 至 26405.76。

Nasdaq 指數收低 6.07 點或 0.08% 至 7950.04。

S&P 500 指數收高 3.64 點或 0.13% 至 2907.95。

費城半導體指數收高 2.82 點或 0.21% 至 1371.68。

金融類股領漲

美國 10 年期公債殖利率升至 3.09%，為今年 5 月份以來新高，激勵銀行股上漲。高盛 (Goldman Sachs)、摩根士丹利 (Morgan Stanley) 和美國銀行 (Bank of America) 上漲幅度均超過 3% 摩根大通 (J.P. Morgan Chase) 和花旗 (Citigroup) 也各漲了 3.3%。

美中貿易局勢變化仍為投資人關注焦點。中國總理李克強週三表示，中國在保持經濟穩定方面面臨「更大的困難」。他表示，中國已深深融入全球經濟，不可避免地受到全球經濟和貿易顯著變化的影響，但中國有「足夠的工具」來應對這些困難。

SlateStone Wealth 首席投資策略師 Robert Pavlik 表示，貿易關稅不僅企業關注，市場參與者同樣在意。雖然川普總統對貿易政策的態度是非常規的，但美國經濟強勁、獲盈利健康、消費者和投資人的信心仍然很高。

紐約梅隆 (BNY Mellon) 旗下 Lockwood Advisors 投資長 Matt Forester 表示，美中貿易戰談出結果前，市場將在一定程度上繼續忽視這一點。美國的環境仍然非常正面，這對大型股帶來幫助。

大型科技股下跌

不過，科技股由於與貿易相關程度高，因為他們有多數獲利都來自美國以外，並依賴亞洲市場供應鏈，在貿易局勢針對相對期間，仍特別容易受衝擊。

微軟週三下跌 1.5%，領跌科技類股。公司週二將季度股息提高了約 10%，但摩根士丹利認為，此次增加低於這家公司 12 個月的營業收入增長。

隨著歐盟監管機構調查線上零售商是否使用商家數據來扼殺競爭，亞馬遜下跌了 1.2%。

在 FAANG 其他組成部分中，除了谷歌母公司 Alphabet 之外，其他 Facebook、蘋果及 Netflix 均下挫。

古根漢證券 (Guggenheim Securities) 將 Netflix 目標價從 360 美元上調至 420 美元，意味是週二收盤價再上漲 14.2%，不過股價在週三開高走低，終場收跌 0.19%。